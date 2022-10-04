Мы посетим три заведения на наш выбор, где вы сможете отведать истинно русские напитки и блюда — заказ мы сделаем заранее, исходя из ваших предпочтений.
По пути от одного «стола» к другому вы увидите площадь и улицы, где находились известные трактиры, а также места, где москвичи с размахом отмечали празднества — и где случались самые скандальные выходки (с кем — тоже обсудим!).
Вас ждет рассказ о прошлом этих заведений и о том, как кутили в Москве на в 19-20-м веках. Вы услышите о водочном короле Российской империи, узнаете о самом первом питейном заведении столицы и его «авторе». Как пили и как закусывали на Руси, какие застольные традиции соблюдали, как боролись (и не боролись) с пьянством — поговорим об этом и о многом другом.
Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды.