Центр Москвы — центр бойкой торговли. Базары, лавки, коробейники. Громкий торг наперебой, людно, шумно, весело.



А если ты чопорный дворянин или купец-толстосум? Тогда добро пожаловать на Кузнецкий мост в самые дорогие пассажи на французский манер! И мы с вами их обязательно посетим. Вас ожидает прогулка по самым знаковым торговым местам города, где порою случались смешные истории.