«МотоПатрики»: популярные улицы Москвы на VIP-мотоцикле (круглый год)

Погрузитесь в атмосферу столицы, посетив Патриаршие пруды, Тверскую и другие знаковые места на роскошном мотоцикле
Индивидуальная экскурсия на мотоцикле по Москве предлагает уникальную возможность увидеть Патриаршие пруды, Тверскую улицу, ЦУМ и ГУМ, Новый Арбат и Кутузовский проспект. Участники смогут полюбоваться архитектурой и окунуться в мир
моды и культуры. В программу входит посещение смотровой площадки с видом на Москва-Сити.

Комфортные мотоциклы Honda и BMW с разноцветными огнями и музыкой обеспечат незабываемые впечатления. В зимнее время используется мотоцикл с боковой люлькой и подогревом сидений

5
8 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏍 Уникальный маршрут по Москве
  • 🏙 Виды на Москва-Сити
  • 🎥 Видео на память
  • 🛡 Безопасная экипировка
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для семей
«МотоПатрики»: популярные улицы Москвы на VIP-мотоцикле (круглый год)© Георгий
«МотоПатрики»: популярные улицы Москвы на VIP-мотоцикле (круглый год)© Георгий
«МотоПатрики»: популярные улицы Москвы на VIP-мотоцикле (круглый год)© Георгий
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00

Что можно увидеть

  • Патриаршие пруды
  • Тверская улица
  • ЦУМ
  • ГУМ
  • Новый Арбат
  • Кутузовский проспект
  • Москва-Сити

Описание экскурсии

  • Патриаршие пруды — богемный и аристократичный район, здесь часто можно встретить знаменитостей
  • ЦУМ — самый крупный люксовый магазин в России
  • ГУМ — комплекс, позиционирующий себя как главный универсальный магазин страны
  • Новый и Старый Арбат — известнейшие улицы столицы
  • Смотровая (набережная Тараса Шевченко) с видом на башни Москва-Сити

А также ВДНХ, улица Ильинка, Болотная площадь, Кутузовский проспект и многое другое!

По пути расскажем основную информацию о достопримечательностях на маршруте. Поговорим о феномене Патриков, истории строительства Москва-Сити и особенностях жизни в здешних апартаментах. Обсудим, как некоторое улицы Москвы обрели огромную популярность после пандемии.

Организационные детали

  • Поедем на люксовых мотоциклах Honda и BMW (c разноцветными огнями и музыкой)
  • За каждым человеком закреплён отдельный мотоцикл (за исключением поездок на мотоцикле Honda Gold Wing с боковой люлькой для двух пассажиров)
  • Мы предоставим шлем с профессиональной голосовой связью, одноразовые подшлемники и перчатки. В дождь — специальные костюмы-дождевики
  • По запросу можем заехать за вами по адресу в пределах МКАД — 1000 ₽
  • С вами поеду я или другой опытный водитель из нашей команды

Особенности программы

  • Вес одного пассажира — не более 110 кг. На мотоцикле с боковой люлькой Honda Gold Wing можно перевозить пассажиров с весом более 110 кг
  • После поездки мы отправим вам видео (1–2 мин), снятое на экшн-камеру Insta 360×3
  • Все локации осматриваем снаружи
  • Дети с 5 до 12 лет могут принять участие в программе только на одном мотоцикле (Honda Gold Wing с боковой люлькой) с родителем. Дети
    с 12 лет могут поехать пассажирами на стандартных двухколёсных мотоциклах
  • Зимой всегда используем Honda Gold Wing с боковой люлькой. На мотоцикле есть подогрев сидений и ветрозащита. Каждому путешественнику выдаём непродуваемую и непромокаемую одежду (раздельные мотокомбинезоны)

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
«SideCar» — мотоцикл на двоих (круглый год)14 850 ₽
Стандартный (доступен с 1 апреля 2026 г)9900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро «ВДНХ»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Георгий
Георгий — ваша команда гидов в Москве
Провели экскурсии для 1449 туристов
Приветствуем! Наша команда занимается прогулками на люксовых мотоциклах BMW и Honda Gold Wing в Москве и Подмосковье, Петербурге, Калининграде, Казани и Ярославле. Зимой используем устойчивые японские мотоциклы с боковой люлькой
(коляской), подогревом и ветрозащитой. В прохладную погоду выдаём непродуваемую и непромокаемую одежду, дождевики. За каждым человеком закреплён отдельный мотоцикл и пилот, а все шлемы оснащены голосовой связью. Прокатим с ветерком и в полной безопасности. Поехали!

