8 марта – экскурсии в Москве

Найдено 25 экскурсий в категории «8 марта» в Москве, цены от 1500 ₽, скидки до 30%. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.
Пешая
2 часа
6 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Пройтись по старинному району, где встречаются разные эпохи, в поисках потрясающих кадров
Начало: У метро «Китай-город»
Сегодня в 18:00
Завтра в 11:00
8000 ₽ за всё до 7 чел.
Пешая
1.5 часа
50 отзывов
Фотопрогулка
до 4 чел.
Откройте для себя архитектурные чудеса и скрытые истории Москвы в увлекательной фото-прогулке с персональным гидом
Начало: В районе метро Баррикадная
Сегодня в 19:00
Завтра в 10:00
7000 ₽ за всё до 4 чел.
Пешая
2 часа
11 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Погрузитесь в мир театральной Москвы, где судьбы артистов и режиссеров переплетаются с историей столицы. Узнайте о жизни и страстях знаменитых лицедеев
Начало: На Театральной площади
28 янв в 10:00
29 янв в 10:30
7500 ₽ за всё до 6 чел.
На машине
2.5 часа
17 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Исследуйте скрытые уголки Москвы, открывая истории знатных домов и тайные знаки, завершая кофепитием в атмосфере масонства
Начало: У метро Белорусская
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
8800 ₽ за всё до 4 чел.
Пешая
1.5 часа
26 отзывов
Фотопрогулка
до 4 чел.
Откройте для себя красоту Москвы и сохраните воспоминания на профессиональных фотографиях с экскурсии по Золотой миле и Пречистенке
Начало: В районе метро Кропоткинская
Завтра в 10:30
19 янв в 10:30
7000 ₽ за всё до 4 чел.
Пешая
1.5 часа
-
5%
357 отзывов
Фотопрогулка
до 4 чел.
В тренде
Откройте для себя красоту Москвы через объектив камеры! Наша фото-прогулка подарит вам не только знания, но и великолепные снимки
Начало: В районе метро Китай-Город
Завтра в 16:00
19 янв в 10:00
6080 ₽6400 ₽ за всё до 4 чел.
Пешая
3.5 часа
137 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Погрузитесь в мир кофе в Москве: от исторических кофеен до современных бариста. Экскурсия для истинных ценителей
Начало: В районе метро Площадь Революции
Завтра в 16:30
19 янв в 10:30
7900 ₽ за всё до 4 чел.
Пешая
2 часа
43 отзыва
Групповая
Начало: НА ПЛАТФОРМЕ станции метро «Площадь революции»
Расписание: вторник 11-30, воскресенье 12-30
2850 ₽ за человека
Пешая
2.5 часа
27 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Погрузиться в самые яркие любовные истории прошлого на центральных улочках города
Начало: В районе метро Маяковская
23 янв в 12:00
24 янв в 13:30
6400 ₽ за всё до 5 чел.
Пешая
2.5 часа
6 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Узнайте, как итальянцы повлияли на архитектуру Москвы. Откройте для себя тайны, скрытые в зданиях и улицах столицы, за 2,5 часа
Начало: Рядом с метро Кузнецкий Мост
Завтра в 11:00
20 янв в 11:00
15 000 ₽ за всё до 5 чел.
Пешая
4 часа
48 отзывов
Мини-группа
до 6 чел.
Побывать в нетуристических барах для своих: атмосферно, загадочно, уникально
Начало: По договоренности
Расписание: в пятницу и субботу в 20:00
23 янв в 20:00
30 янв в 20:00
3000 ₽ за человека
Пешая
2 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 15 чел.
Начало: Триумфальная площадь, памятник Маяковскому
7990 ₽ за всё до 15 чел.
Пешая
2 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Начало: Станция метро Трубная, выход 2
5500 ₽ за всё до 6 чел.
Пешая
3 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 20 чел.
Начало: Москва, ул. Большая Никитская, 60 с 2
7990 ₽ за всё до 20 чел.
Пешая
2 часа
-
10%
22 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Отправьтесь в путешествие по Москве, где история оживает на каждом шагу. Откройте для себя Кремль и Болотный остров с необычного ракурса
Начало: Метро Кропоткинская
9 фев в 11:00
10 фев в 11:00
от 5850 ₽6500 ₽ за всё до 10 чел.
Пешая
1.5 часа
-
30%
100 отзывов
Фотопрогулка
до 4 чел.
Узнать об успехе мечтателя из Германии, оценить ГЭС-2 и получить атмосферные снимки
Начало: В районе метро Кропоткинская
Завтра в 09:00
19 янв в 10:00
7560 ₽10 800 ₽ за всё до 4 чел.
Пешая
3.5 часа
99 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Приглашаем на экскурсию «НеобыЧайная прогулка по Москве» - путешествие в мир чайных традиций и истории
Начало: В районе метро Трубная
Завтра в 16:30
19 янв в 09:30
7900 ₽ за всё до 4 чел.
Пешая
2 часа
215 отзывов
Групповая
до 15 чел.
Прогулка по старинным переулкам Москвы: архитектура, история и увлекательные факты о жизни москвичей. Погружение в атмосферу прошлого
Начало: В районе м. Тверская/Пушкинская/Чеховская
Расписание: в среду в 10:00, в субботу в 16:00, в воскресенье в 11:00
24 янв в 16:00
28 янв в 10:00
1500 ₽ за человека
Пешая
2 часа
4 отзыва
Фотопрогулка
до 5 чел.
Открыть истории и характер душевного района и заодно получить на память фото в пленочном стиле
Начало: В районе метро Китай-город
Завтра в 10:00
19 янв в 10:00
12 000 ₽ за всё до 5 чел.
Пешая
3 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Прогуляться по центру, выполнить 5 заданий и получить 5 снимков, которые останутся с вами на память
Начало: У метро «Китай-город»
19 янв в 10:00
20 янв в 15:00
7000 ₽ за всё до 5 чел.
Пешая
1.5 часа
-
15%
256 отзывов
Фотопрогулка
до 4 чел.
Исследуйте уникальные уголки Китай-города и сохраните воспоминания на профессиональных фотографиях
Начало: Метро Китай-город
Завтра в 16:00
19 янв в 10:00
5865 ₽6900 ₽ за всё до 4 чел.
Пешая
2 часа
181 отзыв
Индивидуальная
до 2 чел.
Начало: Арбатская пл., 14
Расписание: Ежедневно в 15:00
4000 ₽ за всё до 2 чел.
Пешая
2 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 7 чел.
Погрузиться в мир иллюминации, узнать историю освещения города и открыть секреты Старой Москвы
Начало: В районе метро Охотный ряд
Сегодня в 18:00
Завтра в 16:00
9900 ₽ за всё до 7 чел.
Пешая
2 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Погулять по знаменитым улицам и переулкам, раскрыть их секреты и насладиться ароматным кофе
Начало: У СТ.М. «Чистые пруды»
Завтра в 17:00
19 янв в 12:00
10 000 ₽ за всё до 4 чел.
Пешая
3.5 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Время гулять по историческим бульварам, пить чай у самовара и беседовать о тёплых и вечных традициях
Начало: В районе пересечения Цветного бульвара и Бульварно...
20 янв в 10:00
21 янв в 10:00
8000 ₽ за всё до 4 чел.

