Московский Кремль: билет и аудиоэкскурсия для детей и взрослых

Загадки, легенды и достоверные факты о древней крепости и главном музее России

В легкой и увлекательной форме вы познакомитесь с таинственным миром за Кремлевской стеной. В основе нашей программы — яркие сравнения для детей и интересные сведения для взрослых.

С помощью приложения на смартфоне вы совершите путешествие к истокам Москвы, узнаете о самых интересных артефактах крепости и откроете лучшие панорамные точки.
Московский Кремль: билет и аудиоэкскурсия для детей и взрослых
Московский Кремль: билет и аудиоэкскурсия для детей и взрослых
Московский Кремль: билет и аудиоэкскурсия для детей и взрослых
Московский Кремль: билет и аудиоэкскурсия для детей и взрослых
Московский Кремль: билет и аудиоэкскурсия для детей и взрослых
Московский Кремль: билет и аудиоэкскурсия для детей и взрослых
Московский Кремль: билет и аудиоэкскурсия для детей и взрослых
Московский Кремль: билет и аудиоэкскурсия для детей и взрослых
Московский Кремль: билет и аудиоэкскурсия для детей и взрослых
Московский Кремль: билет и аудиоэкскурсия для детей и взрослых
Московский Кремль: билет и аудиоэкскурсия для детей и взрослых
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Кремль изнутри

За краснокирпичными стенами вы пройдете по улицам и площадям самой старой части Москвы, где живет сама русская история, сохранились средневековые святыни и все буквально дышит древностью. Вы увидите здания, где работает президент и проходят важнейшие государственные события. Проследите итальянский след в судьбе архитектурного ансамбля. Дотронетесь до самого тяжелого колокола в мире. Осмотрите убранство и реликвии соборов. А также погуляете по уютному Тайницкому саду.

Нескучное знакомство с главным символом страны

Аудиоэкскурсия не перегружена сложными понятиями — вы не услышите непонятных терминов и отсылок к забытым и незначительным фактам седой старины. Вместо этого будут запоминающиеся факты и малоизвестные детали, а загадки и легенды заинтригуют и детей, и взрослых. Кроме того, впечатления дополнят выгодные панорамные точки, откуда вы сможете сделать потрясающие снимки. Маршрут неутомительный и включает паузу для отдыха.

Добро пожаловать в близкий и далекий, суровый и красивый, неприступный и доброжелательный Московский Кремль!

Продолжительность: 1,5 — 2 часа.

Организационные детали

Как проходит экскурсия с аудиогидом

  • После бронирования и оплаты экскурсии вы получите e-mail и смс со ссылкой на приложение и скачивание экскурсии с билетом
  • Зарегистрируйтесь в приложении, во вкладке «Покупки» вам будут доступны аудиогид и входной билет в музей
  • Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведет вас по всему маршруту
  • Входные билеты в музей продаются на выбранное вами время, приходите к месту начала экскурсии за 15 минут до времени входа в музей
  • Билет распечатывать не нужно, покажите его сотруднику музея на своем смартфоне
  • Экскурсию можно пройти без интернета: для этого ее необходимо скачать

Важно

  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
  • В стоимость экскурсии включен входной билет в Кремль
  • Возьмите с собой наушники и заряженный смартфон

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
около Кутафьей башни
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 100% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

🚶Пешеходные🎫Билеты🧒Можно с детьми🏛История и архитектура🖼МузеиКремль🗽Достопримечательности👩‍👧‍👦Для детейМифы и легенды🎧Аудиогиды

Еще несколько похожих предложений в Москве

Московский Кремль: билет и аудиоэкскурсия для детей и взрослых
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
WeGoTrip
Нет отзывов
Московский Кремль: билет и аудиоэкскурсия для детей и взрослых
Московский Кремль - главный музей России. «Кто в Кремле не бывал, красоты не видал», - говаривали
Завтра
28 мая
29 мая
1 490 за 1 человека
Московский Кремль для детей: чудеса сказочной крепости
1.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Елена
4.9
142 отзыва
Московский Кремль для детей: чудеса сказочной крепости
В нескучной форме познакомить детей от 7 до 14 лет с главным символом столицы
8 июня
10 июня
11 июня
4 800 за 1-6 чел.
Исторический музей: входной билет и аудиоэкскурсия по истории Древней Руси
1 час
🚶 Пешая
Индивидуальная
WeGoTrip
Нет отзывов
Исторический музей: входной билет и аудиоэкскурсия по истории Древней Руси
Исторический музей - место, где хранятся миллионы уникальных артефактов
Сегодня
Завтра
28 мая
от 990 за 1 человека
Пушкинский музей: аудиоэкскурсия с билетом по следам древних цивилизаций к полотнам классиков
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
WeGoTrip
Нет отзывов
Пушкинский музей: аудиоэкскурсия с билетом по следам древних цивилизаций к полотнам классиков
Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина входит
Сегодня
Завтра
28 мая
1 390 за 1 человека
Московский Кремль: аудиоэкскурсия со входными билетами
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
WeGoTrip
4.4
16 отзывов
Московский Кремль: аудиоэкскурсия со входными билетами
Приглашаем вас исследовать территорию Кремля и увидеть, что скрывается по ту сторону тех самых красных стен
Завтра
28 мая
29 мая
1 490 за 1 человека
Московский Кремль (с посещением собора)
5 часов
🚌 На автобусе
Индивидуальная
Алла
Нет отзывов
Московский Кремль (с посещением собора)
На экскурсии вы узнаете все секреты ключевых достопримечательностей Москвы: Красной площади, Кремля и его соборов
52 850 за 1-40 чел.
Московский Кремль + Оружейная палата + Успенский собор (для орг. групп)
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Любимый
Нет отзывов
Московский Кремль + Оружейная палата + Успенский собор (для орг. групп)
Московский Кремль и Оружейная палата - две самые главные достопримечательности российской столицы. Каждый турист
34 600 за 1-22 чел.
Московский Кремль с гидом-историком
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Александр
4.6
14 отзывов
Очень популярно сейчас
Московский Кремль с гидом-историком
Прикоснуться к сердцу страны, проследить путь крепости и посетить соборы
Завтра
28 мая
29 мая
4 000 за 1 человека
Входные билеты в Кремль с экскурсией-аудиогидом
1.5 часа
🚗 На машине
Групповая
Tez Tour
Нет отзывов
Входные билеты в Кремль с экскурсией-аудиогидом
Самостоятельное посещение Московского Кремля и экскурсия с аудиогидом
1 490 за 1 человека
Загадки Собора Василия Блаженного для детей и взрослых
2 часа
🚶 Пешая
Квест
Татьяна
4.8
9 отзывов
Загадки Собора Василия Блаженного для детей и взрослых
Экскурсия-квест по культовому месту Москвы с погружением в тайны собора Василия Блаженного
2 июня
5 июня
6 июня
10 000 за 1-7 чел.
Вокруг Московского Кремля: обойти и познакомиться
2 часа
🚶 Пешая
Групповая
Надежда
4.8
8 отзывов
Вокруг Московского Кремля: обойти и познакомиться
Разобраться в постройках ключевого архитектурного ансамбля России и раскрыть его историю
Завтра
3 июня
10 июня
500 за 1 человека
Музей космонавтики: входной билет и космическая аудиоэкскурсия
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
WeGoTrip
5
1 отзыв
Музей космонавтики: входной билет и космическая аудиоэкскурсия
Приглашаем вас присоединиться к космической Одиссее! В этом необыкновенном музее вы перенесётесь
Сегодня
Завтра
28 мая
990 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий в Москве. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Москве
ХОРОШО
🧭
ТАМ