я пишу отзыв с её аккаунта.



Большое спасибо ей за столь своевременный подарок и, конечно же, огромное спасибо гиду Габриэлю за готовность выслушать и ответить на десятки моих вопросов на множество тем. Несколько часов в дороге по пути в Оптину Пустынь пролетело незаметно. Сам же монастырь и дух святости, обитающий там, затронул струны моей души, которые молчали долгие годы, а правильно приобщится к этому духу очень мягко помог Габриэль.



Исповедоваться, отстоять раннюю Литургию, Причаститься, стать трудником монастыря на час, посетить келью старца Амвросия … И всё это первый раз в моей жизни. Без помощи Габриэля мне было бы сделать это сложно. А на День рождения я получил от него книгу об Оптинских старцах.



Спасибо за всё, Габриель!