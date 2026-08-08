За краснокирпичными стенами вы пройдете по улицам и площадям самой старой части Москвы, где живет сама русская история, сохранились средневековые святыни и все буквально дышит древностью. Вы увидите здания, где работает президент и проходят важнейшие государственные события. Проследите итальянский след в судьбе архитектурного ансамбля. Дотронетесь до самого тяжелого колокола в мире. Осмотрите убранство и реликвии соборов. А также погуляете по уютному Тайницкому саду.
Нескучное знакомство с главным символом страны
Аудиоэкскурсия не перегружена сложными понятиями — вы не услышите непонятных терминов и отсылок к забытым и незначительным фактам седой старины. Вместо этого будут запоминающиеся факты и малоизвестные детали, а загадки и легенды заинтригуют и детей, и взрослых. Кроме того, впечатления дополнят выгодные панорамные точки, откуда вы сможете сделать потрясающие снимки. Маршрут неутомительный и включает паузу для отдыха.
Добро пожаловать в близкий и далекий, суровый и красивый, неприступный и доброжелательный Московский Кремль!
Продолжительность: 1,5 — 2 часа.
Организационные детали
Обратите внимание: билет невозвратный, при отмене бронирования мы не сможем вернуть оплату.
Как проходит экскурсия с аудиогидом
После бронирования и оплаты экскурсии вы получите e-mail и смс со ссылкой на приложение и скачивание экскурсии с билетом
Зарегистрируйтесь в приложении, во вкладке «Покупки» вам будут доступны аудиогид и ваучер на входной билет в музей
Ваучер нужно обменять на входные билеты в кассах Александровского сада. Обмен в порядке общей очереди. Рекомендуем приезжать за 45 мин до начала сеанса
Для получения билета потребуется паспорт, данные в нем должны совпадать с указанными в заказе
Входные билеты в музей продаются на выбранное вами время, приходите к месту начала экскурсии за 15 минут до времени входа в музей
Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведет вас по всему маршруту
Экскурсию можно пройти без интернета: для этого ее необходимо скачать
Важно
Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
Приобрести льготные билеты можно только в кассе Кремля
В стоимость экскурсии включен входной билет в Кремль
Возьмите с собой наушники и заряженный смартфон
в понедельник, вторник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00 и 15:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость билета
Тариф
Стоимость
Участник
2200 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Около Кутафьей башни
Когда и как рано покупать?
Когда: в понедельник, вторник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00 и 15:30
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Экскурсии с аудиогидом — Организатор в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провёл экскурсии для 19149 туристов
Мы представляем на Трипстере приложение с аудиоэкскурсиями от профессиональных гидов и местных экспертов. Вместо гида приложение проведёт вас по маршруту экскурсии с помощью GPS-навигации. Некоторые программы, кроме аудиогида, содержат ещё читать дальшеуменьшить
и интересные загадки о городе, чтобы ваша прогулка была максимально увлекательной. Вам не нужно ждать гида или группу, чтобы пройти экскурсию, начинайте в любое время. Более 300 экскурсий по городам России доступно 24/7 (кроме экскурсий с билетами в музеи). Мы оказываем мгновенную поддержку в чате, по телефону или e-mail.
Отзывы и рейтинг
4.4
Основано на 11 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
7
4
3
3
–
2
–
1
1
Ольга
Отлично
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Виктор
Сам маршрут интересный, но геолокация постоянно сбивалась, и разделы аудиогида приходилось переключать вручную.
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Алла
Экскурсия понравилась, рассказано все очень интересно.
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Н
Наталья
Посетили эту экскурсию 17.06.22, детям 10 и 13 лет понравилось! Индивидуальный аудиоформат очень удобен тем, что можно неспеша прогуляться по территории Кремля, вернуться в какие-то места, спокойно сделать красивые фотографии, не торопиться за группой. Материал изложен качественно, интересно, не перегружен.
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С
Светлана
Я таким видом экскурсии пользовалась первый раз. Все прошло очень спокойно. Загрузили в телефон экскурсию, обменяли ваучер на билеты и пошли гулять. Формат очень удобный. Особенно с детьми. У меня ребёнок 9 лет. Было комфортно. Спасибо!!
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Л
Любовь
Понравилось. Были проблемы со скачиванием приложения. Но после установки все прошло отлично. Думаю что буду пользоваться и дальше. Спасибо.
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