КиноМосква

КиноМосква
КиноМосква
КиноМосква

Что вас ожидает 🤩

  • Каждая программа длится 3 часа
  • В стоимость НЕ входят
  • Вход в некоторые Киногорода
  • Время экскурсии мы погрузимся в таинственный мир кино. Увидим дома и места,в которых жили киногерои и гуляли. Множество интересных фактов и съемках,которых нет на просторах интернета. Ведь экскурсию ведет сама АКТРИСА театра и кино!

Экскурсия"Прогулка по киноместам Москвы"

Как это не удивительно, но"магия" кино находится совершенно близко к нам и даже осязаема! А что если место,где снимали известный фильм - это ваш соседний дом?
Попробуем погрузиться в мир кино и увидеть воочию легендарные места съемок своими глазами!
Мы прогуляемся по улицам и переулкам, где происходили съёмки знаменитых фильмов. Не только советских, но и фильмов - легенд 90х-00 годов, а так же современных, которые уже сейчас стали легендарными!

Мы предлагаем 5 видов программ:

°КиноМосква советская

°КиноМосква 90х-00 готов

°КиноМосква Современная

° Путешествие к Киноместам

° Киногорода

Каждая программа длится 3 часа

В стоимость НЕ входят

  • вход в некоторые Киногорода;
время экскурсии мы погрузимся в таинственный мир кино. Увидим дома и места, в которых жили киногерои и гуляли. Множество интересных фактов и съемках, которых нет на просторах интернета. Ведь экскурсию ведет сама АКТРИСА театра и кино!

Что входит в каждую программу:

Программа 1"КиноМосква советская"

В ходе экскурсии мы познакомимся с местами съемок фильмов:

  • Ирония судьбы или с легким паром;
  • Москва слезам не верит;
  • Служебный роман;
  • Берегись автомобиля;
  • Летят журавли;
  • Офицеры;
  • Волга Волга;
  • Три тополя на плющихе;
  • Приключения Шурика;

Программа 2"КиноМосква 90-00х годов"

В ходе экскурсии мы окажемся в местах съемки культовых фильмов и сериалов:

  • Бригада;
  • Брат 2;
  • Ширли-Мырли;
  • Бумер;

Программа 3"КиноМосква современная"

В ходе экскурсии увидим места съемки фильмов,что совсем недавно вышли на экраны, но уже стали легендарными!
  • Притяжение;
  • Ольга (сериал);
  • Воронины;
  • Папины дочки;
  • Ранетки;
  • Трудные подростки;

Программа 4

Отдельные экскурсии к местам съемок:

  • Последний богатырь (Кинодеревня);
  • Холоп;
  • Закрытая школа;

Программа 5

"Киногорода"

Здесь мы перенесемся в абсолютное историческое прошлое. Увидим настоящие киногорода, которые отстраивали специально под фильмы!

Посетим:

  • Киногород в Ленинских горках;
  • Piligrim Porto (вход за доп. плату);
  • д. Щеголево;

В стоимость НЕ входят

  • вход в некоторые Киногорода;

Ответы на вопросы

Что входит
  • В стоимость входят услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • В стоимость НЕ входят
  • Вход в некоторые Киногорода и усадьбы
Где начинаем и завершаем?
Начало: В зависимости от программы
Завершение: У каждой программы индивидуальное
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник - 14:00, Суббота - 15:00, Воскресенье - 15:00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Важная информация
  • Место встречи для каждой программы индивидуальное. Уточняется ха день до экскурсии
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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