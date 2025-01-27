«Барная» Москва: история питейных заведений на Руси
Путешествие по питейным заведениям Москвы раскроет тайны старинных рецептов и традиций. Узнайте, как отмечали праздники москвичи в прошлом
Экскурсия по Москве, посвященная истории питейных заведений, позволит вам узнать о культуре употребления алкоголя на Руси. Посетите три заведения, где попробуете традиционные напитки и блюда. Прогулка особенно актуальна зимой, когда можно согреться в уютных местах. Рассказ о водочном короле и первом питейном заведении столицы дополнит впечатления. Экскурсия проводится для лиц старше 18 лет, выпивка и закуска оплачиваются отдельно
Мы посетим три заведения на наш выбор, где вы сможете отведать истинно русские напитки и блюда — заказ мы сделаем заранее, исходя из ваших предпочтений. По пути от одного «стола» к другому вы увидите площадь и улицы, где находились известные трактиры, а также места, где москвичи с размахом отмечали празднества — и где случались самые скандальные выходки (с кем — тоже обсудим!).
Байки и правдивые истории московских ресторанов
Вас ждет рассказ о прошлом этих заведений и о том, как кутили в Москве на в 19-20-м веках. Вы услышите о водочном короле Российской империи, узнаете о самом первом питейном заведении столицы и его «авторе». Как пили и как закусывали на Руси, какие застольные традиции соблюдали, как боролись (и не боролись) с пьянством — поговорим об этом и о многом другом.
Организационные детали
Экскурсия проводится для путешественников строго старше 18 лет
Дополнительно оплачивается выпивка и закуска в ресторанах (заказывается заранее для вашего удобства, сумма около 2 тыс. руб. /чел.) для вас и гида (он ведь тоже человек) для лучшего взаимопонимания во время проведения экскурсии
Маршрут может быть изменен при перекрытии некоторых улиц
Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Тверском бульваре
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваша команда гидов в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 4723 туристов
Вот уже более пяти лет занимаюсь любимым делом для себя и близких людей. Приглашаю и вас на мои прогулки по Москве и её пригородам. Знаю много интересных и притягательных мест, читать дальшеуменьшить
где каждый искушённый или не очень путешественник почерпнёт для себя что-то новое и интересное. Все сотрудники нашей команды — аккредитованные гиды Москвы и Подмосковья. Также всегда готов разработать маршрут с учётом всех ваших пожеланий. Гарантирую увлекательное путешествие. Искренне ваш, Дмитрий!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 22 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
19
4
2
3
1
2
–
1
–
И
Ирина
Просто душевная,супер интересная экскурсия,с первой минутой почувствовали расположение,очень приятно провели время,всем рекомендую
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Наталья
Экскурсия очень понравилась,формат необычный,отмечали день рождение. Для внесения ярких красок в ваш выходной отличный вариант, рекомендую однозначно. Вечер получился позитивный. Экскурсовод Мария,хорошо донесла информацию с компанией была на одной волне)
Вам был полезен этот отзыв?
Татьяна
Прогулялись по центру Москвы с приятными и вкусными остановками. Дмитрий рассказал нам о питейных традициях и не только. Потрясающе провели время. Спасибо большое!!!
Вам был полезен этот отзыв?
Екатерина
Экскурсию я заказала как подарок ко Дню рождения своей взрослой дочери и её мужу. Домой они вернулись очень довольные! Им обоим очень понравилась экскурсия! По словам именинницы, это получился очень читать дальшеуменьшить
необычный праздник, - и день рождения с вкуснейшими наливочками, изысканными закусками. Плюс ко всему прочему, это был не просто романтический ужин, а познавательная экскурсия. Дмитрий провёл очень увлекательную и познавательную экскурсию, они поьывали в 3 барах Москвы, представлявших разные эпохи жизни столицы. Эту экскурсию они уже порекомендовали своим друзьям! Это должна быть дружная компания, которая будет воспринимать интересные факты под вкусные напиточки! Дмитрию огромное спасибо! Рекомендую
Вам был полезен этот отзыв?
А
Андрей
Экскурсия хорошо придумана и грамотно проведена. В приятной комфортной обстановке Дмитрий обстоятельно ведет рассказ об истории, обычаях и традициях питейных заведений от средневековых до советских времен. Атмосферу для разговора дополняют читать дальшеуменьшить
напитки и закуски, соответствующие повествованию. Хотя экскурсия и считается пешеходной, из 2,5 часов на прогулку придется не более получаса, остальное время пройдет в барах и кафе. Уровень подготовки Дмитрия - энциклопедический, многие темы обсудить не успели. Полагаю, можно посетить экскурсию 2-3 раза, каждый раз послушав что-нибудь новое.
Вам был полезен этот отзыв?
О
Ольга
Огромная благодарность Дмитрию за прекрасную экскурсию! Много новой интересной информации, подача непринуждённая в режиме приятной беседы, удачно переплетена с дегустацией напитков и закусок. В каждом заведении мы были радушно приняты и обслужены, а пешие переходы между ними позволяли подышать свежим воздухом и "переварить"как пищу, так и полученные сведения. Я и мои гости остались очень довольны!))
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Москвы
Похожие экскурсии на ««Барная» Москва: история питейных заведений на Руси»