Храм Христа Спасителя

Живая летопись России от основания до возрождения

Экскурсия по Храму Христа Спасителя раскрывает историю главного православного собора страны — от закладки первого камня в девятнадцатом веке до восстановления в конце двадцатого столетия. За два часа вы проследите судьбу храма, ставшего отражением драматических и героических страниц истории России.

Святыни и памятные знаки

Вы увидите памятные доски, посвящённые событиям и героям Отечественной войны с армией Наполеона, рассмотрите иконы и реликвии, хранящиеся в верхнем храме. Особое внимание будет уделено росписям и убранству интерьеров, созданным мастерами своего времени и восстановленным в ходе возрождения собора.

Преображенская церковь и история возрождения

Посещение нижнего храма — Преображенской церкви, устроенной в память об Алексеевском монастыре. Рассказ о разрушении храма в тридцатые годы и о масштабных работах по его восстановлению. Экскурсия завершится подъёмом на смотровую площадку под куполами. С высоты открывается панорама Кремля, Москвы-реки и центральных районов столицы. Важная информация: