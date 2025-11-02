Приглашаю вас в купеческую усадьбу Коншиных на аристократической Пречистенке, где ныне находится Дом учёных. Когда-то здесь гостили Александр I, Пушкин, Гоголь и многие другие.
Сама усадьба впечатляет своей красотой и сегодня! Находясь в ней, вы ощутите роскошь былых времён — интерьеры здания сохранились, несмотря на все перипетии.
Описание экскурсии
- Усадьба купцов Коншиных и конструктивистская пристройка к ней.
- Очаровательный зимний сад, в котором сейчас располагается уютное кафе Дома учёных.
- Подлинный паркет начала 20 века, а также итальянский мрамор и французская скульптура.
- Гигантское стекло из Венеции, для перевозки которого был оборудован специальный железнодорожный вагон.
Вы узнаете:
- когда и на чьём владении появилась усадьба на Пречистенке.
- кто из знатных семей владел ею в 18–19 веках.
- как купцы Коншины перестроили усадьбу, пригласив известного архитектора.
- какие инженерные новшества были в доме до революции 1917 года.
- как усадьба сохранилась до наших дней и какое значение она имеет сегодня.
Организационные детали
- 12+.
- Продолжительность экскурсии 1,5–2 часа, первые 20–30 минут — на улице.
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Пречистенке
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос.
Юлия — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 528 туристов
Я увлекаюсь архитектурой, театральным искусством, спортом, живописью, поэзией и литературой, люблю путешествовать. Как гид всегда стараюсь найти что-нибудь необычайно интересное, открыть для своих путешественников малоизученные районы, улочки и переулочки Москвы — поверьте, они таят массу увлекательных историй и впечатляющих архитектурных памятников! Многие мои экскурсии наполнены поэзий и музыкой, и у каждого экскурсионного маршрута есть своя изюминка!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывах
М
Мария
2 ноя 2025
София просто суперский рассказчик.
Н
Нарине
14 июн 2025
Очень интересно 👌
Входит в следующие категории Москвы
