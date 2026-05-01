Вы погуляете по старинным улицам, отыщете бронзовых космонавтиков и услышите городские истории и легенды. Побываете в усадьбе Гончаровых и узнаете, как жила семья невесты Пушкина. По желанию — речная прогулка и обед с любимым яблочным пирогом поэта.
Описание экскурсии
Нескучная дорога
По скоростной магистрали мы доберёмся до Калуги — время в пути пройдёт под рассказы об истории края.
Прогулка по Калуге — городу космоса и купцов
- Вы побываете в музейной кондитерской, где можно купить легендарное калужское тесто, сбитни, смокву
- Пройдёте по холмистому центру и попробуете посчитать всех бронзовых космонавтиков, что спрятались здесь
- Увидите площадь Мира и монумент «Шарик», откуда открываются лучшие виды на Оку и Гагаринский мост
- Рассмотрите палаты купцов Коробовых, усадьбу Золотарёва и ансамбль Гостиного двора, который приписывают Баженову
- Зайдёте в Троицкий собор с огромным безопорным куполом и Георгиевский собор с редкой иконой Калужской Божией Матери
Речная прогулка по Оке (с мая по октябрь, за доплату)
Кораблик пройдёт вдоль берегов Калужско-Алексинского каньона: острова, разливы, пляжи и почти нетронутая природа.
Обед в кафе с пушкинским десертом (за доплату)
По желанию вы попробуете пирог по рецепту Прасковьи Вульф — тот самый, из-за которого Пушкин подписывал письма «Ваш яблочный пирог».
Усадьба Гончаровых и Полотняный завод
Вы посетите бывшую промышленную усадьбу, где гармонично уживались фабрика, дворянский дом и парк. Здесь родилась и выросла Наталья Гончарова, а Пушкин бывал после помолвки.
- Вы пройдёте анфиладой парадных залов
- услышите историю семьи Гончаровых — от богатых фабрикантов до родственников Пушкина
- узнаете подробности сватовства поэта, его приездов и событий после дуэли
- разберётесь в судьбе Дантеса — мужа сестры Натальи
- увидите медную бабушку — гигантскую статую Екатерины II, что стала приданым Гончаровой
Примерный тайминг
7:30–7:45 — сбор и отправление автобуса от метро «Тропарёво»
11:00–11:30 — покупка калужского теста или других сувениров (по желанию)
11:30–14:20 — обзорная экскурсия по Калуге + прогулка по реке (по желанию). Если не плывёте, у вас свободное время
14:20–15:00 — переезд на Полотняный завод
15:00 — обед в кафе «Гончаровъ» (по желанию)
16:00 — экскурсия в музее «Полотняный завод»
17:00–20:30 — обратная дорога в Москву
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер на комфортабельном автобусе, все входные билеты, аренда радиогидов а одноразовыми наушниками
- Дополнительные расходы (по желанию): обед в кафе «Гончаровъ» — 1100 ₽ за чел., водная прогулка — 1200 ₽ за чел., личные покупки
- С вами будет один из гидов нашей команды
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|5980 ₽