Д Дмитрий Театрализованный тур «Привидения и ведьмы Москвы» с графом Сен-Жерменом Весело, интересно и атмосферно. И покатались и погуляли. Артистичный позитивный Сен Жермен) Посетили много интересных мест. Хорошо бы санитарную остановку чуть пораньше)

Р Раиса Ивановская горка: путешествие в Старую Москву Надежда - супер! Может увлечь любого своей экскурсией, обязательно сходите и не пожалеете!

О Ольга Ивановская горка: путешествие в Старую Москву Рекомендую и экскурсию, и экскурсовода. Надежда увлеченный своей работой профессионал, мы были вдохновлены и рады следовать за ее рассказами о старой Москве, время пролетело незаметно!! И мы придем на другие экскурсии Надежды.

Н Наталия Ивановская горка: путешествие в Старую Москву Спасибо большое экскурсоводу, мы с молодым человеком просто в восторге, если бы можно было так обойти всю Москву мы бы с удовольствием пошли! Всем рекомендую, лучшая часть нашей поездки! Очень интересно если вы хотите узнать все обо всем!

h hi+79104 Ивановская горка - Хитровка Экскусия очень интересная, никогда не думала живя в Москве, что столько интересных мест, мы всегда проходим мимо, спеша по своим делам.