Экскурсии в Калугу из Москвы

Найдено 3 экскурсии в категории «Калуга» в Москве, цены от 8800 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Оптина пустынь и Шамордино: культовые святыни Калужской области
На машине
7 часов
14 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Оптина пустынь и Шамордино
Исследуйте духовные центры Калужской области, где старчество и монастыри играют ключевую роль в истории России. Узнайте о жизни монахов и их влиянии
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
16 000 ₽ за всё до 3 чел.
Оптина пустынь: путешествие на 2 дня с гидом-психологом
На машине
13 часов
9 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Оптина пустынь: путешествие на 2 дня с гидом-психологом
Ощутить духовную силу древнего монастыря и личный прорыв
Начало: У ст. метро «Тропарево»
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
43 900 ₽ за всё до 4 чел.
Из Москвы - в Калугу, Оптину пустынь, Шамордино и Козельск
На автобусе
На микроавтобусе
13 часов
2 отзыва
Групповая
Из Москвы - в Калугу, Оптину пустынь, Шамордино и Козельск
Паломническая экскурсия по святым местам
Начало: У станции метро «ВДНХ»
21 дек в 07:00
7 янв в 07:00
8800 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    1 декабря 2025
    Оптина пустынь: путешествие на 2 дня с гидом-психологом
    Яркое и невероятное впечатление у нас с мужем оставила поездка в Оптину Пустынь с Габриэлем! Время в пути пролетело незаметно
    читать дальше

    за тёплой и дружеской беседой! Габриэль прекрасный гид, глубокий и разносторонний человек! Это большой профессионал, любящий свое дело и людей! Мы столько нового узнали про Оптину Пустынь и не только! Душа наполнилась Светом с таким Проводником! Хочется вернуться вновь! Габриэль, благодарим вас за наше путешествие! Вы настолько тонко чувствуете людей!!!! Это было красиво и духовно!!!!!

  • А
    Александр
    17 ноября 2025
    Оптина пустынь: путешествие на 2 дня с гидом-психологом
    Отличная экскурсия. Нам очень понравилось.
    Габриэль не только хорошо рассказал о Оптиной пустыне, но и прекрасно расширил нашу картину мира о религии в целом.
    Все довольны)
  • А
    Анатолий
    30 октября 2025
    Оптина пустынь: путешествие на 2 дня с гидом-психологом
    Прекрасный человек и профессиональный экскурсовод. Уникальный опыт с Габриэлем, горячо рекомендую
  • А
    Алексей
    20 октября 2025
    Из Москвы - в Калугу, Оптину пустынь, Шамордино и Козельск
    Великолепная экскурсия, автобус чистый, комфортный, места завораживающие. Спасибо большое!
    Великолепная экскурсия, автобус чистый, комфортный, места завораживающие. Спасибо большое!
  • Д
    Дмитрий
    8 октября 2025
    Из Москвы - в Калугу, Оптину пустынь, Шамордино и Козельск
    Ездил в сентябре вместе с компанией на экскурсию "Из Москвы — в Калугу, Оптину пустынь, Шамордино и Козельск". Все понравилось.
    читать дальше

    Хочу отметить хорошую организацию: представители компании были всегда на связи, своевременно отвечали на все вопросы. Автобус был новый, комфортабельный и удобный. В автобусе была даже USB - подзарядка на каждом пассажирском месте.
    Гид Ирина хорошо владела материалом, рассказ был интересный, без воды, по существу экскурсии. Также хочу отметить доброжелательность гида, получил от нее массу полезной информации по тем вопросам, которые интересовали меня персонально. Хорошо подобраны объекты для посещения, дорога между местами для посещения проходит незаметно.
    Рекомендую данную экскурсию для посещения и саму команду гидов, если решите заказать у них любую другую экскурсию или поездку.

  • И
    Ирина
    21 сентября 2025
    Оптина пустынь: путешествие на 2 дня с гидом-психологом
    Огромное спасибо Габриэлю за радость моей мамы!!!
  • Ю
    Юлия
    30 мая 2025
    Оптина пустынь и Шамордино: культовые святыни Калужской области
    Благодарю за организацию и саму экскурсию! Алле Сергеевне большой привет и Благодарность! Необычно познавательно.
    Благодарю за организацию и саму экскурсию! Алле Сергеевне большой привет и Благодарность! Необычно познавательно.
  • Л
    Лилия
    19 мая 2025
    Оптина пустынь и Шамордино: культовые святыни Калужской области
    Добрый день, интересная, насыщенная программа. Спасибо.
  • К
    Ксения
    16 мая 2025
    Оптина пустынь и Шамордино: культовые святыни Калужской области
    Прекрасная поездка по святым местам: Оптина Пустынь, Клыково, Шамордино! Огромная благодарность гиду Елене и водителю Алексею за интереснейшую и максимально комфортную поездку!
    Мы остались под большим впечатлением!
    Прекрасная поездка по святым местам: Оптина Пустынь, Клыково, Шамордино! Огромная благодарность гиду Елене и водителю Алексею за интереснейшую и максимально комфортную поездку!
    Мы остались под большим впечатлением!
  • С
    Светлана
    8 мая 2025
    Оптина пустынь: путешествие на 2 дня с гидом-психологом
    Экскурсия с Габриэлем в Оптину Пустынь это увлекательное путешествие по лабиринтам вашей души и мыслей с прекрасным, умелым, грамотным проводником.
    читать дальше

