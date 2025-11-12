До 2023 года, когда открылась Большая кольцевая линия, линия № 5 оставалась единственным кольцом в метрополитенах всего бывшего СССР. Она не имела ни начала, ни конца — идеальная символика для подземной прогулки.
Вы побываете на самых знаковых станциях, увидите мозаики, барельефы, уникальные своды и узнаете, как история страны отразилась в архитектуре подземки.
Вы побываете на самых знаковых станциях, увидите мозаики, барельефы, уникальные своды и узнаете, как история страны отразилась в архитектуре подземки.
Описание экскурсии
Вы узнаете:
- какая тема стала центральной при оформлении павильонов и станций Кольцевой линии
- на какой станции выгравирована речь И. В. Сталина на параде 7 ноября 1941 года
- что общего у станции метро «Проспект Мира» и учёного-селекционера И. В. Мичурина
- в какой технике выполнены мозаики на «Белорусской» и почему выбрали именно её
- как станция «Киевская» повлияла на борьбу с архитектурными излишествами
- какую идею подсказало название станции «Октябрьская» и число станций кольца
А ещё…
На станции «Комсомольская» вы оцените настоящий подземный дворец. А на «Проспекте Мира» вспомним леденящую кровь историю о том, что увидел на тёмной станции рабочий-метростроевец.
Организационные детали
- Экскурсия проходит только по станциям метро без захода в служебные помещения
- Проезд оплачивается отдельно
- Перед началом — краткий инструктаж
- Экскурсия на английском оплачивается в двукратном размере (по два билета на каждого участника)
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1200 ₽
|Школьники
|600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Курская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анатолий — ваш гид в Москве
Провёл экскурсии для 23 туристов
По основной специальности я письменный переводчик. Всегда увлекался историей, прошёл подготовку по программе «Общий курс метрополитена для экскурсоводов», прохожу переподготовку для гидов в центре «Киевская, 22». Проводил экскурсии по любопытным уголкам Москвы для русскоговорящих и гостей из США, Великобритании, Франции, Греции, стран Африки. Не мыслю свою жизнь без книг. Со мной узнавать Москву интересно!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Дарья
12 ноя 2025
Очень занимательная история у кольцевой ветки! В первый раз удалось всё подробно разглядеть на станциях. Обычно, бежишь быстро 😊 Спасибо Анатолию за компанию и информацию!
Ю
Юрий
29 окт 2025
Анатолий, спасибо за внезапно индивидуальный экскурс) Еси честно, с середины его начал удивляться, как у тебя подготовлены рассказы на каждую минуту процесса: на станции, в вагоне, на переходе. И казалось, что тебе только и хочется, что продолжать рассказывать и погружаться в детали, от которых ты себя то и время одёргивал) Респект тебе по всем фронтам!)
Т
Татьяна
12 сен 2025
Давно хотела проехать с экскурсией в метро. Столько красивых станций, наверное много интересного, так мне думалось. И вот свершилось! Анатолий превосходный рассказчик, исторические факты разбавлял забавными историями, понимаешь, что это
Л
Лаврентьева
6 авг 2025
Экскурсия "Кольцевая линия — дорога без начала и конца" очень понравилась. Экскурсовод сообщил много интересных фактов, беседа проходила живо и увлекательно. Экскурсовод обеспечил нас оборудованием для комфортной слышимости речи в шумном метро. Мы остались довольны.
Лола
6 июл 2025
Спасибо Анатолий, за экскурсию на английском языке и проявленную креативность в маршруте.
Входит в следующие категории Москвы
Похожие экскурсии из Москвы
Групповая
до 15 чел.
Подземные дворцы Москвы: экскурсия по Московскому метро
Начало: Станция метро «Площадь революции»
Сегодня в 20:00
14 ноя в 20:00
1100 ₽ за человека
Квест
до 5 чел.
Квест по метро «Московское подземелье»
Прогуляться по подземному дворцу, разгадать загадки и узнать интересные факты о столичном метро
Начало: метро Комсомольская
14 ноя в 10:00
15 ноя в 10:00
8500 ₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Тайны московского метро. Портал в другой мир
История и архитектурные особенности центральных станций с профессиональным гидом
Начало: У станции метро «Комсомольская»
Расписание: в пятницу в 20:00
14 ноя в 20:00
21 ноя в 20:00
3000 ₽ за человека