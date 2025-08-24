Летняя загородная царская усадьба приводила в восторг не только местных жителей, но и гостивших здесь царских послов. Не случайно Коломенское воспевали и считали «Восьмым чудом света».
С этим местом связано много легенд и преданий, большинство из которых относятся и к настоящему времени. Мы вместе погрузимся в историю царской вотчины и насладимся красотой местной природы и архитектуры.
С этим местом связано много легенд и преданий, большинство из которых относятся и к настоящему времени. Мы вместе погрузимся в историю царской вотчины и насладимся красотой местной природы и архитектуры.
Описание экскурсии
В ходе экскурсии вы узнаете:
- Где в Коломенском можно отыскать следы людей каменного века?
- Как долго строили царский дворец и почему сейчас он стоит на новом месте?
- Чем баловал Государев двор?
- Кто и как построил памятник древнерусского зодчества — церковь «Вознесения Господня»?
- Как проходила ежедневная царская жизнь и какие устраивали царские пиршества и увеселительные программы?
• Почему на территории заповедника стоит «Домик Петра» и как часто Пётр I посещал любимую усадьбу? Важная информация:
- В ходе экскурсии, по желанию экскурсантов, мы можем посетить выставку «Вехи истории Коломенского», а также экскурсанты самостоятельно могут посетить Домик Петра I.
- Билеты в Домик Петра I и на выставку «Вехи истории Коломенского» экскурсантами приобретаются отдельно в кассах или на сайте музея-заповедника. Время посещения с 10:00 до 17:00.
По договоренности с гидом
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Спасские ворота
- Государев двор
- Хозяйственные постройки
- Церковь Казанской иконы Божией Матери
- Историческое место дворца
- Комплекс Передних ворот
- Палаты приказной избы
- Церковь «Вознесения Господня»
- Церковь Святого Георгия
- Водозводная башня
- Домик Петра Первого
Что включено
- Услуги экскурсовода
Что не входит в цену
- Билеты в "Домик Петра I" и на выставку "Вехи истории Коломенского"
Где начинаем и завершаем?
Начало: Пр-кт Андропова, 39, стр. 87, возле Спасских ворот
Завершение: Передние ворота (Главные ворота Государева двора)
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности с гидом
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
- В ходе экскурсии, по желанию экскурсантов, мы можем посетить выставку «Вехи истории Коломенского», а также экскурсанты самостоятельно могут посетить Домик Петра I
- Билеты в Домик Петра I и на выставку «Вехи истории Коломенского» экскурсантами приобретаются отдельно в кассах или на сайте музея-заповедника
- Время посещения с 10:00 до 17:00
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Светлана
24 авг 2025
Экскурсия и экскурсовод супет! Увидели и узнали много интересного, время провели прекрасно!
Е
Екатерина
16 авг 2025
Устроили познавательный отдых всей семьей с потрясающим экскурсоводом Валентиной. Сам материал исторический оказался ну очень интересным и новым. Открыли для себя царскую эпоху и Коломенское заиграло новыми красками. Не пожалели ни разу, что организовали такой отдых. Валентина очень внимательная, чуткая, начитанная - очень ей благодарны. Желаем расширять маршруты - мы бы с удовольствием встретились с ней еще)
Входит в следующие категории Москвы
Похожие экскурсии из Москвы
Групповая
до 20 чел.
Проходные дворы Москвы
Присоединяйтесь к прогулке по проходным дворам Москвы, чтобы увидеть уникальные места и узнать о жизни в доходных домах начала 20 века
Начало: У метро «Пушкинская»
14 ноя в 14:00
15 ноя в 16:15
650 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Погружение в царскую эпоху
Увлекательное путешествие в мир русских царей и вельмож в Коломенском дворце. Интересно и познавательно для детей и взрослых
Начало: СТ.М. Каширская
Завтра в 10:00
14 ноя в 10:00
8000 ₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
до 6 чел.
Коломенское: Старый Государев двор
Откройте для себя редкий комплекс Государева двора в Коломенском. Прогулка по царским садам, полным ароматов, и знакомство с историей резиденции
Начало: Около СТ.М. Коломенская, выход 2
Расписание: в пятницу в 12:30, в воскресенье в 11:00
14 ноя в 15:00
21 ноя в 12:30
1334 ₽ за человека