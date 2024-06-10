Мобильная квест-экскурсия «Ивановская горка»

Погрузиться в историю Китай-города и Хитровки на прогулке без гида
Добро пожаловать в небольшой, но очень колоритный уголок Москвы! Вы погуляете по Ивановской горке и окажетесь в секретных двориках Хитровки. Попробуете вообразить, что здесь происходило более 100 лет назад. Узнаете сенсационные истории из жизни знаменитостей — от Салтычихи до Чехова и Маяковского. Для раскрытия всех подробностей вам остаётся только подобрать ключи к заданиям.
Мобильная квест-экскурсия «Ивановская горка»
Мобильная квест-экскурсия «Ивановская горка»
Мобильная квест-экскурсия «Ивановская горка»
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00

Описание квеста

Что вас ожидает

Вы исследуете район, который всем известен как Китай-город. На самом деле это Ивановская горка — одно из самых колоритных мест старой Москвы.

По пути пройдёте захватывающий квест, который состоит из загадок, увлекательных заданий и исторических заметок по теме маршрута. Отвечайте на вопросы, при необходимости пользуйтесь подсказками и гуляйте в комфортном для вас темпе, делая остановки, когда захочется. При желании можете не завершать маршрут и пройти оставшуюся часть в другой день.

Увидите:

  • Ивановский монастырь — кусочек Флоренции в Москве с захватывающими историями томившихся здесь узниц
  • Две церкви на Кулишках — эталонных представителей русской архитектуры 17 века
  • Дворики, тайные и не очень
  • Хитровскую площадь — мастерицу перевоплощений
  • Дома с дворовыми галереями — сейчас они экзотика, а когда-то были типичными для москвичей
  • Синагогу — с куполом и без

Узнаете:

Новости и сплетни о знаменитых людях, связанных с районом: Салтычиха и княжна Тараканова взаперти, Левитан в гостях у любовницы, Чехов в гостях у своих героев, Маяковский под арестом, Гиляровский в своей стихии, Станиславский в ночлежке.

А также:

  • Почему в 15-16 веках строили «ровно», а в 17 — «криво»
  • Где происходило действие картины «Неравный брак» — по одной из версий
  • Где находится памятник спорам за клочок земли
  • А где — первый в Москве жилой комплекс с подземной парковкой
  • Какие недавние открытия реставраторов переворачивают представления о древней московской архитектуре

И многое другое!

Как пройти квест

  • В течение суток после оплаты я пришлю вам письмо с подробными инструкциями по прохождению квеста и кодом доступа к нему. Рекомендуется покупать квест заранее, накануне дня прохождения.
  • У квеста нет гида. Для прохождения вам нужен только мобильный телефон с доступом в интернет. Подойдёт любой мобильный браузер — никаких дополнительных приложений скачивать не нужно. Рекомендуется иметь на смартфоне карту Москвы.
  • Код доступа к квесту можно активировать в любой день после покупки. Сам квест можно пройти только один раз — после окончания игры код аннулируется.
  • Один из объектов квеста доступен до 20:00, поэтому рекомендуем начинать не позже 19:00
  • Цена указана за доступ к квесту на одном устройстве. Вы можете проходить квест компанией до 5 человек с одного устройства.

Кому подойдёт квест

Вопросы квеста рассчитаны скорее на взрослых, однако могут подойти и детям школьного возраста. Специальных знаний для разгадывания загадок не требуется: они на поиск по карте, на логику и сообразительность.

Организационные детали

  • Квест-экскурсию вы проходите с телефона самостоятельно, без гида
  • Длина маршрута — 3 км, примерное время прохождения — 3–3,5 часа

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро Китай-город
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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