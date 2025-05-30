На нашей неспешной прогулке вы узнаете:

как появился Тверской бульвар и откуда на нем взялся Дуб исполнения желаний;

как познакомились Пушкин и Гончарова;

как выглядел бульвар в начале позапрошлого века и что писал о нем Александр Герцен в «Былое и думы»;

где жили на Тверском бульваре декаденсткие нимфы любви;

как получилось, что один и тот же дом строили великий архитектор начала XIX и великий архитектор XX века и множество других малоизвестных фактов! Бронируйте билеты и наслаждайтесь интеллигентной прогулкой в индивидуальном формате, а наши гиды сделают все возможное, чтобы Тверской бульвар стал для вас Бульваром с большой буквы. Важная информация:.

