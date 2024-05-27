1 чел.
По популярности
Групповая
4 часа
Театрализованный тур «Привидения и ведьмы Москвы» с графом Сен-Жерменом
Начало: СТ.М. Маяковская (ступеньки Театра Сатиры)
Расписание: Ср, Чт, Пт, Сб, Вс в 19:30
Завтра в 19:30
9 июня в 19:30
1 400₽ за человека
Групповая
2.5 часа
Ивановская горка: путешествие в Старую Москву
Начало: Памятник Кириллу и Мефодию на Славянской площади
Расписание: воскресенье 12.30
9 июня в 12:30
16 июня в 12:30
750₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Рюриковичи мы! (история династии в памятниках Москвы)
Начало: Славянская площадь, у памятника Кириллу и Мефодию
Расписание: Ежедневно, начало в интервале с 11:00 до 15:00 часов
13 июня в 11:00
14 июня в 11:00
3 800₽ за всё до 5 чел.
Фотопрогулка
2 часа
Фотопрогулка «Хитровка и её хитрости»
Начало: Метро Китай-город. Вход 9
Расписание: понедельник в 11.00
10 июня в 11:00
17 июня в 11:00
7 000₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДмитрий27 мая 2024Весело, интересно и атмосферно. И покатались и погуляли. Артистичный позитивный Сен Жермен) Посетили много интересных мест. Хорошо бы санитарную остановку чуть пораньше)
- РРаиса23 мая 2024Надежда - супер! Может увлечь любого своей экскурсией, обязательно сходите и не пожалеете!
- ООльга21 мая 2024Рекомендую и экскурсию, и экскурсовода. Надежда увлеченный своей работой профессионал, мы были вдохновлены и рады следовать за ее рассказами о старой Москве, время пролетело незаметно!! И мы придем на другие экскурсии Надежды.
- ННаталия29 апреля 2024Спасибо большое экскурсоводу, мы с молодым человеком просто в восторге, если бы можно было так обойти всю Москву мы бы с удовольствием пошли! Всем рекомендую, лучшая часть нашей поездки! Очень интересно если вы хотите узнать все обо всем!
- hhi+7910421 июля 2020Ивановская горка - ХитровкаЭкскусия очень интересная, никогда не думала живя в Москве, что столько интересных мест, мы всегда проходим мимо, спеша по своим делам.
- ttaxen6 июля 2020Ивановская горка - ХитровкаГид великолепный. Очень содержательная экскурсия.
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Храм Всех Святых на Кулишках»
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