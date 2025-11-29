Будем неторопливо гулять по центру столицы — заглядывать в уютные кофейни, смаковать волшебные сорта и вкусы и любоваться городскими видами.
Вы узнаете, как восточный кофе завоевывал Москву и как он пленил монарших особ, а ещё — что общего у этого напитка с Шаляпиным, Петром I и балетом «Щелкунчик».
Описание экскурсии
Кофейня у Красной площади, где подают знаменитый раф «Коренной Москвич».
Монастырская кофейня в древней обители с дегустацией игуменского кофе или руссиано — нашего ответа американо.
Брю-бар с экзотическими и альтернативными видами кофе.
Кофейня на крыше — насладитесь красотой момента с чашечкой кофе.
Мы расскажем:
- сколько лет московским кофейным традициям
- как Петру Великому доктора от болезней кофе прописывали
- почему в Москве пили белый кофе, а в Петербурге кофе называли вином для женщин
- что такое кофе из сифона
Организационные детали
- Дегустация кофе трёх видов на выбор входят в стоимость
- В праздничные дни возможна замена некоторых кофеен на аналогичные места
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Площадь Революции»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — Организатор в Москве
Провела экскурсии для 689 туристов
Наш проект основан в 1997 году — у нас огромный опыт в экскурсионном туризме. Мы тщательно выбираем маршруты и придерживаемся оптимального соотношения цены и качества, чтобы ваши путешествия были насыщенными,
Входит в следующие категории Москвы
