Индивидуальная
до 3 чел.
Оптина пустынь и Шамордино
Исследуйте духовные центры Калужской области, где старчество и монастыри играют ключевую роль в истории России. Узнайте о жизни монахов и их влиянии
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
16 000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Оптина пустынь: путешествие на 2 дня с гидом-психологом
Ощутить духовную силу древнего монастыря и личный прорыв
Начало: У ст. метро «Тропарево»
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
43 900 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
Из Москвы - в Калугу, Оптину пустынь, Шамордино и Козельск
Паломническая экскурсия по святым местам
Начало: У станции метро «ВДНХ»
21 дек в 07:00
7 янв в 07:00
8800 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена1 декабря 2025Яркое и невероятное впечатление у нас с мужем оставила поездка в Оптину Пустынь с Габриэлем! Время в пути пролетело незаметно
- ААлександр17 ноября 2025Отличная экскурсия. Нам очень понравилось.
Габриэль не только хорошо рассказал о Оптиной пустыне, но и прекрасно расширил нашу картину мира о религии в целом.
Все довольны)
- ААнатолий30 октября 2025Прекрасный человек и профессиональный экскурсовод. Уникальный опыт с Габриэлем, горячо рекомендую
- ААлексей20 октября 2025Великолепная экскурсия, автобус чистый, комфортный, места завораживающие. Спасибо большое!
- ДДмитрий8 октября 2025Ездил в сентябре вместе с компанией на экскурсию "Из Москвы — в Калугу, Оптину пустынь, Шамордино и Козельск". Все понравилось.
- ИИрина21 сентября 2025Огромное спасибо Габриэлю за радость моей мамы!!!
- ЮЮлия30 мая 2025Благодарю за организацию и саму экскурсию! Алле Сергеевне большой привет и Благодарность! Необычно познавательно.
- ЛЛилия19 мая 2025Добрый день, интересная, насыщенная программа. Спасибо.
- ККсения16 мая 2025Прекрасная поездка по святым местам: Оптина Пустынь, Клыково, Шамордино! Огромная благодарность гиду Елене и водителю Алексею за интереснейшую и максимально комфортную поездку!
Мы остались под большим впечатлением!
- ССветлана8 мая 2025Экскурсия с Габриэлем в Оптину Пустынь это увлекательное путешествие по лабиринтам вашей души и мыслей с прекрасным, умелым, грамотным проводником.
- еелена26 января 2025Экскурсия получилась замечательной!!! Нашим гидом была Анна!
- ЛЛариса19 января 20255.01.2025 были на экскурсии "Оптина пустынь и Шамордино: культовые святыни Калужской области". Оптина пустынь это умиротворяющее место, в которое хочется
- ЕЕлена18 ноября 2024Поездка на два дня в Оптину Пустынь была подарком на мой День рождения от моей любимой супруги. Меня зовут Дмитрий,
- ООльга12 октября 2024Для меня поездка в Оптину Пустынь была поиском ответов. Это больше, чем экскурсия. Это не про механическое прохождение церковных ритуалов,
- ТТатьяна17 апреля 2024Эамечательная экскурсия! Все просто супер! Гид умничка!, молодец! 💯💞, обязательно буду рекомендовать вашу фирму!
- ЕЕвгения13 апреля 2024Прекрасные, яркие и незабываемые впечатления от двухдневной экскурсии в Оптину Пустынь с гидом Габриэлем! Поездка оказалась очень информативной и комфортной.
- ССергей6 ноября 2023Нам несказанно повезло, что в поездке по обителям Калужской области нас сопровождали две преккрасные женщины: водитель Наташа и гид Анна.
- ТТатьяна28 августа 2023Благодарю организаторов и прекрасного профессионального экскурсовода Анну за душевность и прекрасно поданный материал. Я хотела разобраться лучше в феномене «старчества» и мне удалось продвинуться, милостью Божьей и содействием Анны. Некоторые святые и места стали открытием💗
- ООлеся16 июля 2023Посетили экскурсию в сопровождении экскурсовода Анны 15.07.23
В восторге от ее аудиосопровождения. Все было очень непринужденно, легко, понятно, структурировано. Остались под
- ООльга24 января 2023От всей души благодарим Габриэля за потрясающую экскурсию. Габриэль не только грамотный и очень харизматичный экскурсовод, но и очень глубокий,
