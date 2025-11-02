Мои заказы

Оказаться в оригинальных интерьерах усадьбы, где раньше жили купцы и гостили известные личности
Приглашаю вас в купеческую усадьбу Коншиных на аристократической Пречистенке, где ныне находится Дом учёных. Когда-то здесь гостили Александр I, Пушкин, Гоголь и многие другие.

Сама усадьба впечатляет своей красотой и сегодня! Находясь в ней, вы ощутите роскошь былых времён — интерьеры здания сохранились, несмотря на все перипетии.
Время начала: 12:30, 14:30

Описание экскурсии

  • Усадьба купцов Коншиных и конструктивистская пристройка к ней.
  • Очаровательный зимний сад, в котором сейчас располагается уютное кафе Дома учёных.
  • Подлинный паркет начала 20 века, а также итальянский мрамор и французская скульптура.
  • Гигантское стекло из Венеции, для перевозки которого был оборудован специальный железнодорожный вагон.

Вы узнаете:

  • когда и на чьём владении появилась усадьба на Пречистенке.
  • кто из знатных семей владел ею в 18–19 веках.
  • как купцы Коншины перестроили усадьбу, пригласив известного архитектора.
  • какие инженерные новшества были в доме до революции 1917 года.
  • как усадьба сохранилась до наших дней и какое значение она имеет сегодня.

Организационные детали

  • 12+.
  • Продолжительность экскурсии 1,5–2 часа, первые 20–30 минут — на улице.

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Юлия
Юлия — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 528 туристов
Я увлекаюсь архитектурой, театральным искусством, спортом, живописью, поэзией и литературой, люблю путешествовать. Как гид всегда стараюсь найти что-нибудь необычайно интересное, открыть для своих путешественников малоизученные районы, улочки и переулочки Москвы — поверьте, они таят массу увлекательных историй и впечатляющих архитектурных памятников! Многие мои экскурсии наполнены поэзий и музыкой, и у каждого экскурсионного маршрута есть своя изюминка!
М
Мария
2 ноя 2025
София просто суперский рассказчик.
Н
Нарине
14 июн 2025
Очень интересно 👌
Очень интересно 👌Очень интересно 👌Очень интересно 👌Очень интересно 👌

