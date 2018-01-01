Экскурсия"Прогулка по киноместам Москвы"
Как это не удивительно, но"магия" кино находится совершенно близко к нам и даже осязаема! А что если место,где снимали известный фильм - это ваш соседний дом?
Попробуем погрузиться в мир кино и увидеть воочию легендарные места съемок своими глазами!
Мы прогуляемся по улицам и переулкам, где происходили съёмки знаменитых фильмов. Не только советских, но и фильмов - легенд 90х-00 годов, а так же современных, которые уже сейчас стали легендарными!
Мы предлагаем 5 видов программ:
°КиноМосква советская
°КиноМосква 90х-00 готов
°КиноМосква Современная
° Путешествие к Киноместам
° Киногорода
Каждая программа длится 3 часа
В стоимость НЕ входят
- вход в некоторые Киногорода;
время экскурсии мы погрузимся в таинственный мир кино. Увидим дома и места, в которых жили киногерои и гуляли. Множество интересных фактов и съемках, которых нет на просторах интернета. Ведь экскурсию ведет сама АКТРИСА театра и кино!
Что входит в каждую программу:
Программа 1"КиноМосква советская"
В ходе экскурсии мы познакомимся с местами съемок фильмов:
- Ирония судьбы или с легким паром;
- Москва слезам не верит;
- Служебный роман;
- Берегись автомобиля;
- Летят журавли;
- Офицеры;
- Волга Волга;
- Три тополя на плющихе;
- Приключения Шурика;
Программа 2"КиноМосква 90-00х годов"
В ходе экскурсии мы окажемся в местах съемки культовых фильмов и сериалов:
- Бригада;
- Брат 2;
- Ширли-Мырли;
- Бумер;
Программа 3"КиноМосква современная"
В ходе экскурсии увидим места съемки фильмов,что совсем недавно вышли на экраны, но уже стали легендарными!
- Притяжение;
- Ольга (сериал);
- Воронины;
- Папины дочки;
- Ранетки;
- Трудные подростки;
Программа 4
Отдельные экскурсии к местам съемок:
- Последний богатырь (Кинодеревня);
- Холоп;
- Закрытая школа;
Программа 5
"Киногорода"
Здесь мы перенесемся в абсолютное историческое прошлое. Увидим настоящие киногорода, которые отстраивали специально под фильмы!
Посетим:
- Киногород в Ленинских горках;
- Piligrim Porto (вход за доп. плату);
- д. Щеголево;
В стоимость НЕ входят
- вход в некоторые Киногорода;