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Индивидуальная
до 4 чел.
Москва с видом на кофе
Гулять по центру столицы, заглядывать в кофейни и слушать истории о вкусе и времени
Начало: В районе Никольской улицы
Сегодня в 16:00
Завтра в 10:00
7200 ₽
8000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Московское утро: кофе и монастыри
Проследить путь ароматного напитка от Ближнего Востока и до сердец москвичей
Начало: У метро «Трубная»
Сегодня в 15:30
Завтра в 10:00
7000 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Москва с кофейного ракурса
Поговорить об увлекательной истории напитка и дважды оценить его вкус
Начало: У метро «Новокузнецкая»
Сегодня в 15:30
Завтра в 10:00
8000 ₽ за всё до 2 чел.
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