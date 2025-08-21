На прогулке мы увидим:

Доходный дом купеческого общества, где, если приглядеться, можно увидеть остатки соляных складов времен Ивана Грозного.

Двор-колодец совсем как в Питере.

Дворик, где снимали захватывающие сцены из Брата-2.

Секретный Машин садик.

Центр Москвы с настоящей горы.

• Отвоеванный исторический сад, который, хоть и изменился, но остался с горожанами. А также узнаем:

Где же те самые куличики где обитает черт, и что это совсем не страшно.

Где нашли настоящий клад.

Как на Хитровке остался самый старый дом в Москве.

Где бывал Гиляровский вместе со Станиславским и как это связано с Горьким.

Как ходили секретными тропами жители Хитровки. Поговорим про крутые нравы обитателей Хитровки и про многое другое. А еще многие до сих пор путаются и называют это место Китай-городом. На экскурсии мы развеем этот миф! Важная информация:.

Это пешая экскурсия, пожалуйста, позаботьтесь об удобной одежде по погоде и возьмите с собой зонт на случай непогоды.