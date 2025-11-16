Крупнейший исторический музей страны располагает миллионами экспонатов и документов, поэтому знакомиться с его коллекций нужно поэтапно. Мы предлагаем часовую прогулку по одной из интереснейших тем — раннему периоду Руси. С помощью приложения на смартфоне вы отправитесь в 9-11 века и через памятники древности узнаете о жизни на заре отечественной государственности.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Описание билета

Осматривая экспозиции в 8 и 9 залах, вы увидите мечи и шлемы русских дружинников, питьевые рога, идолов и ритуальные предметы, украшения, амулеты и реконструированную одежду, берестяные грамоты и книги. Найденные артефакты станут вашими проводниками в мир Древней Руси. Вы узнаете о культуре, быте и религиозных представлениях людей в ту эпоху, познакомитесь с жизнью и устройством городов, изучите типичные элементы архитектуры, услышите о ярких событиях во времена правления первых русских князей. И станете лучше представлять важнейший период формирования древнерусского государства.

Продолжительность — 1 час.

Организационные детали

Обратите внимание: билет невозвратный, при отмене бронирования мы не сможем вернуть оплату.

Как проходит экскурсия с аудиогидом

После бронирования и оплаты экскурсии вы получите e-mail и смс со ссылкой на приложение и скачивание экскурсии с билетом

Зарегистрируйтесь в приложении, во вкладке «Покупки» вам будут доступны аудиогид и входной билет в музей

Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведет вас по всему маршруту

Входные билеты в музей продаются на выбранное вами время, приходите к месту начала экскурсии за 15 минут до времени входа в музей

Билет распечатывать не нужно, покажите его сотруднику музея на своем смартфоне

Экскурсию можно пройти без интернета: для этого ее необходимо скачать

Важно