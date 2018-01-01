Экскурсия"Прогулка по киноместам Москвы"

Как это не удивительно, но"магия" кино находится совершенно близко к нам и даже осязаема! А что если место,где снимали известный фильм - это ваш соседний дом?

Попробуем погрузиться в мир кино и увидеть воочию легендарные места съемок своими глазами!

Мы прогуляемся по улицам и переулкам, где происходили съёмки знаменитых фильмов. Не только советских, но и фильмов - легенд 90х-00 годов, а так же современных, которые уже сейчас стали легендарными!

Мы предлагаем 5 видов программ:

°КиноМосква советская

°КиноМосква 90х-00 готов

°КиноМосква Современная

° Путешествие к Киноместам

° Киногорода

Каждая программа длится 3 часа

В стоимость НЕ входят

вход в некоторые Киногорода;

время экскурсии мы погрузимся в таинственный мир кино. Увидим дома и места, в которых жили киногерои и гуляли. Множество интересных фактов и съемках, которых нет на просторах интернета. Ведь экскурсию ведет сама АКТРИСА театра и кино!

Что входит в каждую программу:

Программа 1"КиноМосква советская"

В ходе экскурсии мы познакомимся с местами съемок фильмов:

Ирония судьбы или с легким паром;

Москва слезам не верит;

Служебный роман;

Берегись автомобиля;

Летят журавли;

Офицеры;

Волга Волга;

Три тополя на плющихе;

Приключения Шурика;

Программа 2"КиноМосква 90-00х годов"

В ходе экскурсии мы окажемся в местах съемки культовых фильмов и сериалов:

Бригада;

Брат 2;

Ширли-Мырли;

Бумер;

Программа 3"КиноМосква современная"

В ходе экскурсии увидим места съемки фильмов,что совсем недавно вышли на экраны, но уже стали легендарными!

Притяжение;

Ольга (сериал);

Воронины;

Папины дочки;

Ранетки;

Трудные подростки;

Программа 4

Отдельные экскурсии к местам съемок:

Последний богатырь (Кинодеревня);

Холоп;

Закрытая школа;

Программа 5

"Киногорода"

Здесь мы перенесемся в абсолютное историческое прошлое. Увидим настоящие киногорода, которые отстраивали специально под фильмы!

Посетим:

Киногород в Ленинских горках;

Piligrim Porto (вход за доп. плату);

д. Щеголево;

В стоимость НЕ входят