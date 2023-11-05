Пройти по излюбленным местам ценителей классического и современного искусства
Музейная миля — улицы и кварталы с крупнейшими музеями города — существует во многих мегаполисах.
Теперь она есть и в Москве! Приглашаю вас исследовать новый арт-маршрут, соединяющий два берега Москвы-реки.
По пути мы полюбуемся панорамами столицы, обсудим, как и кем были созданы знаменитые галереи искусств, а также разберёмся, какие из них вошли в «музейную четвёрку».
Теперь она есть и в Москве! Приглашаю вас исследовать новый арт-маршрут, соединяющий два берега Москвы-реки.
По пути мы полюбуемся панорамами столицы, обсудим, как и кем были созданы знаменитые галереи искусств, а также разберёмся, какие из них вошли в «музейную четвёрку».
Ближайшие даты:
5
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Москва — одна из музейных столиц мира. Среди более чем 400 музеев самые известные — Пушкинский и Третьяковская галерея. Теперь это уже настоящие музейные городки: отстраиваются новые корпуса, реставрируются прилегающие исторические здания. Каждый из них хранит истории со времён отцов-основателей, стоявших у истоков столичного «музейного бума». А рядом с этими знаменитыми музеями появляются новые арт-пространства — например, Дом культуры ГЭС-2. О том, как продолжается славная «история искусств» и кого нужно за это благодарить, мы тоже поговорим.
По пути от Главного здания ГМИИ им. А. С. Пушкина через ГЭС-2 до зданий Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке и на Крымском Валу я расскажу:
- когда в Москве был открыт первый музей,
- какой музей разместился в знаменитом Доме Пашкова,
- кем и для чего был построен «русский терем» на Пречистенской набережной,
- как создавался учебный музей слепков Московского университета, выросший в Музей изящных искусств имени императора Александра III,
- как семейный купеческий особняк превратился в первую галерею русского искусства,
- и многое другое.
Организационные детали
- Это пешеходная экскурсия, дополнительных расходов не потребуется
- Все объекты показа осматриваем снаружи
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе станции метро «Кропоткинская»
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мила — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 169 туристов
Меня зовут Мила, я профессиональный гид по Москве. Вот уже 5 лет провожу индивидуальные и групповые экскурсии. Ценю свою работу за возможность любоваться столицей и делиться этой радостью с путешественниками. Москва — удивительно красивый и интересный город. С радостью открою вам её явные и тайные места. Архитектуру называют «застывшей музыкой в камне». Надеюсь, мой рассказ поможет вам её услышать.
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