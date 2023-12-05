Музейная миля — улицы и кварталы с крупнейшими музеями города — существует во многих мегаполисах.
Теперь она есть и в Москве! Приглашаю вас исследовать новый арт-маршрут, соединяющий два берега Москвы-реки.
По пути мы полюбуемся панорамами столицы, обсудим, как и кем были созданы знаменитые галереи искусств, а также разберёмся, какие из них вошли в «музейную четвёрку».
Теперь она есть и в Москве! Приглашаю вас исследовать новый арт-маршрут, соединяющий два берега Москвы-реки.
По пути мы полюбуемся панорамами столицы, обсудим, как и кем были созданы знаменитые галереи искусств, а также разберёмся, какие из них вошли в «музейную четвёрку».
Описание экскурсии
Москва — одна из музейных столиц мира. Среди более чем 400 музеев самые известные — Пушкинский и Третьяковская галерея. Теперь это уже настоящие музейные городки: отстраиваются новые корпуса, реставрируются прилегающие исторические здания. Каждый из них хранит истории со времён отцов-основателей, стоявших у истоков столичного «музейного бума». А рядом с этими знаменитыми музеями появляются новые арт-пространства — например, Дом культуры ГЭС-2. О том, как продолжается славная «история искусств» и кого нужно за это благодарить, мы тоже поговорим.
По пути от Главного здания ГМИИ им. А. С. Пушкина через ГЭС-2 до зданий Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке я расскажу:
- когда в Москве был открыт первый музей,
- какой музей разместился в знаменитом Доме Пашкова,
- кем и для чего был построен «русский терем» на Пречистенской набережной,
- как создавался учебный музей слепков Московского университета, выросший в Музей изящных искусств имени императора Александра III,
- как семейный купеческий особняк превратился в первую галерею русского искусства,
- и многое другое.
Организационные детали
- Это пешеходная экскурсия, дополнительных расходов не потребуется
- Все объекты показа осматриваем снаружи
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе станции метро «Кропоткинская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мила — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 935 туристов
Меня зовут Мила, я профессиональный гид по Москве. Вот уже 5 лет провожу индивидуальные и групповые экскурсии. Ценю свою работу за возможность любоваться столицей и делиться этой радостью с путешественниками. Москва — удивительно красивый и интересный город. С радостью открою вам её явные и тайные места. Архитектуру называют «застывшей музыкой в камне». Надеюсь, мой рассказ поможет вам её услышать.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Наша экскурсия проходила 26 ноября. Огромное спасибо за проведённое время, маршрут и правда очень интересный рассказ. Я узнала много нового доя себя. Огромное спасибо. Рекомендую Людмилу, как профессионала.
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Большое спасибо Людмиле за прекрасную экскурсию! Людмила эрудированный экскурсовод, хорошо знающий свое дело, а также приятный человек.
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