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Проходные дворы Москвы

Юлия У.
Юлия У. – Гид из Москвы
Наверное, вы не раз гуляли 👣 по центру столицы ⭐️ — Кузнецкий мост, Петровка, Неглинная.

А задумывались ли вы, что скрываются за фасадами зданий? За современным отгламуренными зданиями находятся проходные дворы.

Они расскажут нам истории 📖 из жизни московских чудаков и интеллигентов.
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  • 👥Групповая
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 👣Пешеходная
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 🌇Подходит для вечера
  • 🥰Романтическая
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 5 человек

  • 450 ₽ за человека

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Проходные дворы Москвы
Проходные дворы Москвы

Что вы увидите

  • Кузнецкий мост
  • ул. Петровка
  • ул. Неглинная
  • Петровский пассаж
  • Петровский проезд
  • Сандуны
  • дом-аукцион из Двенадцати стульев
  • ЦУМ
Мы увидим, что скрывается за отгламуренными фасадами московских зданий. Пройдёмся тайными тропами коренных жителей столицы ⭐️. Услышим необыкновенные истории 📖 из жизни московских чудаков и интеллигентов.

Организационные детали:

  • Для вашего же комфорта, на время экскурсии 🧭 надевайте удобную обувь и одежду по погоде.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы (сувениры, вода, перекус)
Начало
🚩 м. Кузнецкий мост
Место завершения
🏁 Большой театр
Проходные дворы Москвы
Проходные дворы Москвы
Проходные дворы Москвы
Проходные дворы Москвы

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 5 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Юлия У.
Юлия У.
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