Во время лёгкой прогулки по центру вы узнаете историю Москвы и её главных достопримечательностей. А также услышите неочевидные факты очевидных мест. Как здороваться с Красной площадью, где здесь спрятан единорог и как менялся облик города. Об этом и многом другом поговорим на экскурсии!

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Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Начнём прогулку с Красной площади. Возможно, самой известной площади Москвы, если не всей России. Я расскажу о её истории, основании, а ещё открою секреты, которые тут скрыты.

После зайдём в ГУМ. Вы насладитесь уютными галереями и по желанию попробуете фирменное мороженое. Также я покажу, где можно бесплатно посетить выставку современного искусства.

Далее продолжим наш путь по Никольской. Рассмотрим архитектуру и главные достопримечательности улицы.

Вы узнаете:

Как развивалась Москва и менялся её облик

Где была напечатана первая в России книга

Как появились учебные заведения

Какие события помнят эти места

Также вы услышите:

Почему у Кремлёвской стены среди захоронений почётных деятелей СССР есть американский писатель

Как получилось, что у некоторых зданий на Никольской улице разные фасады

Где появился первый асфальт в Москве

Организационные детали