    Возможно это будет открытие замков плотно закрытых «дверей», а может постройка новых «комнат» возможностей, а может просто появится новая «кладовая» знаний! В любом случае это интересно, мощно, трепетно, красиво, духовно, с уместной долей юмора!

    Экскурсия с Габриэлем в Оптину Пустынь это увлекательное путешествие по лабиринтам вашей души и мыслей сЭкскурсия с Габриэлем в Оптину Пустынь это увлекательное путешествие по лабиринтам вашей души и мыслей с
  • е
    елена
    26 января 2025
    Оптина пустынь и Шамордино: культовые святыни Калужской области
    Экскурсия получилась замечательной!!! Нашим гидом была Анна!
  • Л
    Лариса
    19 января 2025
    Оптина пустынь и Шамордино: культовые святыни Калужской области
    5.01.2025 были на экскурсии "Оптина пустынь и Шамордино: культовые святыни Калужской области". Оптина пустынь это умиротворяющее место, в которое хочется
    читать дальше

    вернуться снова и снова. А Шамордино поражает свой красотой до невероятных ощущений. Время, проведённое с экскурсоводом Еленой, было замечательным и познавательным, и пролетело незаметно. Огромной спасибо водителю Сергею, благодаря которому дорога была лёгкой и комфортной. Спасибо за Вашу работу.

  • Е
    Елена
    18 ноября 2024
    Оптина пустынь: путешествие на 2 дня с гидом-психологом
    Поездка на два дня в Оптину Пустынь была подарком на мой День рождения от моей любимой супруги. Меня зовут Дмитрий,
    читать дальше

    я пишу отзыв с её аккаунта.

    Большое спасибо ей за столь своевременный подарок и, конечно же, огромное спасибо гиду Габриэлю за готовность выслушать и ответить на десятки моих вопросов на множество тем. Несколько часов в дороге по пути в Оптину Пустынь пролетело незаметно. Сам же монастырь и дух святости, обитающий там, затронул струны моей души, которые молчали долгие годы, а правильно приобщится к этому духу очень мягко помог Габриэль.

    Исповедоваться, отстоять раннюю Литургию, Причаститься, стать трудником монастыря на час, посетить келью старца Амвросия … И всё это первый раз в моей жизни. Без помощи Габриэля мне было бы сделать это сложно. А на День рождения я получил от него книгу об Оптинских старцах.

    Спасибо за всё, Габриель!

    Поездка на два дня в Оптину Пустынь была подарком на мой День рождения от моей любимой супруги. Меня зовут Дмитрий, я пишу отзыв с её аккаунта.

    Большое спасибо ей за столь своевременный подарок и, конечно же, огромное спасибо гиду Габриэлю за готовность выслушать и ответить на десятки моих вопросов на множество тем. Несколько часов в дороге по пути в Оптину Пустынь пролетело незаметно. Сам же монастырь и дух святости, обитающий там, затронул струны моей души, которые молчали долгие годы, а правильно приобщится к этому духу очень мягко помог Габриэль.

    Исповедоваться, отстоять раннюю Литургию, Причаститься, стать трудником монастыря на час, посетить келью старца Амвросия … И всё это первый раз в моей жизни. Без помощи Габриэля мне было бы сделать это сложно. А на День рождения я получил от него книгу об Оптинских старцах.

    Спасибо за всё, Габриель!
  • О
    Ольга
    12 октября 2024
    Оптина пустынь: путешествие на 2 дня с гидом-психологом
    Для меня поездка в Оптину Пустынь была поиском ответов. Это больше, чем экскурсия. Это не про механическое прохождение церковных ритуалов,
    читать дальше

    а про причащение к духовности, обращение внутрь себя, отрешение от светскости, покаяние, искреннюю любовь к Богу. Туда приезжаешь в одном состоянии, а уезжаешь с совсем другими чувствами.
    Габриэль был прекрасным проводником. Он много рассказал и показал, он прекрасный психолог и очень интересный собеседник.
    Я прошла в Оптиной Пустыни определенный путь, у каждого он будет свой.
    Спасибо Габриэлю за мое паломничество!

