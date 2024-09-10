Во время лёгкой прогулки по центру вы узнаете историю Москвы и её главных достопримечательностей. А также услышите неочевидные факты очевидных мест. Как здороваться с Красной площадью, где здесь спрятан единорог и как менялся облик города. Об этом и многом другом поговорим на экскурсии!
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Описание экскурсии
Начнём прогулку с Красной площади. Возможно, самой известной площади Москвы, если не всей России. Я расскажу о её истории, основании, а ещё открою секреты, которые тут скрыты.
После зайдём в ГУМ. Вы насладитесь уютными галереями и по желанию попробуете фирменное мороженое. Также я покажу, где можно бесплатно посетить выставку современного искусства.
Далее продолжим наш путь по Никольской. Рассмотрим архитектуру и главные достопримечательности улицы.
Вы узнаете:
- Как развивалась Москва и менялся её облик
- Где была напечатана первая в России книга
- Как появились учебные заведения
- Какие события помнят эти места
Также вы услышите:
- Почему у Кремлёвской стены среди захоронений почётных деятелей СССР есть американский писатель
- Как получилось, что у некоторых зданий на Никольской улице разные фасады
- Где появился первый асфальт в Москве
Организационные детали
- Экскурсию можно провести и для большего количества участников, в этом случае цена будет скорректирована
- Я выдаю радиогиды, чтобы вам было слышно каждое слово из моего рассказа
- Дополнительно оплачивается: мороженое в ГУМе (по желанию)
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У памятника Жукову
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 176 туристов
Приветствую всех! Меня зовут Мария. Люблю гулять по своему родному городу, рассматривать детали и узнавать, какие истории скрывают его фасады. Долгое время это было моим хобби, но со временем яЗадать вопрос
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