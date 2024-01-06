Помимо пяти интерактивных зон, на которых ваши чувства обострятся до предела, вы посетите сразу два мастер-класса — «Угадай аромат» и «Шоколадные конфеты ручной работы», на которых вы узнаете историю шоколада и приготовите собственный набор конфет, а также угадаете 14 источников запахов и сделаете собственный арома-амулет.
Описание мастер-классаИнтерактивная экскурсия «В Тишине»Поговорим руками? Общаться в тишине, не проронив ни слова, — возможно ли это? Сможем ли мы понять друг друга без слов? В самом начале экскурсии вы наденете противошумные наушники и погрузитесь в Тишину, но только одним из органов чувств — слухом, так как сможете «услышать» нашего гида и без звука. Он объяснит вам, как можно общаться без голоса и слуха, откроет вам новые ощущения и новый опыт через интерактивную экскурсию — это абсолютно другой уровень восприятия информации. Вы погрузитесь в выставку с помощью других органов чувств. Мастер-класс «Угадай аромат»Этот мастер-класс — поистине увлекательное занятие. Вы окунётесь в мир ароматов и узнаете, как профессиональные парфюмеры слышат ароматы и соединяют ноты. Вы поймете, что помимо слуха, у вас обострились еще и другие чувства. Вы узнаете, как характер влияет на обоняние, поиграете в арома-лото и угадаете 14 источников запаха, а также сделаете свой собственный арома-амулет. Результатом мастер-класса будет приятный подарок — ваш собственный амулет, который вы сможете взять с собой. Мастер-класс «Шоколадные конфеты»Задумывались ли вы, что такое вкус? А влияет ли на вкус цвет? А как мы воспринимаем шоколад на аромат? Конфеты, например, выглядят так ярко, так вкусно — просто объедение. На этом вкусном и сладком мастер-классе вы узнаете историю шоколада, приготовите свои собственные шоколадные конфеты, которые заберете с собой в подарочной упаковке. Важно знать• Общая продолжительность программы — 2 часа 30 минут.
- Интерактивную экскурсию можно пройти как одному, так и с друзьями.
- Музей доступен как детям 7+, так и взрослым.
См. расписание
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что включено
- Интерактивная экскурсия «В Тишине»
- Мастер-класс «Угадай аромат»
- Мастер-класс «Шоколадные конфеты»
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Улица Бахрушина, 4с1
Когда и сколько длится?
Когда: См. расписание
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 48 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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5
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