В легкой и увлекательной форме вы познакомитесь с таинственным миром за Кремлевской стеной. В основе нашей программы — яркие сравнения для детей и интересные сведения для взрослых. С помощью приложения на смартфоне вы совершите путешествие к истокам Москвы, узнаете о самых интересных артефактах крепости и откроете лучшие панорамные точки.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Описание билета

Кремль изнутри

За краснокирпичными стенами вы пройдете по улицам и площадям самой старой части Москвы, где живет сама русская история, сохранились средневековые святыни и все буквально дышит древностью. Вы увидите здания, где работает президент и проходят важнейшие государственные события. Проследите итальянский след в судьбе архитектурного ансамбля. Дотронетесь до самого тяжелого колокола в мире. Осмотрите убранство и реликвии соборов. А также погуляете по уютному Тайницкому саду.

Нескучное знакомство с главным символом страны

Аудиоэкскурсия не перегружена сложными понятиями — вы не услышите непонятных терминов и отсылок к забытым и незначительным фактам седой старины. Вместо этого будут запоминающиеся факты и малоизвестные детали, а загадки и легенды заинтригуют и детей, и взрослых. Кроме того, впечатления дополнят выгодные панорамные точки, откуда вы сможете сделать потрясающие снимки. Маршрут неутомительный и включает паузу для отдыха.

Добро пожаловать в близкий и далекий, суровый и красивый, неприступный и доброжелательный Московский Кремль!

Продолжительность: 1,5 — 2 часа.

Организационные детали

Обратите внимание: билет невозвратный, при отмене бронирования мы не сможем вернуть оплату.

Как проходит экскурсия с аудиогидом

После бронирования и оплаты экскурсии вы получите e-mail и смс со ссылкой на приложение и скачивание экскурсии с билетом

Зарегистрируйтесь в приложении, во вкладке «Покупки» вам будут доступны аудиогид и ваучер на входной билет в музей

Ваучер нужно обменять на входные билеты в кассах Александровского сада. Обмен в порядке общей очереди. Рекомендуем приезжать за 45 мин до начала сеанса

Для получения билета потребуется паспорт, данные в нем должны совпадать с указанными в заказе

Входные билеты в музей продаются на выбранное вами время, приходите к месту начала экскурсии за 15 минут до времени входа в музей

Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведет вас по всему маршруту

Экскурсию можно пройти без интернета: для этого ее необходимо скачать

Важно

Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения

Приобрести льготные билеты можно только в кассе Кремля