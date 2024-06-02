Коломенское.
В этих местах чудесно соединились дивная природа и потрясающая архитектура, исторические памятники и таинственные легенды. Мы прогуляемся по парку — и по четырём векам московской истории.
Поговорим о том, как религиозный центр в Коломенском стал роскошной загородной резиденцией, как потом на их месте появилась «бабушкина дача», а следом — великолепный музей.
В этих местах чудесно соединились дивная природа и потрясающая архитектура, исторические памятники и таинственные легенды. Мы прогуляемся по парку — и по четырём векам московской истории.
Поговорим о том, как религиозный центр в Коломенском стал роскошной загородной резиденцией, как потом на их месте появилась «бабушкина дача», а следом — великолепный музей.
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Вы узнаете:
- Почему Василий III развёлся с Соломонией Сабуровой
- Как царский дворец «переехал» на новое место
- Чем опасен «зелёный туман» и куда сгинул отряд хана Девлет-Гирея
- Для кого построили трон в храме Вознесения Господня
- Где учился читать Пётр I и играли внуки Екатерины II
- Кто такие «капустные короли»
А после экскурсии вы сможете погулять в прекрасных садах, посетить музейные и выставочные экспозиции, осмотреть шедевры деревянной архитектуры 17 века, зайти в соборы или во дворец царя Алексея Михайловича. Территория парка прекрасно оборудована: разнообразные выставки, кафе, туалеты, места для отдыха — всё для комфортного времяпрепровождения.
Организационные детали
- Во время экскурсии мы не заходим в музеи
- У нас есть персональные радиогиды, так что участникам не обязательно неотступно следовать за гидом: можно задержаться в понравившемся месте, сфотографироваться
- Дорогие родители! Материал экскурсии не адаптирован для детей. Если они младше 10 лет, лучше подобрать специальную детскую экскурсию. Но и во время нашей экскурсии они не заскучают: будет где побегать и чем перекусить.
- На маршруте есть безопасные и удобные, но длинные лестницы, потому что мы спускаемся в овраг
- Экскурсию для вас проведёт гид Татьяна или гид Флора
в субботу и воскресенье в 12:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Рядом с метро «Каширская»
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу и воскресенье в 12:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна и Флорида — ваша команда гидов в Москве
Провели экскурсии для 2110 туристов
Приветствуем вас, друзья! Мы команда гидов, Флора и Татьяна. Мы нежно любим Москву, особенно её старый город. Каждый камушек прошлых веков рассказывает нам свою историю. Предлагаем вам вместе с намиЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Марина
2 июня 2024
Очень интересный и начитанный экскурсовод, экскурсия одно удовольствие, рекомендую 100%!!
Е
Елена
1 июня 2024
Экскурсия" Коломенское- уголок старинной Руси в Москве" очень интересная и познавательная. Очень хороший гид. Группа маленькая, поэтому все хорошо слышно. Всем рекомендую.
Н
Наталия
3 мая 2024
Увлекательно, динамично, ёмко, много новых интересных фактов!
Ю
Юлия
30 апр 2024
Добрый день, сегодня совершили неспешную, замечательную и познавательную прогулку по парку Коломенское с Татьяной. Татьяна- прекрасный рассказчик, маршрут продуман, есть остановки. Огромный плюс, что экскурсия проходит в наушниках. Идешь, наслаждаешься салатового цвета зеленью парка и еще изучаешь историю. Нашей семье однозначно понравилось.
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