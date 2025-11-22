Пешеходная экскурсия по историческому центру Москвы, раскрывающая влияние кофе на городскую культуру.
Вы узнаете о запретах и проклятиях кофе, историях лечения и казней, а также продегустируете кофейные напитки и получите сувенир.
Описание экскурсии
Кофейная история Москвы:
- от запретов до дегустаций.
- Эта экскурсия раскрывает влияние кофе на культуру и историю Москвы через прогулку по историческому центру города. Маршрут сочетает знакомство с архитектурными достопримечательностями и дегустацию кофейных напитков.
- Исторические факты и запреты.
- У колокольни церкви Иоанна Предтечи вы узнаете об отношении церкви к кофе и количестве проклятий, связанных с этим напитком. Экскурсия также раскрывает истории лечения и казней с помощью кофе на Красной площади.
- Архитектура и кофейные традиции.
- С панорамных точек вы увидите Кремль и узнаете, в каких кофейнях можно наслаждаться видами московской крепости. На Тверской улице вы обнаружите связь между жемчугом и кофе через архитектурные детали.
- Дегустация и современность.
На экскурсии вы сможете продегустировать кофейные напитки и угощения ручной работы. Вы познакомитесь с историей профессии «кофешонок» и получите разрисованный кофейный стаканчик в подарок. Важная информация:
Экскурсия пешеходная, поэтому одевайтесь по погоде.
По субботам в 11:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Колокольня церкви Иоанна Предтечи
- Панорама Кремля
- Красная площадь
- Тверская улица
- Кофейня для дегустации
Что включено
- Услуги экскурсовода
- Дегустация кофе
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: По договоренности
Завершение: М. Чеховская
Когда и сколько длится?
Когда: По субботам в 11:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
- Экскурсия пешеходная
- Поэтому одевайтесь по погоде
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Москвы
