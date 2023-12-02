Присоединяйтесь к нашей экскурсии и станьте частью волшебства, прячущегося в каждой шоколадной плитке, созданной нами с любовью и тщательным вниманием к деталям!
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает: От какао-бобов до ароматной шоколадной плитки Вместе с участниками экскурсии мы пройдем настоящий путь какао и превратим какао бобы в шоколадную плитку, с помощью современного оборудования. На самом начальном этапе вы познакомитесь с происхождением какао и узнаете его важное значение в культуре и истории. Следом за этим начнется захватывающая переборка настоящих какао-бобов, где каждый участник сможет ощутить уникальный аромат и текстуру этого удивительного продукта. Продвигаясь дальше, вы окунетесь в процесс обжарки какао-бобов, который придаст им неповторимый вкус и аромат. Специальная машина поможет вам очистить бобы, подготавливая их к следующему этапу. После этого вы загрузите полученное какао в мельницу, где начнется процесс превращения его в нежный и ароматный шоколад. В завершение наше увлекательное приключение заключится в розливе шоколада в форму и его украшении. Наконец, мы завершим процесс, упаковывая готовое изделие, готовое порадовать вас и ваши вкусовые рецепторы.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Экскурсия на производство
- Шапочка
- Фартук
- Шоколад
- Упаковка
- Что не входит
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- г. Москва Шоссе Энтузиастов 54Б
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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