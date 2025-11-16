Крупнейший исторический музей страны располагает миллионами экспонатов и документов, поэтому знакомиться с его коллекций нужно поэтапно. Мы предлагаем часовую прогулку по одной из интереснейших тем — раннему периоду Руси.
С помощью приложения на смартфоне вы отправитесь в 9-11 века и через памятники древности узнаете о жизни на заре отечественной государственности.
С помощью приложения на смартфоне вы отправитесь в 9-11 века и через памятники древности узнаете о жизни на заре отечественной государственности.
Описание билета
Осматривая экспозиции в 8 и 9 залах, вы увидите мечи и шлемы русских дружинников, питьевые рога, идолов и ритуальные предметы, украшения, амулеты и реконструированную одежду, берестяные грамоты и книги. Найденные артефакты станут вашими проводниками в мир Древней Руси. Вы узнаете о культуре, быте и религиозных представлениях людей в ту эпоху, познакомитесь с жизнью и устройством городов, изучите типичные элементы архитектуры, услышите о ярких событиях во времена правления первых русских князей. И станете лучше представлять важнейший период формирования древнерусского государства.
Продолжительность — 1 час.
Организационные детали
Обратите внимание: билет невозвратный, при отмене бронирования мы не сможем вернуть оплату.
Как проходит экскурсия с аудиогидом
- После бронирования и оплаты экскурсии вы получите e-mail и смс со ссылкой на приложение и скачивание экскурсии с билетом
- Зарегистрируйтесь в приложении, во вкладке «Покупки» вам будут доступны аудиогид и входной билет в музей
- Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведет вас по всему маршруту
- Входные билеты в музей продаются на выбранное вами время, приходите к месту начала экскурсии за 15 минут до времени входа в музей
- Билет распечатывать не нужно, покажите его сотруднику музея на своем смартфоне
- Экскурсию можно пройти без интернета: для этого ее необходимо скачать
Важно
- Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
- В стоимость экскурсии включен входной билет в Государственный Исторический Музей
- Возьмите с собой наушники и заряженный смартфон
- Во время визита в музей будьте готовы предъявить документ, подтверждающий льготу (свидетельство о рождении или паспорт)
в понедельник, среду, четверг и воскресенье в 10:00, 12:00, 14:00 и 16:00, в пятницу и субботу в 10:00, 12:00, 14:00, 16:00 и 18:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость билета
|Тариф
|Стоимость
|Взрослые (рф и страны еаэс)
|1250 ₽
|Дети 7-17 лет (рф и страны еаэс)
|725 ₽
|Пенсионеры (рф и страны еаэс)
|725 ₽
|Студенты дневной формы обучения: билет + аудиотур
|725 ₽
|Взрослые граждане других государств: билет + аудиотур
|4190 ₽
|Дети 7-17 лет, граждане других государств: билет + аудиотур
|2090 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Около Государственного исторического музея
Когда и как рано покупать?
Когда: в понедельник, среду, четверг и воскресенье в 10:00, 12:00, 14:00 и 16:00, в пятницу и субботу в 10:00, 12:00, 14:00, 16:00 и 18:00
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Экскурсии с аудиогидом — Организатор в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провёл экскурсии для 19118 туристов
Мы представляем на Трипстере приложение с аудиоэкскурсиями от профессиональных гидов и местных экспертов. Вместо гида приложение проведёт вас по маршруту экскурсии с помощью GPS-навигации. Некоторые программы, кроме аудиогида, содержат ещё
Отзывы и рейтинг
3.8
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Замечательно!!!! Понравилось содержание. Подобраны факты, сделавшие увлекательной и полезной встречу с потрясающим музеем!!! Всем советую. Удобно с аудиогидом, сама регулировала темп осмотра артефактов. СПАСИБО БОЛЬШОЕ!!!
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Покупала билеты для гостей столицы и специально с аудиогидом, чтобы они в свободном темпе прошли музей. В итоге все получилось хорошо и даже детям было интересно 👌🏻 Советую 👌🏻
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Я ожидал большего. Мне не понравилось ничего. Разработчикам необходимо было не только историю рассказать, но и при приглашении к витрине рассказать, что там есть, на что обратить внимание, и уделить
Экскурсии с аудиогидом
Ответ организатора:
Спасибо за ваш отзыв. Нам очень жаль, что ваше посещение не оправдало ожиданий. Мы постоянно работаем над улучшением наших экскурсий. Ваши замечания уже переданы нашей команде. Спасибо, что поделились своим опытом - это помогает нам становиться лучше!
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Удобно, бюджетно, интересно 👌🏻
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М
Не очень последовательно по стендам выставки, трудно ориентироваться в зале
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Информация за уши притянута к экспозиции, скучно, неинтересно. Фантазия у меня работает хорошо, но не экскурсия, не экспозиция не смогли перенести в Древнюю Русь. Увы.
Экскурсии с аудиогидом
Ответ организатора:
Благодарим вас за отзыв и честное мнение о нашей экскурсии. Жаль, что она не смогла вас увлечь так, как мы
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