Мы увидим, что скрывается за отгламуренными фасадами московских зданий. Пройдёмся тайными тропами коренных жителей столицы ⭐️. Услышим необыкновенные истории 📖 из жизни московских чудаков и интеллигентов.
Организационные детали:
Для вашего же комфорта, на время экскурсии 🧭 надевайте удобную обувь и одежду по погоде.
Что входит
Услуги гида
Что не входит
Личные расходы (сувениры, вода, перекус)
Начало
🚩 м. Кузнецкий мост
Место завершения
🏁 Большой театр
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 5 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.