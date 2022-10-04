«Барная» Москва: история питейных заведений на Руси

Гастро-барная экскурсия с рассказом о застольной культуре, столичных ресторанах, трактирах и кутежах

Водка — не единственный популярный спиртной напиток на Руси.

Что, сколько и, главное, как раньше употребляли из алкогольных напитков? Вы услышите о культуре «пития» в прошлом и узнаете о заведениях, где кутили москвичи.

Особенно актуальна прогулка зимой: мы будем передвигаться от одного питейного заведения к другому, дополнительно «подогреваясь» изнутри и закусывая.
«Барная» Москва: история питейных заведений на Руси
«Барная» Москва: история питейных заведений на Руси
«Барная» Москва: история питейных заведений на Руси
«Барная» Москва: история питейных заведений на Руси
«Барная» Москва: история питейных заведений на Руси
«Барная» Москва: история питейных заведений на Руси
«Барная» Москва: история питейных заведений на Руси
«Барная» Москва: история питейных заведений на Руси
«Барная» Москва: история питейных заведений на Руси
«Барная» Москва: история питейных заведений на Руси
Ближайшие даты:
5
окт
6
окт
7
окт
8
окт
9
окт
10
окт
11
окт
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

«Питейные» достопримечательности

Мы посетим три заведения на наш выбор, где вы сможете отведать истинно русские напитки и блюда — заказ мы сделаем заранее, исходя из ваших предпочтений.
По пути от одного «стола» к другому вы увидите площадь и улицы, где находились известные трактиры, а также места, где москвичи с размахом отмечали празднества — и где случались самые скандальные выходки (с кем — тоже обсудим!).

Байки и правдивые истории московских ресторанов

Вас ждет рассказ о прошлом этих заведений и о том, как кутили в Москве на в 19-20-м веках. Вы услышите о водочном короле Российской империи, узнаете о самом первом питейном заведении столицы и его «авторе». Как пили и как закусывали на Руси, какие застольные традиции соблюдали, как боролись (и не боролись) с пьянством — поговорим об этом и о многом другом.

Организационные детали

  • Экскурсия проводится для путешественников строго старше старше 18 лет
  • Дополнительно оплачивается выпивка и закуска в ресторанах (заказывается заранее для вашего удобства, сумма около 2 тыс. руб. /чел.) для вас и гида (он ведь тоже человек) для лучшего взаимопонимания во время проведения экскурсии
  • Маршрут может быть изменен при перекрытии некоторых улиц

Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Тверском бульваре
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

😎Индивидуальные🚶Пешеходные🌃Ночные☃️Зимние🍤ГастрономическиеБары и ночная жизньСтарая Москва

