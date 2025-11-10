Мои заказы

ГУМ, ЦУМ, лавки да пассажи. А вы поедете на бал?

ГУМ, ЦУМ, лавки да пассажи
Центр Москвы — центр бойкой торговли. Базары, лавки, коробейники. Громкий торг наперебой, людно, шумно, весело.

А если ты чопорный дворянин или купец-толстосум? Тогда добро пожаловать на Кузнецкий мост в самые дорогие пассажи на французский манер! И мы с вами их обязательно посетим. Вас ожидает прогулка по самым знаковым торговым местам города, где порою случались смешные истории.
ГУМ, ЦУМ, лавки да пассажи. А вы поедете на бал?
ГУМ, ЦУМ, лавки да пассажи. А вы поедете на бал?
ГУМ, ЦУМ, лавки да пассажи. А вы поедете на бал?
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00

Описание экскурсии

Веселые истории московского шоппинга «Отсюда моды нам, и авторы, и музы. Губители карманов и сердец» — сетовал Фамусов из «Горе от ума». Мы с вами отправимся на прогулку по самым известным торговым местам города, где порою случались смешные истории. Вы узнаете:
  • откуда к нам пришла мода;
  • что такое пассажи и когда они появились;
  • удивительные судьбы предпринимателей;
  • хитрости рекламы и маркетинга;
  • где работал Красный Диор;
  • о какой одиннадцатой заповеди говорил Чехов и многое другое!

Экскурсия по предварительному запросу

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Никольская
  • Театральная площадь
  • ГУМ
  • ЦУМ
  • Улица Кузнецкий мост
Что включено
  • Услуги гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: Станция метро Площадь Революции, выход 11
Завершение: Ул. Кузнецкий мост
Когда и сколько длится?
Когда: Экскурсия по предварительному запросу
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 25 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Москвы

Похожие экскурсии из Москвы

Бал у Булгакова: прогулка по страницам книг
Пешая
2 часа
-
10%
299 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Бал у Булгакова: прогулка по страницам книг
Найти известные и нехорошие места из романов писателя-мистика и погрузиться в московское зазеркалье
Начало: Возле Зала Чайковского, м. «Маяковская»
Завтра в 11:00
11 ноя в 11:00
5850 ₽6500 ₽ за всё до 6 чел.
ГУМ - Город Удивительного Мира
Пешая
1.5 часа
16 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
ГУМ - Город Удивительного Мира
Узнайте, что скрывается за фасадом ГУМа: от советских показов мод до исторических событий. Откройте для себя новое в знакомом месте
Начало: В районе метро Охотный ряд
11 ноя в 13:30
12 ноя в 15:30
8000 ₽ за всё до 5 чел.
Экскурсия по ГУМу в мини-группе «Эпохи главной витрины страны»
Пешая
2 часа
67 отзывов
Мини-группа
до 9 чел.
Групповая экскурсия по Красной площади и ГУМу
Мечтаете о путешествии во времени? Погрузитесь в историю ГУМа, от его зарождения до наших дней, в тёплой дружеской атмосфере
Начало: У станции метро «Площадь Революции»
Расписание: во вторник и пятницу в 10:30 и 14:30, в среду, четверг, субботу и воскресенье в 10:30, 14:30 и 19:00
12 ноя в 10:30
13 ноя в 10:30
2550 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Москве. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Москве