Как много мы можем назвать блюд, которые относятся к исконно русской кухне? А ведь их было огромное количество.
На экскурсии вы узнаете, что ели и пили на Руси столетия назад и как поменялись с годами вкусовые предпочтения россиян.
Мы будем передвигаться от одного заведения к другому, и в холодное время года сможем погреться внутри, пробуя традиционные блюда.
На экскурсии вы узнаете, что ели и пили на Руси столетия назад и как поменялись с годами вкусовые предпочтения россиян.
Мы будем передвигаться от одного заведения к другому, и в холодное время года сможем погреться внутри, пробуя традиционные блюда.
Время начала: 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Описание экскурсии
Наш маршрут будет проходить по знаковым местам района Замоскворечье, связанным с историей русской кухни.
Мы посетим:
- Три гастро-заведения на наш выбор, в которых вы сможете отведать истинно русские блюда — борщ, драники, сметанник, иван-чай, чебуреки, рульку и другие
- Историческую местность, которая считалась меккой всех ценителей русской кухни
- Аутентичное место с богатым старинным интерьером, где ещё сохранились некоторые русские традиции подачи и приготовления блюд
Вы узнаете:
- Всю пошаговую историю русской кухни с момента её зарождения до наших времён с рассказами про самые популярные кушанья
- Какие заведения были самыми первыми на Руси и как они трансформировались в современные рестораны и кафе
- Какие блюда не знали наши предки вплоть до 18–19 веков, хотя для нас они считаются самыми обычными
- Как религия влияла на вкусовые предпочтения русского народа
- И главное: как и сколько ели на Руси, какие традиции соблюдали и какие праздничные блюда готовили
Организационные детали
- Маршрут полностью пешеходный. Программа подойдёт взрослым и детям с 7 лет
- Дополнительно оплачиваются закуски и выпивка в заведениях — от 2000 ₽ с человека за всё
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У м. «Третьяковская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваша команда гидов в Москве
Провели экскурсии для 3568 туристов
Вот уже более пяти лет занимаюсь любимым делом для себя и близких людей. Приглашаю и вас на мои прогулки по Москве и её пригородам. Знаю много интересных и притягательных мест,Задать вопрос
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