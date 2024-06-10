Добро пожаловать в небольшой, но очень колоритный уголок Москвы! Вы погуляете по Ивановской горке и окажетесь в секретных двориках Хитровки. Попробуете вообразить, что здесь происходило более 100 лет назад. Узнаете сенсационные истории из жизни знаменитостей — от Салтычихи до Чехова и Маяковского. Для раскрытия всех подробностей вам остаётся только подобрать ключи к заданиям.

Описание квеста

Что вас ожидает

Вы исследуете район, который всем известен как Китай-город. На самом деле это Ивановская горка — одно из самых колоритных мест старой Москвы.

По пути пройдёте захватывающий квест, который состоит из загадок, увлекательных заданий и исторических заметок по теме маршрута. Отвечайте на вопросы, при необходимости пользуйтесь подсказками и гуляйте в комфортном для вас темпе, делая остановки, когда захочется. При желании можете не завершать маршрут и пройти оставшуюся часть в другой день.

Увидите:

Ивановский монастырь — кусочек Флоренции в Москве с захватывающими историями томившихся здесь узниц

Две церкви на Кулишках — эталонных представителей русской архитектуры 17 века

Дворики, тайные и не очень

Хитровскую площадь — мастерицу перевоплощений

Дома с дворовыми галереями — сейчас они экзотика, а когда-то были типичными для москвичей

Синагогу — с куполом и без

Узнаете:

Новости и сплетни о знаменитых людях, связанных с районом: Салтычиха и княжна Тараканова взаперти, Левитан в гостях у любовницы, Чехов в гостях у своих героев, Маяковский под арестом, Гиляровский в своей стихии, Станиславский в ночлежке.

А также:

Почему в 15-16 веках строили «ровно», а в 17 — «криво»

Где происходило действие картины «Неравный брак» — по одной из версий

Где находится памятник спорам за клочок земли

А где — первый в Москве жилой комплекс с подземной парковкой

Какие недавние открытия реставраторов переворачивают представления о древней московской архитектуре

И многое другое!

Как пройти квест

В течение суток после оплаты я пришлю вам письмо с подробными инструкциями по прохождению квеста и кодом доступа к нему. Рекомендуется покупать квест заранее, накануне дня прохождения.

У квеста нет гида. Для прохождения вам нужен только мобильный телефон с доступом в интернет. Подойдёт любой мобильный браузер — никаких дополнительных приложений скачивать не нужно. Рекомендуется иметь на смартфоне карту Москвы.

Код доступа к квесту можно активировать в любой день после покупки. Сам квест можно пройти только один раз — после окончания игры код аннулируется.

Один из объектов квеста доступен до 20:00, поэтому рекомендуем начинать не позже 19:00

Цена указана за доступ к квесту на одном устройстве. Вы можете проходить квест компанией до 5 человек с одного устройства.

Кому подойдёт квест

Вопросы квеста рассчитаны скорее на взрослых, однако могут подойти и детям школьного возраста. Специальных знаний для разгадывания загадок не требуется: они на поиск по карте, на логику и сообразительность.

Организационные детали