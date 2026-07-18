Приглашаю раскрыть секреты старинных улиц в сердце Москвы: Большой Никитской, Спиридоновки, Малой Бронной, Брюсова и Гранатного переулков. Мы полюбуемся особняком в стиле модерн, древними храмами и знаменитой сталинской высоткой. Вспомним Пушкина, Есенина и Булгакова. А еще поговорим о мистических встречах и пропажах!

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Москва изнутри

Вы услышите легенды сталинской высотки на Кудринской площади и увидите храм Воскресения Словущего, двери которого были открыты даже в советское время. Рассмотрите словно вышедшую из Средневековья англиканскую церковь Святого Андрея и храм Большое Вознесение, где венчался Пушкин. Оцените особняк Рябушинского в стиле модерн и полюбуетесь Патриаршими прудами, на которых в романе «Мастер и Маргарита» встретились Воланд и Берлиоз.

Городские тайны

В Старой Москве происходило множество необыкновенных встреч, чудесных событий и мистических явлений. Я расскажу о жестоком убийстве первой жены Есенина, о трагической судьбе одной молодой француженки и о соратнике Петра I, прослывшего колдуном и чернокнижником. Раскрою, с могилы какого мецената исчез надгробный памятник, какой художник был связан с демоном и где, по преданию, жила булгаковская Маргарита.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.