Исторический музей: назад в Древнюю Русь (билет и аудиоэкскурсия)

Погрузиться в эпоху образования государства, осматривая артефакты в двух тематических залах

Крупнейший исторический музей страны располагает миллионами экспонатов и документов, поэтому знакомиться с его коллекций нужно поэтапно.

Мы предлагаем часовую прогулку по одной из интереснейших тем — раннему периоду Руси.

С помощью приложения на смартфоне вы отправитесь в 9-11 века и через памятники древности узнаете о жизни на заре отечественной государственности.
Исторический музей: назад в Древнюю Русь (билет и аудиоэкскурсия)
Исторический музей: назад в Древнюю Русь (билет и аудиоэкскурсия)
Исторический музей: назад в Древнюю Русь (билет и аудиоэкскурсия)
Исторический музей: назад в Древнюю Русь (билет и аудиоэкскурсия)
Исторический музей: назад в Древнюю Русь (билет и аудиоэкскурсия)
Исторический музей: назад в Древнюю Русь (билет и аудиоэкскурсия)
Исторический музей: назад в Древнюю Русь (билет и аудиоэкскурсия)
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Осматривая экспозиции в 8 и 9 залах, вы увидите мечи и шлемы русских дружинников, питьевые рога, идолов и ритуальные предметы, украшения, амулеты и реконструированную одежду, берестяные грамоты и книги. Найденные артефакты станут вашими проводниками в мир Древней Руси. Вы узнаете о культуре, быте и религиозных представлениях людей в ту эпоху, познакомитесь с жизнью и устройством городов, изучите типичные элементы архитектуры, услышите о ярких событиях во времена правления первых русских князей. И станете лучше представлять важнейший период формирования древнерусского государства.

Продолжительность — 1 час.

Организационные детали

Как проходит экскурсия с аудиогидом

  • После бронирования и оплаты экскурсии вы получите e-mail и смс со ссылкой на приложение и скачивание экскурсии с билетом
  • Зарегистрируйтесь в приложении, во вкладке «Покупки» вам будут доступны аудиогид и входной билет в музей
  • Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведет вас по всему маршруту
  • Входные билеты в музей продаются на выбранное вами время, приходите к месту начала экскурсии за 15 минут до времени входа в музей
  • Билет распечатывать не нужно, покажите его сотруднику музея на своем смартфоне
  • Экскурсию можно пройти без интернета: для этого ее необходимо скачать

Важно

  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
  • В стоимость экскурсии включен входной билет в Государственный Исторический Музей
  • Возьмите с собой наушники и заряженный смартфон
  • Во время визита в музей будьте готовы предъявить документ, подтверждающий льготу (свидетельство о рождении или паспорт)

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
около Государственного исторического музея
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 100% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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