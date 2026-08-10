В сопровождении гида вы примете участие в пяти интерактивных программах, на которых обострятся все ваши чувства, а после отправитесь на вкусный мастер-класс, где приготовите шоколадные конфеты, которые сможете кому-нибудь подарить.
Описание мастер-классаИнтерактивная экскурсия «В Тишине»Поговорим руками? Общаться в тишине, не проронив ни слова, — возможно ли это? Сможем ли мы понять друг друга без слов? В самом начале экскурсии вы наденете противошумные наушники и погрузитесь в Тишину, но только одним из органов чувств – слухом, т. к. сможете «услышать» нашего гида и без звука: он объяснит вам, как можно общаться без голоса и слуха, откроет вам новые ощущения и новый опыт через интерактивную экскурсию — это абсолютно другой уровень восприятия информации. Вы погрузитесь в выставку с помощью других органов чувств. Так как мы не похожи на остальные музеи, здесь не будет много теории и экспонатов — только живые эмоции и впечатления. Мастер-класс «Шоколадные конфеты»На этом вкусном и сладком мастер-классе вы узнаете историю шоколада, кто первый из европейцев попробовал необычный напиток индейцев? Какое золото можно употреблять в пищу? Создадите дизайн для своих шоколадных конфет, красиво подписать подарочную коробочку, перевязать лентой и забрать с собой. Для украшения мы предлагаем кокосовую стружку и сахарные посыпки различной формы и цвета. Важно знать• Общая продолжительность программы — 1 час 45 мин.
- Интерактивную экскурсию можно пройти как одному, так и с друзьями.
- Музей доступен как детям 7+, так и взрослым.
См. расписание
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что включено
- Интерактивная экскурсия «В Тишине»,
- Мастер-класс «Шоколадные конфеты ручной работы».
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Улица Бахрушина, 4с1
Когда и сколько длится?
Когда: См. расписание
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 32 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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