Юлия У. – Гид из Москвы

Наверное, вы не раз гуляли 👣 по центру столицы ⭐️ — Кузнецкий мост, Петровка, Неглинная.



А задумывались ли вы, что скрываются за фасадами зданий? За современным отгламуренными зданиями находятся проходные дворы.



Они расскажут нам истории 📖 из жизни московских чудаков и интеллигентов.