Экскурсия пройдет на Тверской бульваре. Он застал времена балов, первый ресторан «Яр» и солдат Наполеона.
По его брусчатке когда-то гуляли Пушкин, Есенин, Цветаева и Булгаков, а затем тут же гремели революционные
Описание экскурсии
На нашей неспешной прогулке вы узнаете:
- как появился Тверской бульвар и откуда на нем взялся Дуб исполнения желаний;
- как познакомились Пушкин и Гончарова;
- как выглядел бульвар в начале позапрошлого века и что писал о нем Александр Герцен в «Былое и думы»;
- где жили на Тверском бульваре декаденсткие нимфы любви;
как получилось, что один и тот же дом строили великий архитектор начала XIX и великий архитектор XX века и множество других малоизвестных фактов! Бронируйте билеты и наслаждайтесь интеллигентной прогулкой в индивидуальном формате, а наши гиды сделают все возможное, чтобы Тверской бульвар стал для вас Бульваром с большой буквы. Важная информация:.
- Экскурсия начинается и заканчивается у метро «Тверская»/«Пушкинская», мы пройдём Тверской бульвар по кругу.
- Прогулка будет интересна детям от 12 лет. Детям младше может быть тяжело воспринимать информацию по теме и много ходить пешком.
- Услуги гида
Начало: Около метро "Тверская"/"Пушкинская" (возле памятника Пушкину)
Завершение: Метро "Тверская"/"Пушкинская", возможно окончание с незначительным отклонением от маршрута по согласованию с гидом
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 16 часов до начала
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
- Экскурсия начинается и заканчивается у метро "Тверская"/"Пушкинская", мы пройдём Тверской бульвар по кругу
- Прогулка будет интересна детям от 12 лет. Детям младше может быть тяжело воспринимать информацию по теме и много ходить пешком
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
О
Ольга
30 мая 2025
Очень познавательная экскурсия. Часто гуляешь по городу и не понимаешь, какая богатая история скрывается за привычными фасадами. Понравилась подача материала. Экскурсовод Александра- настоящий профессионал с большой любовью и очень интересно преподносит материал. Экскурсию рекомендую.