Похожие туры в Москве

Историческая экскурсия по питейным улицам Москвы с посещением баров
3 часа
🚶 Пешая
Квест
до 10 чел.
Организатор экскурсии TRIP&GO
TRIP&GO
5
5 отзывов
Историческая экскурсия по питейным улицам Москвы с посещением баров
Экскурсия с элементами квеста, на которой за 2,5 часа мы с Вами
станция м. Китай-город
от 6 000 за всё до 6 чел.
Гастрономическая история Москвы
2.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Виктор
Виктор
4.9
20 отзывов
Гастрономическая история Москвы
От модных трактиров и ресторанов прошлого до трендовых заведений современности
на Биржевой площади, у фонтана
4 окт
5 окт
6 окт
7 окт
6 500 за всё до 6 чел.
Экскурсия по проходным дворам Москвы
1.5 часа
🚶 Пешая
Групповая
до 60 чел.
Организатор экскурсии Дарим
Дарим
4.2
20 отзывов
Экскурсия по проходным дворам Москвы
Фасады дорогих магазинов и ресторанов в центре Москвы блистают витринами
м. «Кузнецкий мост»
Сегодня
8 окт
9 окт
15 окт
600 за 1 человека
Обзорная автобусная экскурсия по Москве (2 часа)
2 часа
🚌 На автобусе
Групповая
до 40 чел.
Организатор экскурсии Москва_с_гидом
Москва_с_гидом
4.4
9 отзывов
Обзорная автобусная экскурсия по Москве (2 часа)
Москва - современный мегаполис с длинной историей. Этот город можно изучать вечно и каждый раз находить что-то новое
Манежная площадь, около памятника Г.К. Жукову
Сегодня
Завтра
4 окт
5 окт
800 за 1 человека
Индивидуальная пешеходная экскурсия по Москве
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 15 чел.
Организатор экскурсии Прогулки
Прогулки
4.8
14 отзывов
Индивидуальная пешеходная экскурсия по Москве
Индивидуальная экскурсия по Москве, это лучшее решение, если вы цените свое время и точно знаете, что хотите получить
по договоренности
от 6 000 за всё до 5 чел.
Москва наизнанку - экскурсия по МЦК
2 часа
🚉 На поезде
Индивидуальная
до 15 чел.
Организатор экскурсии Галина
Галина
5
21 отзыв
Москва наизнанку - экскурсия по МЦК
История строительства окружной железной дороги и масштабное представление о Москве
Сегодня
Завтра
4 окт
5 окт
от 4 000 за всё до 5 чел.
Москва татарская с вкусным бонусом
4.5 часа
🚌 На автобусе
Групповая
до 15 чел.
Организатор экскурсии Кругозор
Кругозор
5
1 отзыв
Москва татарская с вкусным бонусом
История Москвы неотделима от истории татарского народа, оставившего яркий след во всех областях жизни города
ст. метро «Новокузнецкая»
30 окт
2 380 за 1 человека
Святыни Москвы в окрестностях Красной Площади
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 3 чел.
Организатор экскурсии Наталья
Наталья
5
14 отзывов
Святыни Москвы в окрестностях Красной Площади
Обычно на экскурсиях знакомятся с историей Москвы
проезд Воскресенские Ворота, 1А
Завтра
4 окт
5 окт
6 окт
1 700 за всё до 3 чел.
Театральные кулуары Москвы
2 часа
🚶 Пешая
Групповая
до 20 чел.
Организатор экскурсии Мос-Тур
Мос-Тур
5
5 отзывов
Театральные кулуары Москвы
Театральные истории вплетены в историю и жизнь Москвы, и одно не может существовать без другого
Пушкинская площадь
8 окт
22 окт
880 за 1 человека
Городские легенды Москвы
2.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 15 чел.
Организатор экскурсии Галина
Галина
4.9
34 отзыва
Городские легенды Москвы
Истории о призраках столицы - от средневекового Кремля до башен Москва-Сити
Сегодня
Завтра
4 окт
5 окт
от 5 000 за всё до 5 чел.
Москва бандитская: экскурсия по криминальной Хитровке
1.5 часа
🚶 Пешая
Групповая
до 60 чел.
Организатор экскурсии Дарим
Дарим
4.3
12 отзывов
Москва бандитская: экскурсия по криминальной Хитровке
Отправляйтесь на экскурсию по одному из самых криминальных мест Москвы
Лубянский пр-д, 25 строение 1, Москва
Сегодня
8 окт
9 окт
15 окт
700 за 1 человека
Москва: из прошлого в будущее - экскурсия + Канатная дорога + Панорама 360
4 часа
🚌 На автобусе
Групповая
до 40 чел.
Организатор экскурсии Мос-Тур
Мос-Тур
4.7
7 отзывов
Москва: из прошлого в будущее - экскурсия + Канатная дорога + Панорама 360
Вы познакомитесь с историей Московского кремля и Лубянской площади
У памятника Жукову, за 15 мин. до начала экскурсии
4 окт
8 окт
11 окт
15 окт
4 290 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий в Москве. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Москве
ХОРОШО
🧭
ТАМ