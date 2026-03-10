Экскурсия знакомит с историей Храма Христа Спасителя от его основания до восстановления.
Вы осмотрите верхний и нижний храмы, увидите памятные доски и святыни, узнаете о событиях, повлиявших на судьбу собора. В завершение подниметесь на смотровую площадку и увидите центр Москвы с высоты. Маршрут объединяет архитектуру, историю и панорамы столицы.
Описание экскурсии
Живая летопись России от основания до возрождения
Экскурсия по Храму Христа Спасителя раскрывает историю главного православного собора страны — от закладки первого камня в девятнадцатом веке до восстановления в конце двадцатого столетия. За два часа вы проследите судьбу храма, ставшего отражением драматических и героических страниц истории России.
Святыни и памятные знаки
Вы увидите памятные доски, посвящённые событиям и героям Отечественной войны с армией Наполеона, рассмотрите иконы и реликвии, хранящиеся в верхнем храме. Особое внимание будет уделено росписям и убранству интерьеров, созданным мастерами своего времени и восстановленным в ходе возрождения собора.
Преображенская церковь и история возрождения
Посещение нижнего храма — Преображенской церкви, устроенной в память об Алексеевском монастыре. Рассказ о разрушении храма в тридцатые годы и о масштабных работах по его восстановлению. Экскурсия завершится подъёмом на смотровую площадку под куполами. С высоты открывается панорама Кремля, Москвы-реки и центральных районов столицы.
- Посещение храма требует соблюдения закрытого стиля одежды. Для женщин желательны длинная юбка или брюки и платок. Мужчинам рекомендуется одежда с длинным рукавом и брюки.
- Фото- и видеосъёмка внутри храма запрещена, на смотровых площадках съёмка разрешена.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Храм Христа Спасителя
- Верхний храм Рождества Христова
- Преображенская церковь
- Галерея воинской славы
- Смотровая площадка Храма Христа Спасителя
Что включено
- Услуги экскурсовода
- Входной билет
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Храм Христа Спасителя, Православный храм · Москва, улица Волхонка, 15
Завершение: Храм Христа Спасителя
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
- Посещение храма требует соблюдения закрытого стиля одежды. Для женщин желательны длинная юбка или брюки и платок. Мужчинам рекомендуется одежда с длинным рукавом и брюки
- Фото - и видеосъёмка внутри храма запрещена, на смотровых площадках съёмка разрешена
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