  • Т
    Татьяна
    17 апреля 2024
    Оптина пустынь и Шамордино: культовые святыни Калужской области
    Эамечательная экскурсия! Все просто супер! Гид умничка!, молодец! 💯💞, обязательно буду рекомендовать вашу фирму!
    Эамечательная экскурсия! Все просто супер! Гид умничка!, молодец! 💯💞, обязательно буду рекомендовать вашу фирму!
  • Е
    Евгения
    13 апреля 2024
    Оптина пустынь: путешествие на 2 дня с гидом-психологом
    Прекрасные, яркие и незабываемые впечатления от двухдневной экскурсии в Оптину Пустынь с гидом Габриэлем! Поездка оказалась очень информативной и комфортной.
    читать дальше

    В теплой атмосфере бесед совершенно незаметно пролетело время в пути. Габриэль - прекрасный гид, деликатный, яркий и теплый человек. Одно существенное замечание - это было далеко не первое мое путешествие в Оптину Пустынь. Несмотря на это, именно экскурсия с Габриэлем помогла по-новому ощутить особую святость Оптиной. Формат поездки несомненно подойдет людям не только религиозно настроенным, но и просто интересующимся яркими историческими достопримечательностями и архитектурными стилями различных эпох.

  • С
    Сергей
    6 ноября 2023
    Оптина пустынь и Шамордино: культовые святыни Калужской области
    Нам несказанно повезло, что в поездке по обителям Калужской области нас сопровождали две преккрасные женщины: водитель Наташа и гид Анна.
    читать дальше

    Наташа прекрасно водит и терпеливо ждет, во всем очень любезна. Анна - кладезь информации по теме экскурсии, очень эрудированный и глубоко чувствующий то, о чем рассказывает человек. Это была даже не экскурсия, а дружеская беседа, которая была интересна обеим сторонам. Благодаря Анне я обратил внимание на многие вещи, о которых раньше знал, но недооценивал, в частности, о св. Луке Войно-Ясенецком и его трудах, о посещении этих мест Л. Н. Толстым, о местах Калужской области, связанных с именами Великой княгини Елизаветы Федоровны и ее супруга Великого князя Сергея Александровича. О хорошем спектакле в театре им. Маяковского и много чего другого. Чувствуется, что Анна строит свой рассказ, ориентируясь личность и интересы экскурсантов, учитывая уровень познаний последнего в теме веры и церкви. Спасибо, Анна! Мы скоро приедем еще!

  • Т
    Татьяна
    28 августа 2023
    Оптина пустынь и Шамордино: культовые святыни Калужской области
    Благодарю организаторов и прекрасного профессионального экскурсовода Анну за душевность и прекрасно поданный материал. Я хотела разобраться лучше в феномене «старчества» и мне удалось продвинуться, милостью Божьей и содействием Анны. Некоторые святые и места стали открытием💗
    Благодарю организаторов и прекрасного профессионального экскурсовода Анну за душевность и прекрасно поданный материал. Я хотела разобраться лучше в феномене «старчества» и мне удалось продвинуться, милостью Божьей и содействием Анны. Некоторые святые и места стали открытием💗
  • О
    Олеся
    16 июля 2023
    Оптина пустынь и Шамордино: культовые святыни Калужской области
    Посетили экскурсию в сопровождении экскурсовода Анны 15.07.23
    В восторге от ее аудиосопровождения. Все было очень непринужденно, легко, понятно, структурировано. Остались под
    читать дальше

    большим впечатлением от ее познаний. Видно, что человек горит тем, что делает. Хочется сказать Анне ещё раз огромное спасибо и пожелать всего самого на лучшего.

    Посетили экскурсию в сопровождении экскурсовода Анны 15.07.23Посетили экскурсию в сопровождении экскурсовода Анны 15.07.23
  • О
    Ольга
    24 января 2023
    Оптина пустынь: путешествие на 2 дня с гидом-психологом
    От всей души благодарим Габриэля за потрясающую экскурсию. Габриэль не только грамотный и очень харизматичный экскурсовод, но и очень глубокий,
    читать дальше

    разносторонний и интересный человек, за эти два дня мы узнали очень много нового и интересного не только про Оптину Пустынь, но поговорили и о многом другом - от путешествий по всему миру до наших человеческих рутинных, но таких важных чувствах и проблемах. И очень чувствуется, когда человек искренне наслаждается тем, что делает, отчего энергия всего путешествия очень тёплая и душевная.
    Максимально комфортные условия организации экскурсии - на собственном автомобиле Габриэль заботливо отвез и привёз нас обратно в Москву.
    Еще раз благодарю Габриэля и желаю ему всего самого интересного, восторгающего и счастливого) однозначно рекомендуем данную экскурсию

