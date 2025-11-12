Очень занимательная история у кольцевой ветки! В первый раз удалось всё подробно разглядеть на станциях. Обычно, бежишь быстро 😊 Спасибо Анатолию за компанию и информацию!

Ю Юрий

Анатолий, спасибо за внезапно индивидуальный экскурс) Еси честно, с середины его начал удивляться, как у тебя подготовлены рассказы на каждую минуту процесса: на станции, в вагоне, на переходе. И казалось, что тебе только и хочется, что продолжать рассказывать и погружаться в детали, от которых ты себя то и время одёргивал) Респект тебе по всем фронтам!)