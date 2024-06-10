Описание квеста
Что вас ожидает
Вы исследуете район, который всем известен как Китай-город. На самом деле это Ивановская горка — одно из самых колоритных мест старой Москвы.
По пути пройдёте захватывающий квест, который состоит из загадок, увлекательных заданий и исторических заметок по теме маршрута. Отвечайте на вопросы, при необходимости пользуйтесь подсказками и гуляйте в комфортном для вас темпе, делая остановки, когда захочется. При желании можете не завершать маршрут и пройти оставшуюся часть в другой день.
Увидите:
- Ивановский монастырь — кусочек Флоренции в Москве с захватывающими историями томившихся здесь узниц
- Две церкви на Кулишках — эталонных представителей русской архитектуры 17 века
- Дворики, тайные и не очень
- Хитровскую площадь — мастерицу перевоплощений
- Дома с дворовыми галереями — сейчас они экзотика, а когда-то были типичными для москвичей
- Синагогу — с куполом и без
Узнаете:
Новости и сплетни о знаменитых людях, связанных с районом: Салтычиха и княжна Тараканова взаперти, Левитан в гостях у любовницы, Чехов в гостях у своих героев, Маяковский под арестом, Гиляровский в своей стихии, Станиславский в ночлежке.
А также:
- Почему в 15-16 веках строили «ровно», а в 17 — «криво»
- Где происходило действие картины «Неравный брак» — по одной из версий
- Где находится памятник спорам за клочок земли
- А где — первый в Москве жилой комплекс с подземной парковкой
- Какие недавние открытия реставраторов переворачивают представления о древней московской архитектуре
И многое другое!
Как пройти квест
- В течение суток после оплаты я пришлю вам письмо с подробными инструкциями по прохождению квеста и кодом доступа к нему. Рекомендуется покупать квест заранее, накануне дня прохождения.
- У квеста нет гида. Для прохождения вам нужен только мобильный телефон с доступом в интернет. Подойдёт любой мобильный браузер — никаких дополнительных приложений скачивать не нужно. Рекомендуется иметь на смартфоне карту Москвы.
- Код доступа к квесту можно активировать в любой день после покупки. Сам квест можно пройти только один раз — после окончания игры код аннулируется.
- Один из объектов квеста доступен до 20:00, поэтому рекомендуем начинать не позже 19:00
- Цена указана за доступ к квесту на одном устройстве. Вы можете проходить квест компанией до 5 человек с одного устройства.
Кому подойдёт квест
Вопросы квеста рассчитаны скорее на взрослых, однако могут подойти и детям школьного возраста. Специальных знаний для разгадывания загадок не требуется: они на поиск по карте, на логику и сообразительность.
Организационные детали
- Квест-экскурсию вы проходите с телефона самостоятельно, без гида
- Длина маршрута — 3 км, примерное время прохождения — 3–3,5 часа