Исследуйте мир ароматов на мастер-классе «Угадай аромат», распознавая 14 уникальных запахов и создавая арома-амулет.
В «Шоколадных конфетах» вас ждет увлекательная история шоколада и шанс создать свои собственные сладкие шедевры!
В «Шоколадных конфетах» вас ждет увлекательная история шоколада и шанс создать свои собственные сладкие шедевры!
Время начала: 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00
Описание мастер-классаМастер-класс «Угадай аромат» Играя в арома-лото, вы угадываете 14 уникальных источников запаха, погружаясь в увлекательное исследование связи между характером и обонянием. В процессе игры раскрываются тайны восприятия ароматов, а на память о музее остается арома-амулет, на который наносится эфирное масло. Мастер-класс «Шоколадные конфеты» Погрузитесь в мир шоколадного искусства! На нашем интерактивном мастер-классе вы узнаете историю шоколада и создадите шесть уникальных конфет с собственным дизайном. Каждая конфета станет вашим маленьким произведением искусства, а стильная подарочная коробочка добавит изюминку вашему подарку. Уходите с не только сладостями, но и отличным настроением! Важная информация:
- Очередность программ определяет организатор.
- Каждый мастер-класс длится 45 минут.
- Арома-амулет и 6 шоколадных конфет в подарочной упаковке можно забрать с собой.
См. расписание
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что включено
- Мастер-класс «Угадай аромат»
- Мастер-класс «Шоколадные конфеты»
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Пятницкая ул, д. 76
Когда и сколько длится?
Когда: См. расписание
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 32 человек.
Важная информация
- Очередность программ определяет организатор
- Каждый мастер-класс длится 45 минут
- Арома-амулет и 6 шоколадных конфет в подарочной упаковке можно забрать с собой
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Г
Галина
21 июл 2025
Замечательная экскурсия,интересная,очень приятная атмосфера и Карина,которая проводила мастер-классы. Благодарим ее за интересные сведения об араматах и шоколаде. Ароматная звездочка и набор конфет,сделанных своими руками продолжает радовать после экскурсии. Благодарим!
Входит в следующие категории Москвы
Похожие экскурсии из Москвы
Групповая
Путь какао от боба до шоколадной плитки: шоколадная фабрика Frais
Начало: Г. Москва Шоссе Энтузиастов 54Б
Расписание: Суббота, воскресенье в 12.00
15 ноя в 12:00
16 ноя в 12:00
2200 ₽ за человека
-
3%
Групповая
Комбо: выставка + мастер-класс «Руны и Талисманы»
Начало: Пятницкая ул, д. 76
Расписание: См. расписание
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
2266.70 ₽
2336.77 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Сладкая экскурсия по «Красному Октябрю»
Увлекательное путешествие по истории «Красного Октября» с дегустацией фирменных сладостей в сердце Москвы
Начало: У станции метро «Кропоткинская»
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
7000 ₽ за всё до 5 чел.