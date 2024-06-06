В Виктор Автобусная экскурсия по Москве: главное за 2,5 часа читать дальше точно по расписанию. Наш гид оказался настоящим профессионалом - восхитительный рассказчик, который увлекательно делился интересными фактами и историями о городе. За время экскурсии я узнал много нового и увидел все главные достопримечательности Москвы. Экскурсия оставила только положительные эмоции и прекрасные впечатления. Настоятельно рекомендую всем, кто хочет поближе познакомиться с нашей столицей! Недавно решил провести выходной день на обзорной автобусной экскурсии по Москве, и это было отличное решение! Всё прошло идеально и

И Ирина Групповая экскурсия «Огни Москвы» читать дальше отвлекаюсь, мол после экскурсии сделаете. Это опять ходить там где уже были не удобно. Раньше даже проездом,я из Новосиба, я посещала обзорные экскурсии, но и сейчас много нового узнала. Поразило, что служба ястребиная в кремле есть, для сохранения позолоты куполов от ворон и др. Рекомендую всем, а потом уже лучше ориентируешься чтобы ещё посетить. Понравилось все. Экскурсовод с юмором. Давала нам возможность сделать фото. Например на экскурсии Москва сити мне делали замечания что я

Е Екатерина Москва для кофеманов Рекомендую экскурсию, очень интересный формат. Гуляли с двумя маленькими детьми, все легко и непринужденно. Открыли для себя много новых мест для посещения в своём городе! Наталье большое спасибо!

О Ольга Классическая обзорная экскурсия по Москве на автобусе читать дальше и заботливый… в автобусе был кондиционер и было чисто. туристы в автобусе были все доброжелательные, никто не задерживался… рекомендуем эту экскурсию и организаторов всем желающим!!! нам повезло что провела экскурсию Софья Евсеева, отлично и доступно все рассказала, пояснила, приятный голос, что немаловажно… маршрут интересный, водитель ответственный

С Сергей Москва Гиляровского читать дальше где жил Чехов и многие другие Забавные и занимательные истории о Гиляровском, о Москве и её жителях конца 19 века. Всем рекомендую, интересно и познавательно 🔥 Экскурсия прошла на одном дыхании, ходили 2 часа, экскурсовод великолепен, послушали историю сухаревского рынка, сандуновских бань, большой и малый переулки,

Л Лидия Москва для кофеманов Одна из лучших экскурсий, что посещали. Информативно, интересно, вкусно) Это был первый подобный опыт изучения города и довольно успешный.

Ю Юлия Красная Москва. По центру города - со специалистом по марксизму-ленинизму Благодарим Александра за интересную прогулку по центру Москвы. Мы получили интересную информацию о становлении Советского государства и исторических личностях того периода, а также возможность задавать вопросы и дискутировать.

Ю Юлия Групповая экскурсия «Огни Москвы» Экскурсия очень интересная! Экскурсовод Иван - Профессионал своего дела! Спасибо, было классно!

Л Лариса Классическая обзорная экскурсия по Москве на автобусе Отличная обзорная экскурсия. Замечательный экскурсовод.