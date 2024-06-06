Театральная площадь – экскурсии в Москве

Найдено 28 экскурсий в категории «Театральная площадь» в Москве, цены от 900 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Групповая экскурсия «Огни Москвы»
🚌 На автобусе
Групповая
3 часа
33 отзыва
Ночная Москва в огнях: групповая автобусная экскурсия по знаковым местам города
На этой экскурсии вы увидите Москву в вечернем свете, проедете по главным улицам и проспектам, узнаете её секреты и сделаете множество фотографий
Начало: Недалеко от станции Маяковская
Завтра в 19:30
9 июня в 19:30
1 200 за человека
Променад по классической Москве в мини-группе
🚶 Пешая
Мини-группа
1.5 часа
52 отзыва
Променад по классической Москве: групповая экскурсия
Откройте для себя сердце России, пройдитесь по легендарным местам Москвы и узнайте их секреты в уютной атмосфере мини-группы
Начало: В районе Красной площади
Расписание: ежедневно в 14:00
Завтра в 14:00
9 июня в 14:00
1 550 за человека
Москва для кофеманов
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
84 отзыва
Москва для кофеманов: путешествие от руссиано до свекольного латте
Погрузитесь в мир кофе в Москве: от исторических кофеен до современных бариста. Экскурсия для истинных ценителей
Начало: В районе метро Площадь Революции
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
6 700 за всё до 4 чел.
Москва театральная. Какие спектакли смотреть?
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
20 отзывов
Москва театральная: секреты и истории за кулисами великих театров
Погрузитесь в мир московского театра: истории, секреты успеха и уникальные маршруты от профессионала. Экскурсия, которая изменит ваше восприятие театра
Начало: перед входом в театр им. Моссовета
13 июня в 12:00
14 июня в 12:00
8 000 за всё до 5 чел.
Петровка - душа Москвы
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
49 отзывов
Петровка - душа Москвы: путешествие по историческому центру
Познакомьтесь с уникальным районом Москвы, где каждый уголок хранит свои тайны и истории. Петровка ждет вас, чтобы открыть свои сокровища
Начало: В райне м. Охотный Ряд
9 июня в 16:00
10 июня в 13:00
5 300 за всё до 4 чел.
Классическая обзорная экскурсия по Москве на автобусе
🚌 На автобусе
Групповая
3 часа
1020 отзывов
Классическая обзорная экскурсия по Москве на автобусе
Увидеть главные достопримечательности и посетить лучшие смотровые площадки
Начало: У входа на Красную площадь, рядом с нулевым киломе...
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
1 100 за человека
Автобусная экскурсия по Москве: главное за 2,5 часа
🚌 На автобусе
Групповая
2.5 часа
53 отзыва
Автобусная экскурсия по Москве: главное за 2,5 часа
Получить объёмное представление о городе как об исторической столице России и современном мегаполисе
Начало: На Манежной площади
Расписание: ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00 и 15:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
1 000 за человека
Обзорная вечерняя экскурсия по Москве
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
3 часа
630 отзывов
Обзорная вечерняя экскурсия по Москве
Откройте для себя великолепие вечерней Москвы, наслаждаясь историческими и современными достопримечательностями
Начало: У метро Площадь Революции
Расписание: в будние дни в 19:30, в субботу и воскресенье в 18:00
Завтра в 18:00
9 июня в 18:00
1 200 за человека
Обзорная пешеходная экскурсия по Москве
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
11 отзывов
Обзорная пешеходная экскурсия по Москве
Прогулка по историческому центру, идеально подходящая для первого свидания с городом
Начало: В районе м. Китай-город
Расписание: в среду, пятницу, субботу и воскресенье в 13:00 и 18:00
Завтра в 13:00
9 июня в 13:00
900 за человека
Москва на двухэтажном автобусе с аудиогидом
🚌 На автобусе
🚌 Hop-on hop-off
Аудиогид
13 часов
7 отзывов
Москва на двухэтажном автобусе с аудиогидом
Познакомиться со столицей по удобной системе Hop on Hop off (билет действует 24 часа по 2 маршрутам)
Начало: На Болотной площади
Расписание: ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
1 700 за человека
Красная Москва. По центру города - со специалистом по марксизму-ленинизму
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
1 отзыв
Красная Москва. По центру города - со специалистом по марксизму-ленинизму
Узнать то, о чём не говорят в школах, не преподают в ВУЗах и стараются молчать в СМИ
Начало: У памятника маршалу Жукову
9 июня в 10:00
11 июня в 10:00
от 5 000 за всё до 7 чел.
Москва Гиляровского
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
4 отзыва
Москва Гиляровского
Атмосферная прогулка по следам произведения «Москва и москвичи»: увидеть город глазами литератора
Начало: В районе метро Сухаревская
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
7 000 за всё до 6 чел.
Театры Москвы: истории из закулисья
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Театры Москвы: истории из закулисья
Прогуляться и услышать эксклюзивные факты из театральной жизни 19-20 веков
Начало: У м. Маяковская
Завтра в 15:00
9 июня в 09:00
6 650 за всё до 6 чел.
История моды на улицах Москвы
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
10 отзывов
История моды на улицах Москвы
Прогулка по центру города про стиль: персоналии, события и связь с архитектурой
Начало: В районе метро Охотный ряд
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
10 000 за всё до 4 чел.
Семейная экскурсия-квест «Лучший мой подарочек»
🚶 Пешая
Квест
1.5 часа
14 отзывов
Семейная экскурсия-квест в Москве: путешествие в мир подарков
Погрузитесь в увлекательный мир истории московских подарков с экскурсией-квестом для всей семьи
Начало: В раойне метро Театральная/площадь Революции
15 июня в 09:00
16 июня в 09:00
7 700 за всё до 7 чел.
Красная, Манежная и Театральная площади на экскурсии в мини-группе
🚶 Пешая
Мини-группа
2.5 часа
1 отзыв
Красная, Манежная и Театральная площади на экскурсии в мини-группе
Увидеть места-символы Москвы, открыть ее историю и узнать любопытные факты о столице
Начало: В районе метро Охотный ряд
Расписание: в пятницу, субботу и воскресенье в 12:00
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
2 000 за человека
Мозаика «Метрополя»
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Мозаика «Метрополя»
Изучить историю и искусство Серебряного века по фасаду фешенебельного отеля
Начало: На Театральной площади
Завтра в 15:00
9 июня в 11:00
2 600 за всё до 7 чел.
Кузнецкий Мост - святилище роскоши, моды и финансов
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Кузнецкий Мост - святилище роскоши, моды и финансов
Прогуляться по самому аристократичному кварталу Москвы и раскрыть его невероятные сюжеты
Начало: У станции метро Кузнецкий Мост
Завтра в 11:00
9 июня в 11:30
4 800 за всё до 3 чел.
Вечерние краски столицы
🚌 На автобусе
Групповая
3 часа
16 отзывов
Вечерние краски столицы
Визитные карточки Москвы в свете огней на автобусно-пешеходной экскурсии
Начало: У метро Площадь Революции или Театральная
Расписание: в субботу в 19:00
Завтра в 19:00
15 июня в 19:00
1 100 за человека
По вечерней Москве - с актрисой
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
По вечерней Москве - с актрисой
Погрузиться в мир иллюминации, узнать историю освещения города и открыть секреты Старой Москвы
Начало: В районе метро Охотный ряд
14 июня в 16:00
15 июня в 16:00
8 000 за всё до 7 чел.
Экскурсия-путеводитель по музыкальным театрам Москвы
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Экскурсия-путеводитель по музыкальным театрам Москвы
Узнать о театральной жизни и новомодных течениях, а также разобраться в тонкостях оперы и балета
Начало: на Театральной площади
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
7 940 за всё до 4 чел.
Закулисные страсти театральной Москвы
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
10 отзывов
Закулисные страсти театральной Москвы
Услышать яркие истории о людях и сцене на прогулке по центральным улочкам
Начало: на Театральной площади
12 июня в 10:00
17 июня в 10:00
7 000 за всё до 6 чел.
Москва еврейская
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
14 отзывов
Москва еврейская
Рассказы о жизни общины и выдающихся людях на прогулке по центральным улочкам и площадям
Начало: В районе метро Китай-город
12 июня в 10:00
17 июня в 10:30
7 000 за всё до 6 чел.
«Островок Парижа» в Москве и окрестности
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
6 отзывов
«Островок Парижа» в Москве и окрестности
Коллекция отборных фактов о Кузнецком Мосте и прилегающих улицах - на душевной прогулке
Начало: Театральная площадь
1 сен в 10:00
2 сен в 17:30
5 000 за всё до 15 чел.
Театральная площадь для детей - фонтан впечатлений
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
Театральная площадь для детей - фонтан впечатлений
Познавательная нескучная экскурсия по нарядному уголку города
Начало: В районе метро Театральная
12 июня в 12:00
13 июня в 16:00
6 200 за всё до 6 чел.
Театральный алфавит от А до Я: детская квест-экскурсия
🚶 Пешая
Квест
1.5 часа
Театральный алфавит от А до Я: детская квест-экскурсия
Открыть театральную историю Москвы, создать бутафорский реквизит и попробовать себя в роли актера
Начало: У станции Театральная/Площадь Революции
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
7 500 за всё до 5 чел.
Театральная площадь Москвы в 19-21 веках
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
Театральная площадь Москвы в 19-21 веках
Детально познакомиться с историей и архитектурой театров на авторской экскурсии с театроведом
Начало: На Театральной площади
17 июня в 18:30
18 июня в 18:30
4 800 за всё до 8 чел.
Любимая Москва: автобусная экскурсия + канатная дорога
🚌 На автобусе
Мини-группа
4 часа
Любимая Москва: автобусная экскурсия + канатная дорога
Окунуться в историю древнего города и познакомиться с его главными достопримечательностями
Начало: возле метро «Театральная»
Расписание: в субботу в 11:00
Завтра в 11:00
15 июня в 11:00
3 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Виктор
    6 июня 2024
    Автобусная экскурсия по Москве: главное за 2,5 часа
    Недавно решил провести выходной день на обзорной автобусной экскурсии по Москве, и это было отличное решение! Всё прошло идеально и
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    точно по расписанию. Наш гид оказался настоящим профессионалом - восхитительный рассказчик, который увлекательно делился интересными фактами и историями о городе. За время экскурсии я узнал много нового и увидел все главные достопримечательности Москвы. Экскурсия оставила только положительные эмоции и прекрасные впечатления. Настоятельно рекомендую всем, кто хочет поближе познакомиться с нашей столицей!

