читать дальше

все панические атаки, которые только можно себе придумать.

Мой 12-летка моментом прыгнул на мотоцикл к Георгию и они трещали всю дорогу, снимали там что-то и делали руками птичку.

А я просто ловила глазами совершенно другую Москву. Мой хайли рекомендасьен, пока еще тепло хватать Георгия и Славу (как он рассказывает, ляяяяяяяя какой там голос, сколько всего интересного) и ехать удивляться, какой совсем другой город наша Москве на мотоцикле.

Точно говорю не страшно, точно говорю кайф невероятный, точно говорю, что после двух часов спать будете как младенчик!



Отдельное спасибо Георгию за рассказы о кадетах, он оказался офицером в военном классе, а мой ребеныш как раз поступил в кадетский класс. Короче, и звезды сошлись и мы сошлись.



Я вам так скажу, когда офицер еще и байкер, вообще с ним можно и в огонь, и в воду и в медные трубы.