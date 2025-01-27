Экскурсия по Москве, посвященная истории питейных заведений, позволит вам узнать о культуре употребления алкоголя на Руси. Посетите три заведения, где попробуете традиционные напитки и блюда. Прогулка особенно актуальна зимой, когда можно согреться в уютных местах. Рассказ о водочном короле и первом питейном заведении столицы дополнит впечатления. Экскурсия проводится для лиц старше 18 лет, выпивка и закуска оплачиваются отдельно

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

«Питейные» достопримечательности

Мы посетим три заведения на наш выбор, где вы сможете отведать истинно русские напитки и блюда — заказ мы сделаем заранее, исходя из ваших предпочтений.

По пути от одного «стола» к другому вы увидите площадь и улицы, где находились известные трактиры, а также места, где москвичи с размахом отмечали празднества — и где случались самые скандальные выходки (с кем — тоже обсудим!).

Байки и правдивые истории московских ресторанов

Вас ждет рассказ о прошлом этих заведений и о том, как кутили в Москве на в 19-20-м веках. Вы услышите о водочном короле Российской империи, узнаете о самом первом питейном заведении столицы и его «авторе». Как пили и как закусывали на Руси, какие застольные традиции соблюдали, как боролись (и не боролись) с пьянством — поговорим об этом и о многом другом.

Организационные детали

Экскурсия проводится для путешественников строго старше 18 лет

Дополнительно оплачивается выпивка и закуска в ресторанах (заказывается заранее для вашего удобства, сумма около 2 тыс. руб. /чел.) для вас и гида (он ведь тоже человек) для лучшего взаимопонимания во время проведения экскурсии

Маршрут может быть изменен при перекрытии некоторых улиц

Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды.