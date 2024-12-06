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Посетить необычный музей, который делает ставку не на теорию и экспонаты, а на живые эмоции и впечатления — это ли не счастье? Вас ждет увлекательная интерактивная экскурсия, во время которой общаться в тишине и понимать других без слов. Получите новые незабываемые ощущения и уникальный опыт!