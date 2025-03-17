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Как много мы можем назвать блюд, которые относятся к исконно русской кухне? А ведь их было огромное количество.



На экскурсии вы узнаете, что ели и пили на Руси столетия назад и как поменялись с годами вкусовые предпочтения россиян.



Мы будем передвигаться от одного заведения к другому, и в холодное время года сможем погреться внутри, пробуя традиционные блюда.