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
8
4
3
2
1
Анастасия
Анастасия
19 сен 2025
Короче, это отвал башки и вообще отвал всего!
В конце августа, мы со старшим сыном решили устроить себе покатушки на мотоциклах. Я сразу скажу, это мой первый опыт и я ловила
все панические атаки, которые только можно себе придумать.
Мой 12-летка моментом прыгнул на мотоцикл к Георгию и они трещали всю дорогу, снимали там что-то и делали руками птичку.
А я просто ловила глазами совершенно другую Москву. Мой хайли рекомендасьен, пока еще тепло хватать Георгия и Славу (как он рассказывает, ляяяяяяяя какой там голос, сколько всего интересного) и ехать удивляться, какой совсем другой город наша Москве на мотоцикле.
Точно говорю не страшно, точно говорю кайф невероятный, точно говорю, что после двух часов спать будете как младенчик!

Отдельное спасибо Георгию за рассказы о кадетах, он оказался офицером в военном классе, а мой ребеныш как раз поступил в кадетский класс. Короче, и звезды сошлись и мы сошлись.

Я вам так скажу, когда офицер еще и байкер, вообще с ним можно и в огонь, и в воду и в медные трубы.

Короче, это отвал башки и вообще отвал всего!
Ирина
Ирина
10 сен 2025
12 июля 2025 я решила совершить мотопрогулку на Патриаршие пруды! Эмоции просто не передать, первый раз в начале было страшно, но в дальнейшем настолько все было продумано, удобно сидеть, есть ручки с боку, чтобы держаться! Грамотный инструктор! И в итоге все прекрасно сложилось! Что еще хочется повторить!
Я
Янина
10 сен 2025
Все супер. Очень понравилось. Комфортно и безопасно. Георгию особая благодарность. Потрясающий и интересный рассказчик.
Спасибо огромное. Обязательно вернусь к вам.
Елена
Елена
21 июн 2025
Замечательная экскурсия: весело, красиво, задорно, увлекательно прокатили с ветерком на шикарных мотоциклах по самым важным местам столицы.
Мы были с дочкой 15 лет, она не просто в восторге, а в "волшебном
состоянии, которое не передать словами!"
Организаторы очень вежливые и заботливые, предложили перенести время экскурсии, чтобы не попасть под дождь (пояснили, что мб опасно), выдали экипировку (куртки и брюки, чтобы мы не замёрзли), после поездки сфотографировали около мотоцикла.
Мото-прогулка высший класс!!!!
Когда снова приедем в Москву, обязательно ещё раз покатаемся с ними, нам предложили ещё несколько маршрутов.

ОГРОМНАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ!!!!!!!

Людмила
Людмила
20 июн 2025
Ездили с сыном, ощущения не передаваемые. В восторге были оба, езда спокойная, комфортная, безопасная. Ребята отличные собеседники, рассказали много интересного, главное было непринуждённая беседа, которую поддерживали все участники маленького путешествия. Время пролетела очень быстро. Будем в Москве, ещё раз выберем экскурсию с "Мото Патрика и", но по другому маршруту.
Обязательно будем рекомендовать друзьям!
Людмила и Матвей, 19 июня 2025г.
Ю
Юлия
7 июн 2025
Вау, эта экскурсия была просто огонь! Первый раз села на мотоцикл - и это был невероятный взрыв эмоций! Особенный подарок на День рождения! Адреналин зашкаливал, ветер в лицо, дорога под
колесами - полный кайф! Мотопрогулка была великолепная: красивые пейзажи, совершенно другой взгляд на Москву, замечательная компания (наши пилоты - Георгий и Виталий) и ощущение свободы, которое сложно описать словами. Каждый километр маршрута - это яркий адреналиновый кайф и ощущение свободы, как будто ты на вершине мира! Это было увлекательным приключением! Обязательно повторим, уже мечтаем о следующих поездках. Если Вы хотите почувствовать настоящий экстрим и свободу - берите шлем и вперёд на мотопрогулку! Хотим выразить искреннюю благодарность Георгию и Виталию! Было приятно "провести" и "проехать" с Вами этот момент!
Рекомендуем экскурсию абсолютно всем желающим прочувствовать жизнь с другой стороны!

А
Алена
3 июн 2025
Спасибо большое Георгию, за прекрасную экскурсию. Было очень интересно увидеть Москву с сидения мотоцикла. Даже места, которые знаешь раскрываются по новому. Рекомендую к посещению.
Спасибо большое Георгию, за прекрасную экскурсию. Было очень интересно увидеть Москву с сидения мотоцикла. Даже места,
Е
Екатерина
25 мая 2025
Вчера, 24.05.2025, прокатились от ВДНХ до Москва-сити и обратно. Прогулка заявлена на 2 часа, а вышла около трёх. Все очень понравилось и нам, и нашим дочерям. Большое спасибо Георгию и остальным байкерам, которые нас катали. Очень здорово!
Вчера, 24.05.2025, прокатились от ВДНХ до Москва-сити и обратно. Прогулка заявлена на 2 часа, а вышла около трёх. Все очень понравилось и нам, и нашим дочерям. Большое спасибо Георгию и остальным байкерам, которые нас катали. Очень здорово!

