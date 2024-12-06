Посетить необычный музей, который делает ставку не на теорию и экспонаты, а на живые эмоции и впечатления — это ли не счастье? Вас ждет увлекательная интерактивная экскурсия, во время которой общаться в тишине и понимать других без слов. Получите новые незабываемые ощущения и уникальный опыт!
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00
Описание билетаПоговорим руками? Общаться в тишине, не проронив ни слова, — возможно ли это? Сможем ли мы понять друг друга без слов? Что вас ждет:В самом начале экскурсии вы наденете противошумные наушники и погрузитесь в Тишину, но только одним из органов чувств — слухом, так как сможете «услышать» нашего гида и без звука. Он объяснит вам, как можно общаться без голоса и слуха, откроет вам новые ощущения и опыт через интерактивную экскурсию — это абсолютно другой уровень восприятия информации. Вы погрузитесь в выставку с помощью других органов чувств. Так как мы не похожи на остальные музеи, здесь не будет теории и экспонатов — только живые эмоции и впечатления. Важно знать:• 5 интерактивных залов.
- 60 минут вовлеченности и увлекательности.
- В стоимость включен гид. А также доступны выгодные комбо-программы со скидками до 30%:• Комбо: Арома мастер-класс + Интерактивная экскурсия • Комбо: Квест + Интерактивная экскурсия • Комбо: Шоколадный мастер-класс + Интерактивная экскурсия • Комбо: Экскурсия + Квест + Арома мастер-класс • Комбо: Экскурсия + Квест + Шоколадный мастер-класс • Комбо: Экскурсия + Два мастер-класса: «Шоколадные конфеты» и «Угадай аромат» • Комбо «Все программы»: Два мастер-класса + Квест + Интерактивная экскурсия.
Ежедневно с 11:00-20:00
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Стоимость билета
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый
|1 125 ₽
|Студенческий
|900 ₽
|Льготный
|650 ₽
|Детям до 6 лет
|0 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
- Вход в музей
- Интерактивная экскурсия
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Пятницкая ул, д. 76
Когда и как рано покупать?
Когда: Ежедневно с 11:00-20:00
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, вы покупаете билет для входа и посещаете мероприятие наравне с другими посетителями, которые приобрели такой же билет
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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