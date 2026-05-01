Калуга - синеокая красавица (из Москвы)

Про калужское тесто, любовь Пушкина и космонавты
Калугу не зря называют русской синеокой красавицей — с её холмов открываются невероятные виды на синие реки Оки и дальние берега.

Вы погуляете по старинным улицам, отыщете бронзовых космонавтиков и услышите городские истории и легенды. Побываете в усадьбе Гончаровых и узнаете, как жила семья невесты Пушкина. По желанию — речная прогулка и обед с любимым яблочным пирогом поэта.
Описание экскурсии

Нескучная дорога

По скоростной магистрали мы доберёмся до Калуги — время в пути пройдёт под рассказы об истории края.

Прогулка по Калуге — городу космоса и купцов

  • Вы побываете в музейной кондитерской, где можно купить легендарное калужское тесто, сбитни, смокву
  • Пройдёте по холмистому центру и попробуете посчитать всех бронзовых космонавтиков, что спрятались здесь
  • Увидите площадь Мира и монумент «Шарик», откуда открываются лучшие виды на Оку и Гагаринский мост
  • Рассмотрите палаты купцов Коробовых, усадьбу Золотарёва и ансамбль Гостиного двора, который приписывают Баженову
  • Зайдёте в Троицкий собор с огромным безопорным куполом и Георгиевский собор с редкой иконой Калужской Божией Матери

Речная прогулка по Оке (с мая по октябрь, за доплату)
Кораблик пройдёт вдоль берегов Калужско-Алексинского каньона: острова, разливы, пляжи и почти нетронутая природа.

Обед в кафе с пушкинским десертом (за доплату)
По желанию вы попробуете пирог по рецепту Прасковьи Вульф — тот самый, из-за которого Пушкин подписывал письма «Ваш яблочный пирог».

Усадьба Гончаровых и Полотняный завод

Вы посетите бывшую промышленную усадьбу, где гармонично уживались фабрика, дворянский дом и парк. Здесь родилась и выросла Наталья Гончарова, а Пушкин бывал после помолвки.

  • Вы пройдёте анфиладой парадных залов
  • услышите историю семьи Гончаровых — от богатых фабрикантов до родственников Пушкина
  • узнаете подробности сватовства поэта, его приездов и событий после дуэли
  • разберётесь в судьбе Дантеса — мужа сестры Натальи
  • увидите медную бабушку — гигантскую статую Екатерины II, что стала приданым Гончаровой

Примерный тайминг

7:30–7:45 — сбор и отправление автобуса от метро «Тропарёво»
11:00–11:30 — покупка калужского теста или других сувениров (по желанию)
11:30–14:20 — обзорная экскурсия по Калуге + прогулка по реке (по желанию). Если не плывёте, у вас свободное время
14:20–15:00 — переезд на Полотняный завод
15:00 — обед в кафе «Гончаровъ» (по желанию)
16:00 — экскурсия в музее «Полотняный завод»
17:00–20:30 — обратная дорога в Москву

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер на комфортабельном автобусе, все входные билеты, аренда радиогидов а одноразовыми наушниками
  • Дополнительные расходы (по желанию): обед в кафе «Гончаровъ» — 1100 ₽ за чел., водная прогулка — 1200 ₽ за чел., личные покупки
  • С вами будет один из гидов нашей команды

Стоимость экскурсии

Тип билета — Стоимость
Участник5980 ₽
Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро «Тропарёво»
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Елена
Елена — Организатор в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провела экскурсии для 1080 туристов
Компания основана в 1997 году. Сегодня мы одни из лидеров экскурсионного туризма в России: в арсенале 7000 экскурсий и туров по России, ближнему и дальнему зарубежью. Мы тщательно выбираем маршруты и придерживаемся оптимального соотношения цены и качества, чтобы ваши путешествия были насыщенными, интересными и при этом доступными.

