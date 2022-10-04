Водка — не единственный популярный спиртной напиток на Руси. Что, сколько и, главное, как раньше употребляли из алкогольных напитков? Вы услышите о культуре «пития» в прошлом и узнаете о заведениях, где кутили москвичи. Особенно актуальна прогулка зимой: мы будем передвигаться от одного питейного заведения к другому, дополнительно «подогреваясь» изнутри и закусывая.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

«Питейные» достопримечательности

Мы посетим три заведения на наш выбор, где вы сможете отведать истинно русские напитки и блюда — заказ мы сделаем заранее, исходя из ваших предпочтений.

По пути от одного «стола» к другому вы увидите площадь и улицы, где находились известные трактиры, а также места, где москвичи с размахом отмечали празднества — и где случались самые скандальные выходки (с кем — тоже обсудим!).

Байки и правдивые истории московских ресторанов

Вас ждет рассказ о прошлом этих заведений и о том, как кутили в Москве на в 19-20-м веках. Вы услышите о водочном короле Российской империи, узнаете о самом первом питейном заведении столицы и его «авторе». Как пили и как закусывали на Руси, какие застольные традиции соблюдали, как боролись (и не боролись) с пьянством — поговорим об этом и о многом другом.

Организационные детали

Экскурсия проводится для путешественников строго старше старше 18 лет

Дополнительно оплачивается выпивка и закуска в ресторанах (заказывается заранее для вашего удобства, сумма около 2 тыс. руб. /чел.) для вас и гида (он ведь тоже человек) для лучшего взаимопонимания во время проведения экскурсии

Маршрут может быть изменен при перекрытии некоторых улиц

Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды.