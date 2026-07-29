Добро пожаловать на уникальную прогулку по проходным дворам Москвы! Здесь можно увидеть скрытые от глаз места, узнать, как жили москвичи в начале 20 века, и погрузиться в атмосферу старой столицы.Пушкинская

площадь, доходные дома Горчакова и Бахрушиных, особняк Николя Обера и другие исторические объекты ждут вас. Эта экскурсия подарит незабываемые впечатления и позволит взглянуть на Москву с новой стороны. Присоединяйтесь и узнайте больше о прошлом столицы

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшие месяцы для прогулки по проходным дворам Москвы - с мая по сентябрь. В это время года можно насладиться комфортной атмосферой и изучить все исторические уголки столицы без спешки. Приятная погода позволяет проводить больше времени на свежем воздухе, что делает экскурсию особенно увлекательной.

Сейчас август — это идеальное время.