Путь какао: от боба до шоколадной плитки

Групповая экскурсия в Москве
Присоединяйтесь к нашей экскурсии и станьте частью волшебства, прячущегося в каждой шоколадной плитке, созданной нами с любовью и тщательным вниманием к деталям!
Путь какао: от боба до шоколадной плитки
Путь какао: от боба до шоколадной плитки
Путь какао: от боба до шоколадной плитки
Путь какао: от боба до шоколадной плитки
Путь какао: от боба до шоколадной плитки
Путь какао: от боба до шоколадной плитки
Путь какао: от боба до шоколадной плитки
Ближайшие даты:
2
дек
3
дек
9
дек
10
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16
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17
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23
дек
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Описание

Что вас ожидает: От какао-бобов до ароматной шоколадной плитки Вместе с участниками экскурсии мы пройдем настоящий путь какао и превратим какао бобы в шоколадную плитку, с помощью современного оборудования. На самом начальном этапе вы познакомитесь с происхождением какао и узнаете его важное значение в культуре и истории. Следом за этим начнется захватывающая переборка настоящих какао-бобов, где каждый участник сможет ощутить уникальный аромат и текстуру этого удивительного продукта. Продвигаясь дальше, вы окунетесь в процесс обжарки какао-бобов, который придаст им неповторимый вкус и аромат. Специальная машина поможет вам очистить бобы, подготавливая их к следующему этапу. После этого вы загрузите полученное какао в мельницу, где начнется процесс превращения его в нежный и ароматный шоколад. В завершение наше увлекательное приключение заключится в розливе шоколада в форму и его украшении. Наконец, мы завершим процесс, упаковывая готовое изделие, готовое порадовать вас и ваши вкусовые рецепторы.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсия на производство
  • Шапочка
  • Фартук
  • Шоколад
  • Упаковка
Что не входит
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
г. Москва Шоссе Энтузиастов 54Б
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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