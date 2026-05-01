Калугу не зря называют русской синеокой красавицей — с её холмов открываются невероятные виды на синие реки Оки и дальние берега. Вы погуляете по старинным улицам, отыщете бронзовых космонавтиков и услышите городские истории и легенды. Побываете в усадьбе Гончаровых и узнаете, как жила семья невесты Пушкина. По желанию — речная прогулка и обед с любимым яблочным пирогом поэта.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Описание экскурсии

Нескучная дорога

По скоростной магистрали мы доберёмся до Калуги — время в пути пройдёт под рассказы об истории края.

Прогулка по Калуге — городу космоса и купцов

Вы побываете в музейной кондитерской, где можно купить легендарное калужское тесто, сбитни, смокву

Пройдёте по холмистому центру и попробуете посчитать всех бронзовых космонавтиков, что спрятались здесь

Увидите площадь Мира и монумент «Шарик», откуда открываются лучшие виды на Оку и Гагаринский мост

Рассмотрите палаты купцов Коробовых, усадьбу Золотарёва и ансамбль Гостиного двора, который приписывают Баженову

Зайдёте в Троицкий собор с огромным безопорным куполом и Георгиевский собор с редкой иконой Калужской Божией Матери

Речная прогулка по Оке (с мая по октябрь, за доплату)

Кораблик пройдёт вдоль берегов Калужско-Алексинского каньона: острова, разливы, пляжи и почти нетронутая природа.

Обед в кафе с пушкинским десертом (за доплату)

По желанию вы попробуете пирог по рецепту Прасковьи Вульф — тот самый, из-за которого Пушкин подписывал письма «Ваш яблочный пирог».

Усадьба Гончаровых и Полотняный завод

Вы посетите бывшую промышленную усадьбу, где гармонично уживались фабрика, дворянский дом и парк. Здесь родилась и выросла Наталья Гончарова, а Пушкин бывал после помолвки.

Вы пройдёте анфиладой парадных залов

услышите историю семьи Гончаровых — от богатых фабрикантов до родственников Пушкина

узнаете подробности сватовства поэта, его приездов и событий после дуэли

разберётесь в судьбе Дантеса — мужа сестры Натальи

увидите медную бабушку — гигантскую статую Екатерины II, что стала приданым Гончаровой

Примерный тайминг

7:30–7:45 — сбор и отправление автобуса от метро «Тропарёво»

11:00–11:30 — покупка калужского теста или других сувениров (по желанию)

11:30–14:20 — обзорная экскурсия по Калуге + прогулка по реке (по желанию). Если не плывёте, у вас свободное время

14:20–15:00 — переезд на Полотняный завод

15:00 — обед в кафе «Гончаровъ» (по желанию)

16:00 — экскурсия в музее «Полотняный завод»

17:00–20:30 — обратная дорога в Москву

Организационные детали