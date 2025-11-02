Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы

Приглашаю вас в купеческую усадьбу Коншиных на аристократической Пречистенке, где ныне находится Дом учёных. Когда-то здесь гостили Александр I, Пушкин, Гоголь и многие другие.



Сама усадьба впечатляет своей красотой и сегодня! Находясь в ней, вы ощутите роскошь былых времён — интерьеры здания сохранились, несмотря на все перипетии.