За краснокирпичными стенами вы пройдете по улицам и площадям самой старой части Москвы, где живет сама русская история, сохранились средневековые святыни и все буквально дышит древностью. Вы увидите здания, где работает президент и проходят важнейшие государственные события. Проследите итальянский след в судьбе архитектурного ансамбля. Дотронетесь до самого тяжелого колокола в мире. Осмотрите убранство и реликвии соборов. А также погуляете по уютному Тайницкому саду.
Аудиоэкскурсия не перегружена сложными понятиями — вы не услышите непонятных терминов и отсылок к забытым и незначительным фактам седой старины. Вместо этого будут запоминающиеся факты и малоизвестные детали, а загадки и легенды заинтригуют и детей, и взрослых. Кроме того, впечатления дополнят выгодные панорамные точки, откуда вы сможете сделать потрясающие снимки. Маршрут неутомительный и включает паузу для отдыха.
Добро пожаловать в близкий и далекий, суровый и красивый, неприступный и доброжелательный Московский Кремль!
Продолжительность: 1,5 — 2 часа.