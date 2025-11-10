Центр Москвы — центр бойкой торговли. Базары, лавки, коробейники. Громкий торг наперебой, людно, шумно, весело.
А если ты чопорный дворянин или купец-толстосум? Тогда добро пожаловать на Кузнецкий мост в самые дорогие пассажи на французский манер! И мы с вами их обязательно посетим. Вас ожидает прогулка по самым знаковым торговым местам города, где порою случались смешные истории.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00
Описание экскурсииВеселые истории московского шоппинга «Отсюда моды нам, и авторы, и музы. Губители карманов и сердец» — сетовал Фамусов из «Горе от ума». Мы с вами отправимся на прогулку по самым известным торговым местам города, где порою случались смешные истории. Вы узнаете:
- откуда к нам пришла мода;
- что такое пассажи и когда они появились;
- удивительные судьбы предпринимателей;
- хитрости рекламы и маркетинга;
- где работал Красный Диор;
- о какой одиннадцатой заповеди говорил Чехов и многое другое!
Экскурсия по предварительному запросу
Что можно увидеть на экскурсии?
- Никольская
- Театральная площадь
- ГУМ
- ЦУМ
- Улица Кузнецкий мост
Что включено
- Услуги гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: Станция метро Площадь Революции, выход 11
Завершение: Ул. Кузнецкий мост
Когда и сколько длится?
Когда: Экскурсия по предварительному запросу
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 25 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Москвы
