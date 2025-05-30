Мои заказы

История и тайны Тверского бульвара - индивидуальная экскурсия

Экскурсия пройдет на Тверской бульваре. Он застал времена балов, первый ресторан «‎Яр» и солдат Наполеона.

По его брусчатке когда-то гуляли Пушкин, Есенин, Цветаева и Булгаков, а затем тут же гремели революционные
парады и лозунги. Его прошлое тесно связано с «‎ярмаркой московских невест» и водкой «‎Смирновка». Помимо этого, мы вспомним жизнь широко известной русской драматической актрисы Малого театра М. Ермоловой и закулисные истории театра советской эпохи.

5
1 отзыв
Описание экскурсии

На нашей неспешной прогулке вы узнаете:

  • как появился Тверской бульвар и откуда на нем взялся Дуб исполнения желаний;
  • как познакомились Пушкин и Гончарова;
  • как выглядел бульвар в начале позапрошлого века и что писал о нем Александр Герцен в «Былое и думы»;
  • где жили на Тверском бульваре декаденсткие нимфы любви;
• как получилось, что один и тот же дом строили великий архитектор начала XIX и великий архитектор XX века и множество других малоизвестных фактов! Бронируйте билеты и наслаждайтесь интеллигентной прогулкой в индивидуальном формате, а наши гиды сделают все возможное, чтобы Тверской бульвар стал для вас Бульваром с большой буквы. Важная информация:
  • Экскурсия начинается и заканчивается у метро «Тверская»/«Пушкинская», мы пройдём Тверской бульвар по кругу.
  • Прогулка будет интересна детям от 12 лет. Детям младше может быть тяжело воспринимать информацию по теме и много ходить пешком.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Услуги гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: Около метро "Тверская"/"Пушкинская" (возле памятника Пушкину)
Завершение: Метро "Тверская"/"Пушкинская", возможно окончание с незначительным отклонением от маршрута по согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: См. расписание
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 16 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
  • Экскурсия начинается и заканчивается у метро "Тверская"/"Пушкинская", мы пройдём Тверской бульвар по кругу
  • Прогулка будет интересна детям от 12 лет. Детям младше может быть тяжело воспринимать информацию по теме и много ходить пешком
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Отзывы и рейтинг

О
Ольга
30 мая 2025
Очень познавательная экскурсия. Часто гуляешь по городу и не понимаешь, какая богатая история скрывается за привычными фасадами. Понравилась подача материала. Экскурсовод Александра- настоящий профессионал с большой любовью и очень интересно преподносит материал. Экскурсию рекомендую.

Входит в следующие категории Москвы

Похожие экскурсии из Москвы

Тайная жизнь Тверского бульвара: за фасадами парадной Москвы
Пешая
2 часа
20 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Тайная жизнь Тверского бульвара: за фасадами парадной Москвы
Самый первый, самый красивый и самый короткий бульвар Москвы - на групповой экскурсии
Начало: У метро "Тверская"/"Пушкинская"
Расписание: в субботу в 13:00
22 ноя в 13:00
29 ноя в 13:00
685 ₽ за человека
Мистические окрестности Тверского бульвара
Пешая
2 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Тайны московских переулков: от Арбата до Спиридоновки
Отправьтесь в увлекательное путешествие по загадочным переулкам Москвы, где каждый дом хранит свои тайны и истории. Узнайте больше о символах и людях
Начало: На Арбатской площади
5 дек в 11:00
6 дек в 16:00
7200 ₽ за всё до 10 чел.
Узнаем Москву, играя: по Тверскому и Никитскому бульварам
Пешая
1.5 часа
17 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Игровая экскурсия «Узнаем Москву»: Тверской и Никитский бульвары
Откройте для себя тайны Москвы в увлекательной прогулке по историческим бульварам с игровыми элементами
Начало: У метро Арбатская
Завтра в 08:00
22 ноя в 09:30
6900 ₽ за всё до 10 чел.
У нас ещё много экскурсий в Москве. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Москве