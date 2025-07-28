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Кофейные дегустации – экскурсии в Москве

Найдено 3 экскурсии в категории «Кофейные дегустации» в Москве, цены от 7000 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
Москва с видом на кофе
Пешая
3 часа
-
10%
Индивидуальная
до 4 чел.
Москва с видом на кофе
Гулять по центру столицы, заглядывать в кофейни и слушать истории о вкусе и времени
Начало: В районе Никольской улицы
Сегодня в 16:00
Завтра в 10:00
7200 ₽8000 ₽ за всё до 4 чел.
Московское утро: кофе и монастыри
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Московское утро: кофе и монастыри
Проследить путь ароматного напитка от Ближнего Востока и до сердец москвичей
Начало: У метро «Трубная»
Сегодня в 15:30
Завтра в 10:00
7000 ₽ за всё до 7 чел.
Москва с кофейного ракурса
Пешая
2.5 часа
Индивидуальная
до 2 чел.
Москва с кофейного ракурса
Поговорить об увлекательной истории напитка и дважды оценить его вкус
Начало: У метро «Новокузнецкая»
Сегодня в 15:30
Завтра в 10:00
8000 ₽ за всё до 2 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Кофейные дегустации»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Москве
В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Москва с видом на кофе
  2. Московское утро: кофе и монастыри
  3. Москва с кофейного ракурса
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  1. Самое главное
  2. Кремль
  3. Красная площадь
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  5. Храм Христа Спасителя
  6. Зарядье
  7. Китай-город
  8. Храм Василия Блаженного
  9. Патриаршие пруды
  10. Александровский сад
Сколько стоит экскурсия по Москве в июле 2025
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