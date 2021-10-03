Погулять по историческому центру и узнать о происходивших здесь таинственных событиях

5
1 отзыв
Приглашаю раскрыть секреты старинных улиц в сердце Москвы: Большой Никитской, Спиридоновки, Малой Бронной, Брюсова и Гранатного переулков.

Мы полюбуемся особняком в стиле модерн, древними храмами и знаменитой сталинской высоткой.

Вспомним Пушкина, Есенина и Булгакова.

А еще поговорим о мистических встречах и пропажах!
Загадки Старой Москвы
Загадки Старой Москвы
Загадки Старой Москвы
Загадки Старой Москвы
Загадки Старой Москвы
Загадки Старой Москвы
Загадки Старой Москвы

Что вас ожидает

Москва изнутри

Вы услышите легенды сталинской высотки на Кудринской набережной и увидите храм Воскресения Словущего, двери которого были открыты даже в советское время. Рассмотрите словно вышедшую из Средневековья англиканскую церковь Святого Андрея и храм Большое Вознесение, где венчался Пушкин. Оцените особняк Рябушинского в стиле модерн и полюбуетесь Патриаршими прудами, на которых в романе «Мастер и Маргарита» встретились Воланд и Берлиоз.

Городские тайны

В Старой Москве происходило множество необыкновенных встреч, чудесных событий и мистических явлений. Я расскажу о жестоком убийстве первой жены Есенина, о трагической судьбе одной молодой француженки и о соратнике Петра I, прослывшего колдуном и чернокнижником. Раскрою, с могилы какого мецената исчез надгробный памятник, какой художник был связан с демоном и где, по преданию, жила булгаковская Маргарита.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
у центрального телеграфа
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
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По выбранному вами времени

Светлана
Светлана
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Светлана, я коренная москвичка и аккредитованный гид. Много лет интересуюсь историей родного города и всегда стараюсь сделать экскурсии захватывающими и увлекательными. Надеюсь на скорую встречу с вами.
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1 реальный отзыв

Ю
3 окт 2021
Большое спасибо Светлане за замечательную экскурсию! Два часа пролетели незаметно. Очень рекомендую.

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