Ивановская горка — уникальное место.
Расположенный на одном из семи московских холмов, район получил свое название по Иоанно-Предтеченскому монастырю.
Сейчас на Ивановской горке расположено множество модных заведений и пространств в исторических интерьерах.
Да еще каких! Здесь слои истории наползают один на другой, и если внимательно приглядеться, можно их хорошо разглядеть, чем мы с вами и займемся в ходе экскурсии.
Расположенный на одном из семи московских холмов, район получил свое название по Иоанно-Предтеченскому монастырю.
Сейчас на Ивановской горке расположено множество модных заведений и пространств в исторических интерьерах.
Да еще каких! Здесь слои истории наползают один на другой, и если внимательно приглядеться, можно их хорошо разглядеть, чем мы с вами и займемся в ходе экскурсии.
Описание экскурсии
На прогулке мы увидим:
- Доходный дом купеческого общества, где, если приглядеться, можно увидеть остатки соляных складов времен Ивана Грозного.
- Двор-колодец совсем как в Питере.
- Дворик, где снимали захватывающие сцены из Брата-2.
- Секретный Машин садик.
- Центр Москвы с настоящей горы.
• Отвоеванный исторический сад, который, хоть и изменился, но остался с горожанами. А также узнаем:
- Где же те самые куличики где обитает черт, и что это совсем не страшно.
- Где нашли настоящий клад.
- Как на Хитровке остался самый старый дом в Москве.
- Где бывал Гиляровский вместе со Станиславским и как это связано с Горьким.
Как ходили секретными тропами жители Хитровки. Поговорим про крутые нравы обитателей Хитровки и про многое другое. А еще многие до сих пор путаются и называют это место Китай-городом. На экскурсии мы развеем этот миф! Важная информация:.
Как ходили секретными тропами жители Хитровки. Поговорим про крутые нравы обитателей Хитровки и про многое другое. А еще многие до сих пор путаются и называют это место Китай-городом. На экскурсии мы развеем этот миф! Важная информация:.
Это пешая экскурсия, пожалуйста, позаботьтесь об удобной одежде по погоде и возьмите с собой зонт на случай непогоды.
См. расписание
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Церковь Всех Святых, что на Кулишках. Колокольня этой церкви одна из московских "пизанских башен". А название местности закрепилось в выражении у "черта на куличиках"
- Доходный дом Купеческого общества. Построен на месте бывших соляных складов времен Ивана Грозного. Один из последних дореволюционных доходных домов с закрытыми дворами-колодцами
- Церковь Владимира Равноапостольного в Старых Садех. Уникальный памятник архитектуры 17 века и необычная смотровая площадка
- Иоанно-Предтеченский женский монастырь. Дал название одному из семи московских холмов, был местом заточения знатных царевен
- Морозовский сад - кусочек знаменитых «старых садов» великого князя Василия III
- Хитровская площадь и окружающая ее застройка - места, сохранившиеся с 17 века, сначала как место московской знати, а позже как самое опасное место в Москве и центр преступного мира
Что включено
- Услуги гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: М. Китай-город, выход 10, напротив выхода
Завершение: Подколокольный пер., 11/11/1с2, Москва
Когда и сколько длится?
Когда: См. расписание
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- Это пешая экскурсия
- Пожалуйста
- Позаботьтесь об удобной одежде по погоде и возьмите с собой зонт на случай непогоды
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Татьяна
21 авг 2025
Прекрасный гид с удивительными историями.
Входит в следующие категории Москвы
Похожие экскурсии из Москвы
Мини-группа
до 10 чел.
Старая Москва: Путешествие по Ивановской горке и Хитровке
Познакомьтесь с уникальными уголками Москвы, пройдитесь по историческим местам Ивановской горки и Хитровки
Начало: В районе м. Китай-город
Расписание: в пятницу в 17:30, в субботу в 14:00
21 ноя в 17:30
28 ноя в 17:30
1334 ₽ за человека
Квест
до 5 чел.
Мобильная квест-экскурсия «Ивановская горка»
Погрузиться в историю Китай-города и Хитровки на прогулке без гида
Начало: У метро Китай-город
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
1200 ₽ за всё до 5 чел.
Групповая
до 15 чел.
Солянка, Хитровка, Ивановская горка: заповедные уголки Старой Москвы
Солянка и Хитровка перенесут вас в другое измерение. Здесь есть всё для интересной прогулки: итальянские пейзажи, старинная архитектура, купеческие особняки
Начало: У метро Китай-город
Расписание: в субботу и воскресенье в 15:00
22 ноя в 15:00
23 ноя в 15:00
1300 ₽ за человека