Индивидуальная экскурсия на мотоцикле по Москве предлагает уникальную возможность увидеть Патриаршие пруды, Тверскую улицу, ЦУМ и ГУМ, Новый Арбат и Кутузовский проспект. Участники смогут полюбоваться архитектурой и окунуться в мир
5 причин купить эту экскурсию
- 🏍 Уникальный маршрут по Москве
- 🏙 Виды на Москва-Сити
- 🎥 Видео на память
- 🛡 Безопасная экипировка
- 👨👩👧👦 Подходит для семей
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Что можно увидеть
- Патриаршие пруды
- Тверская улица
- ЦУМ
- ГУМ
- Новый Арбат
- Кутузовский проспект
- Москва-Сити
Описание экскурсии
- Патриаршие пруды — богемный и аристократичный район, здесь часто можно встретить знаменитостей
- ЦУМ — самый крупный люксовый магазин в России
- ГУМ — комплекс, позиционирующий себя как главный универсальный магазин страны
- Новый и Старый Арбат — известнейшие улицы столицы
- Смотровая (набережная Тараса Шевченко) с видом на башни Москва-Сити
А также ВДНХ, улица Ильинка, Болотная площадь, Кутузовский проспект и многое другое!
По пути расскажем основную информацию о достопримечательностях на маршруте. Поговорим о феномене Патриков, истории строительства Москва-Сити и особенностях жизни в здешних апартаментах. Обсудим, как некоторое улицы Москвы обрели огромную популярность после пандемии.
Организационные детали
- Поедем на люксовых мотоциклах Honda и BMW (c разноцветными огнями и музыкой)
- За каждым человеком закреплён отдельный мотоцикл (за исключением поездок на мотоцикле Honda Gold Wing с боковой люлькой для двух пассажиров)
- Мы предоставим шлем с профессиональной голосовой связью, одноразовые подшлемники и перчатки. В дождь — специальные костюмы-дождевики
- По запросу можем заехать за вами по адресу в пределах МКАД — 1000 ₽
- С вами поеду я или другой опытный водитель из нашей команды
Особенности программы
- Вес одного пассажира — не более 110 кг. На мотоцикле с боковой люлькой Honda Gold Wing можно перевозить пассажиров с весом более 110 кг
- После поездки мы отправим вам видео (1–2 мин), снятое на экшн-камеру Insta 360×3
- Все локации осматриваем снаружи
- Дети с 5 до 12 лет могут принять участие в программе только на одном мотоцикле (Honda Gold Wing с боковой люлькой) с родителем. Дети
с 12 лет могут поехать пассажирами на стандартных двухколёсных мотоциклах
- Зимой всегда используем Honda Gold Wing с боковой люлькой. На мотоцикле есть подогрев сидений и ветрозащита. Каждому путешественнику выдаём непродуваемую и непромокаемую одежду (раздельные мотокомбинезоны)
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|«SideCar» — мотоцикл на двоих (круглый год)
|14 850 ₽
|Стандартный (доступен с 1 апреля 2026 г)
|9900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «ВДНХ»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Георгий — ваша команда гидов в Москве
Провели экскурсии для 1449 туристов
Приветствуем! Наша команда занимается прогулками на люксовых мотоциклах BMW и Honda Gold Wing в Москве и Подмосковье, Петербурге, Калининграде, Казани и Ярославле. Зимой используем устойчивые японские мотоциклы с боковой люлькойЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Анастасия
19 сен 2025
Короче, это отвал башки и вообще отвал всего!
В конце августа, мы со старшим сыном решили устроить себе покатушки на мотоциклах. Я сразу скажу, это мой первый опыт и я ловила
В конце августа, мы со старшим сыном решили устроить себе покатушки на мотоциклах. Я сразу скажу, это мой первый опыт и я ловила
Ирина
10 сен 2025
12 июля 2025 я решила совершить мотопрогулку на Патриаршие пруды! Эмоции просто не передать, первый раз в начале было страшно, но в дальнейшем настолько все было продумано, удобно сидеть, есть ручки с боку, чтобы держаться! Грамотный инструктор! И в итоге все прекрасно сложилось! Что еще хочется повторить!
Я
Янина
10 сен 2025
Все супер. Очень понравилось. Комфортно и безопасно. Георгию особая благодарность. Потрясающий и интересный рассказчик.
Спасибо огромное. Обязательно вернусь к вам.
Спасибо огромное. Обязательно вернусь к вам.
Елена
21 июн 2025
Замечательная экскурсия: весело, красиво, задорно, увлекательно прокатили с ветерком на шикарных мотоциклах по самым важным местам столицы.
Мы были с дочкой 15 лет, она не просто в восторге, а в "волшебном
Мы были с дочкой 15 лет, она не просто в восторге, а в "волшебном
Людмила
20 июн 2025
Ездили с сыном, ощущения не передаваемые. В восторге были оба, езда спокойная, комфортная, безопасная. Ребята отличные собеседники, рассказали много интересного, главное было непринуждённая беседа, которую поддерживали все участники маленького путешествия. Время пролетела очень быстро. Будем в Москве, ещё раз выберем экскурсию с "Мото Патрика и", но по другому маршруту.
Обязательно будем рекомендовать друзьям!
Людмила и Матвей, 19 июня 2025г.
Обязательно будем рекомендовать друзьям!
Людмила и Матвей, 19 июня 2025г.
Ю
Юлия
7 июн 2025
Вау, эта экскурсия была просто огонь! Первый раз села на мотоцикл - и это был невероятный взрыв эмоций! Особенный подарок на День рождения! Адреналин зашкаливал, ветер в лицо, дорога под
А
Алена
3 июн 2025
Спасибо большое Георгию, за прекрасную экскурсию. Было очень интересно увидеть Москву с сидения мотоцикла. Даже места, которые знаешь раскрываются по новому. Рекомендую к посещению.
Е
Екатерина
25 мая 2025
Вчера, 24.05.2025, прокатились от ВДНХ до Москва-сити и обратно. Прогулка заявлена на 2 часа, а вышла около трёх. Все очень понравилось и нам, и нашим дочерям. Большое спасибо Георгию и остальным байкерам, которые нас катали. Очень здорово!
Входит в следующие категории Москвы
Похожие экскурсии из Москвы
Групповая
до 25 чел.
По центру Москвы - пешком и на автобусе
Объехать главные достопримечательности столицы и раскрыть секреты Красной площади
Начало: У метро "Площадь Революции" или "Театральная"
Расписание: в четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:30
13 ноя в 11:30
14 ноя в 11:30
1900 ₽ за человека
Индивидуальная
Все высотки Москвы - на мотоциклах (круглый год)
Рассмотреть сталинские высотки, увидеть современные небоскрёбы и посетить 3 видовые площадки
Начало: У метро «ВДНХ»
Сегодня в 00:30
Завтра в 00:30
30 000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Москва роскошная: 6 знаковых отелей столицы
Исследуйте шесть знаковых отелей Москвы, узнавая об их истории и архитектуре. Увлекательная прогулка по центру столицы откроет вам новые горизонты
Начало: На Манежной площади
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:30
7000 ₽ за всё до 6 чел.