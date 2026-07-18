Погулять по историческому центру и узнать о происходивших здесь таинственных событиях
Приглашаю раскрыть секреты старинных улиц в сердце Москвы: Большой Никитской, Спиридоновки, Малой Бронной, Брюсова и Гранатного переулков. Мы полюбуемся особняком в стиле модерн, древними храмами и знаменитой сталинской высоткой. Вспомним Пушкина, Есенина и Булгакова. А еще поговорим о мистических встречах и пропажах!
Вы услышите легенды сталинской высотки на Кудринской площади и увидите храм Воскресения Словущего, двери которого были открыты даже в советское время. Рассмотрите словно вышедшую из Средневековья англиканскую церковь Святого Андрея и храм Большое Вознесение, где венчался Пушкин. Оцените особняк Рябушинского в стиле модерн и полюбуетесь Патриаршими прудами, на которых в романе «Мастер и Маргарита» встретились Воланд и Берлиоз.
Городские тайны
В Старой Москве происходило множество необыкновенных встреч, чудесных событий и мистических явлений. Я расскажу о жестоком убийстве первой жены Есенина, о трагической судьбе одной молодой француженки и о соратнике Петра I, прослывшего колдуном и чернокнижником. Раскрою, с могилы какого мецената исчез надгробный памятник, какой художник был связан с демоном и где, по преданию, жила булгаковская Маргарита.
Организационные детали
Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У центрального телеграфа
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 781 туриста
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Светлана, я коренная москвичка и аккредитованный гид. Много лет интересуюсь историей родного города и всегда стараюсь сделать экскурсии захватывающими и увлекательными. Надеюсь на скорую встречу с вами.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 33 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Светлана
впечатления об экскурсии очень приятные, запомнились интересные, ранее неизвестные факты из жизни известных людей, поюриятно удивили места и улочки, в которых ранее не бывали
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О
Ольга
Большое спасибо Светлане! Замечательная экскурсия: не утомительно и очень интересно! Узнали много нового, другими глазами взглянули на знакомые места!
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Т
Татьяна
Прекрасная экскурсия, талантливый экскурсовод, интересные истории из жизни города.
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Галина
Давно с сестрой не выбирались в центр. А тут решили погулять по переулкам. Экскурсии ищем обычно на Трипстере, и ни разу не разочаровались. В этот раз выбрали экскурсию "Загадки Старой читать дальшеуменьшить
Москвы" с гидом Светланой. И не ошиблись. Светлана провела нас по замечательным любимым с детства улицам и переулкам, по которым давно не ходили. Очень интересно рассказывала об истории домов, о людях, которые в них проживали и загадках судеб, которые остались не разгаданы. Открыли для себя город с новой стороны. Два часа пролетели незаметно, Светлана - замечательный рассказчик и настоящий профессионал, любящий Москву. Всем рекомендуем. Спасибо большое за экскурсию, Светлана!
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О
Ольга
Мы были на данной экскурсии со Светланой нашей небольшой офисной командой, и получили огромное удовольствие. Маршрут продуман очень удобно, Светлана рассказывала потрясающие истории, соединяющие факты и легенды, в итоге два читать дальшеуменьшить
часа пролетили незаметно! После завершения экскурсии мы еще долго обсуждали истории, которые особо нам запали в душу, и это побудило нас изучить некоторые исторические факты более детально. Такое приятное "послевкусие" ждешь от каждой экскурсии, но не всегда это случается, а Светлане это прекрасно удалось!