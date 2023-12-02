Описание

Что вас ожидает: От какао-бобов до ароматной шоколадной плитки Вместе с участниками экскурсии мы пройдем настоящий путь какао и превратим какао бобы в шоколадную плитку, с помощью современного оборудования. На самом начальном этапе вы познакомитесь с происхождением какао и узнаете его важное значение в культуре и истории. Следом за этим начнется захватывающая переборка настоящих какао-бобов, где каждый участник сможет ощутить уникальный аромат и текстуру этого удивительного продукта. Продвигаясь дальше, вы окунетесь в процесс обжарки какао-бобов, который придаст им неповторимый вкус и аромат. Специальная машина поможет вам очистить бобы, подготавливая их к следующему этапу. После этого вы загрузите полученное какао в мельницу, где начнется процесс превращения его в нежный и ароматный шоколад. В завершение наше увлекательное приключение заключится в розливе шоколада в форму и его украшении. Наконец, мы завершим процесс, упаковывая готовое изделие, готовое порадовать вас и ваши вкусовые рецепторы.