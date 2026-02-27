Музей Шоколада и Какао Наше путешествие начнется в самом сладком музее Шоколада и Какао. Одна из интереснейших экспозиций музея посвящена истории кондитерского дела в России и первым русским кондитерам — Эйнему, Гейсу, семьям фабрикантов Абрикосовых и Леновых. Среди экспонатов этого зала — подлинный котёл конца XIX века, формы для шоколадных фигур, старинные обёртки и коробки для кондитерских изделий. Что особенно приятно — многие экспонаты можно трогать руками! Во всех залах установлены экраны и мониторы, на которые проецируются видеоролики и даже мультфильмы про шоколад. Вы увидите и узнаете:

где «живет» самый большой шоколадный медведь;

как необычно плодоносит дерево какао;

почему Папа Римский разрешил употреблять шоколад в постные дни;

кто первым привез шоколад в Россию;

как менялись рецепты производства, употребление и упаковка шоколада на протяжении веков;

как «наряжают» шоколад. Посещение действующего производства Вы увидите и узнаете, как создаются шоколадные конфеты и прямо с конвейера попробуете невероятно вкусные, дурманящие ароматом свежего какао, орехов и ванили, нежные кусочки сладкой радости. В выходные дни (субботы) посещение производства не гарантировано, и может быть заменено вкусным мастер-классом по изготовлению настоящих шоколадных конфет в творческой мастерской музея. Важная информация:.