    Недавно решил провести выходной день на обзорной автобусной экскурсии по Москве, и это было отличное решение!
  • И
    Ирина
    6 июня 2024
    Групповая экскурсия «Огни Москвы»
    Понравилось все. Экскурсовод с юмором. Давала нам возможность сделать фото. Например на экскурсии Москва сити мне делали замечания что я
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    отвлекаюсь, мол после экскурсии сделаете. Это опять ходить там где уже были не удобно. Раньше даже проездом,я из Новосиба, я посещала обзорные экскурсии, но и сейчас много нового узнала. Поразило, что служба ястребиная в кремле есть, для сохранения позолоты куполов от ворон и др. Рекомендую всем, а потом уже лучше ориентируешься чтобы ещё посетить.

  • Е
    Екатерина
    6 июня 2024
    Москва для кофеманов
    Рекомендую экскурсию, очень интересный формат. Гуляли с двумя маленькими детьми, все легко и непринужденно. Открыли для себя много новых мест для посещения в своём городе! Наталье большое спасибо!
  • О
    Ольга
    5 июня 2024
    Классическая обзорная экскурсия по Москве на автобусе
    нам повезло что провела экскурсию Софья Евсеева, отлично и доступно все рассказала, пояснила, приятный голос, что немаловажно… маршрут интересный, водитель ответственный
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    и заботливый… в автобусе был кондиционер и было чисто. туристы в автобусе были все доброжелательные, никто не задерживался… рекомендуем эту экскурсию и организаторов всем желающим!!!

  • С
    Сергей
    5 июня 2024
    Москва Гиляровского
    Экскурсия прошла на одном дыхании, ходили 2 часа, экскурсовод великолепен, послушали историю сухаревского рынка, сандуновских бань, большой и малый переулки,
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    где жил Чехов и многие другие Забавные и занимательные истории о Гиляровском, о Москве и её жителях конца 19 века. Всем рекомендую, интересно и познавательно 🔥

  • Л
    Лидия
    5 июня 2024
    Москва для кофеманов
    Одна из лучших экскурсий, что посещали. Информативно, интересно, вкусно) Это был первый подобный опыт изучения города и довольно успешный.
  • Ю
    Юлия
    4 июня 2024
    Красная Москва. По центру города - со специалистом по марксизму-ленинизму
    Благодарим Александра за интересную прогулку по центру Москвы. Мы получили интересную информацию о становлении Советского государства и исторических личностях того периода, а также возможность задавать вопросы и дискутировать.
  • Ю
    Юлия
    3 июня 2024
    Групповая экскурсия «Огни Москвы»
    Экскурсия очень интересная! Экскурсовод Иван - Профессионал своего дела! Спасибо, было классно!
  • Л
    Лариса
    3 июня 2024
    Классическая обзорная экскурсия по Москве на автобусе
    Отличная обзорная экскурсия. Замечательный экскурсовод.
  • М
    Марина
    2 июня 2024
    Обзорная вечерняя экскурсия по Москве
    Классная экскурсия, экскурсовод очень интересно рассказывала. Почему-то я думала, что мы еще около Москва сити остановимся и пофоткаемся там, но нет, а было бы здорово. Огромная благодарность менеджеру, которая помогла мне найти группу перед началом экскурсии.

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Театральная площадь»

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  2. Красная площадь
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  4. Китай-город
  5. Никольская улица
  6. Александровский сад
  7. Храм Христа Спасителя
  8. Патриаршие пруды
  9. Зарядье
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Москве в июне 2024
Сейчас в Москве в категории "Театральная площадь" можно забронировать 28 экскурсий и билетов от 900 до 10 000. Туристы уже оставили гидам 2041 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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