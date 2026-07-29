Добро пожаловать на уникальную прогулку по проходным дворам Москвы! Здесь можно увидеть скрытые от глаз места, узнать, как жили москвичи в начале 20 века, и погрузиться в атмосферу старой столицы.
Пушкинская
Пушкинская
5 причин купить эту экскурсию
- 🏙️ Уникальные исторические места
- 🏛️ Архитектурные шедевры
- 🕰️ Погружение в атмосферу прошлого
- 👨👩👧👦 Подходит для семей
- 🚶♂️ Увлекательная прогулка
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для прогулки по проходным дворам Москвы - с мая по сентябрь. В это время года можно насладиться комфортной атмосферой и изучить все исторические уголки столицы без спешки. Приятная погода позволяет проводить больше времени на свежем воздухе, что делает экскурсию особенно увлекательной.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Пушкинская площадь
- Памятник Пушкину
- Дом Бенкендорфа
- Доходные дома Горчакова
- Комплекс Бахрушиных
- Особняк Николя Обера
- Тверская улица
- Палаты 17 века
- Доходный дом Саввино-Сторожевского монастыря
Описание экскурсии
- Пушкинская площадь, памятник поэту, дом Бенкендорфа.
- Комплекс доходных домов Горчакова и проходные дворы до Козицкого переулка.
- Двор самого элитного доходного дома Бахрушиных.
- Особняк Николя Обера с богатой историей.
- Советская застройка Тверской улицы и её изнанка.
- Остатки палат 17 века, скрытых строениями 19 и 20 веков.
- Проходные дворы и необычная архитектура комплекса строений кооператива «Крестьянская газета».
- Доходный дом Саввино-Сторожевского монастыря и его двор-колодец.
Вы узнаете:
- Как был устроен повседневный быт в многоэтажных доходных домах более 100 лет назад.
- Как оборудовались и чем отличались квартиры для разных категорий жильцов.
- Как реконструкция Москвы в 30-х годах 20 века изменила облик Тверской улицы и прилегающих дворов.
- Почему большинство состоятельных москвичей предпочитало в тёплое время года постоянно жить на загородных дачах.
- Что объединяет владельцев доходных домов и авторов Генерального плана реконструкции Москвы 1935 года.
Организационные детали
- Программа ориентирована на взрослую аудиторию, но вы можете взять с собой детей с 12 лет.
- Протяжённость маршрута — 1,5 км.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 40 раз на ближайшие дниЗабронировать экскурсию
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|650 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Пушкинская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Обычно отвечает за 1.5 часа
Провёл экскурсии для 3897 туристов
Люблю историю Москвы, стараюсь находить новые, неизвестные широкой публике факты и рассказывать небанальные истории. Считаю, что экскурсовод должен быть отчасти актёром, что экскурсия должна давать положительные эмоции, вызывать улыбки, а
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 205 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Хорошая экскурсия по очень неочевидным дворам на Тверской улице. О большей части закоулков даже не подозревал. Был сильный ливень, из-за этого приходилось передвигаться перебежками — такая экскурсия, как и все пешие, блльше уместна в хорошую погоду, но заранее не подгадаешь, к сожалению.
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Замечательная экскурсия. Можно прочувствовать и атмосферу СССР, и эпоху древности, красивых дворцов, доходных домов.
Вам был полезен этот отзыв?
Спасибо огромное Дмитрию за прекрасную экскурсию! Очень интересно, захватывающее повествование, все с иллюстрациями и примерами, видна огромная работа над материалом и над темой, нам безумно понравилось. Очень рекомендую!
Вам был полезен этот отзыв?
Здравствуйте! 30 мая была на экскурсии "проходные дворы Москвы" с друзьями… всем всё понравилось. Спасибо🤗
Вам был полезен этот отзыв?
Дмитрий прекрасный экскурсовод! Несмотря на холодную ветреную погоду, и на то, что клиентов было двое, экскурсия состоялась. Дмитрий великолепный расскзчик, очень интересный маршрут, красивые места, необычные факты, приятный мягкий и отличный юмор.
рекомендую эту экскурсию и экскурсовода!!!
спасибо большое!
🌟🌟🌟🌟🌟+
рекомендую эту экскурсию и экскурсовода!!!
спасибо большое!
🌟🌟🌟🌟🌟+
Вам был полезен этот отзыв?
Экскурсия понравилась!
Много интересной информации о жизни в доходных домах и о жизни в городе в конце 18 и начале 20 века!
Рекомендую!
Много интересной информации о жизни в доходных домах и о жизни в городе в конце 18 и начале 20 века!
Рекомендую!
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Москвы
Похожие экскурсии на «Проходные дворы Москвы»
Мини-группа
до 10 чел.
Доходные дома: уют и роскошь столицы
Прогулка по старым московским переулкам с посещением доходных домов. Узнайте об их истории, архитектуре и тайнах
Начало: У метро «Чистые пруды»
Расписание: во вторник в 18:00, в пятницу в 17:00, в субботу в 11:00
Сегодня в 11:00
11 авг в 18:00
1665 ₽ за человека
Мини-группа
до 9 чел.
Особенные дома Москвы: где создавалась история
Присоединяйтесь к экскурсии по Москве и узнайте о зданиях, которые формировали историю. Вас ждут уникальные архитектурные шедевры и интересные факты
Начало: В районе метро «Театральная»
Расписание: в понедельник в 10:30, во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:30 и 14:30
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
2600 ₽ за человека
-
5%
Индивидуальная
до 8 чел.
Дворы, парадные и доходные дома Москвы
Исследуйте уникальные доходные дома Москвы, их парадные и дворы, насладитесь архитектурным великолепием и историческими рассказами
Начало: Возле станции метро «Китай-город»
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
от 5890 ₽
6200 ₽ за всё до 2 чел.
Билеты
Московский шик: театры, бани и модные лавки старой Москвы
Путешествие по центру Москвы, где вы откроете для себя театры, модные лавки и узнаете о светской жизни прошлого. Впечатления гарантированы
Начало: На Театральной площади
10 авг в 08:00
11 авг в 08:30
от 15 000 ₽ за всё до 10 чел.
650 ₽ за человека