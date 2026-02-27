Приглашаем осуществить детскую мечту, и отправиться на самый знаменитый кондитерский комбинат Бабаевский, где выпускают самый вкусный шоколад «из детства»! Вы увидите и узнаете, как создаются шоколадные конфеты, попробуете невероятно вкусные, дурманящие ароматом свежего какао, орехов и ванили, нежные кусочки сладкой радости. С посещением действующего производства!
Описание экскурсии
Музей Шоколада и Какао Наше путешествие начнется в самом сладком музее Шоколада и Какао. Одна из интереснейших экспозиций музея посвящена истории кондитерского дела в России и первым русским кондитерам — Эйнему, Гейсу, семьям фабрикантов Абрикосовых и Леновых. Среди экспонатов этого зала — подлинный котёл конца XIX века, формы для шоколадных фигур, старинные обёртки и коробки для кондитерских изделий. Что особенно приятно — многие экспонаты можно трогать руками! Во всех залах установлены экраны и мониторы, на которые проецируются видеоролики и даже мультфильмы про шоколад. Вы увидите и узнаете:
- где «живет» самый большой шоколадный медведь;
- как необычно плодоносит дерево какао;
- почему Папа Римский разрешил употреблять шоколад в постные дни;
- кто первым привез шоколад в Россию;
- как менялись рецепты производства, употребление и упаковка шоколада на протяжении веков;
как «наряжают» шоколад. Посещение действующего производства Вы увидите и узнаете, как создаются шоколадные конфеты и прямо с конвейера попробуете невероятно вкусные, дурманящие ароматом свежего какао, орехов и ванили, нежные кусочки сладкой радости. В выходные дни (субботы) посещение производства не гарантировано, и может быть заменено вкусным мастер-классом по изготовлению настоящих шоколадных конфет в творческой мастерской музея. Важная информация:.
- Обратите внимание! В выходные дни (субботы) посещение производства не гарантировано, и может быть заменено вкусным мастер-классом по изготовлению настоящих шоколадных конфет в творческой мастерской музея.
- Время сбора и отправления может быть разное, указано при бронировании и в путевке, т. к возможно несколько туров в один день.
- Вы сможете посетить фирменный бутик холдинга «Объединённые кондитеры», в котором продается свежая продукция фабрик «Красный Октябрь», «Рот Фронт» и «Бабаевский».
Согласно расписанию
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги сопровождающего
- Экскурсионное обслуживание
- Входные билеты в музей
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Россия, Москва, Верхняя Красносельская улица
Завершение: СТ.М. Красносельская
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно расписанию
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Москвы
