Осматривая экспозиции в 8 и 9 залах, вы увидите мечи и шлемы русских дружинников, питьевые рога, идолов и ритуальные предметы, украшения, амулеты и реконструированную одежду, берестяные грамоты и книги. Найденные артефакты станут вашими проводниками в мир Древней Руси. Вы узнаете о культуре, быте и религиозных представлениях людей в ту эпоху, познакомитесь с жизнью и устройством городов, изучите типичные элементы архитектуры, услышите о ярких событиях во времена правления первых русских князей. И станете лучше представлять важнейший период формирования древнерусского государства.
Продолжительность — 1 час.