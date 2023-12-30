«Сладкая зимняя сказка»: экскурсия на фабрику Frais с мастер-клаcсом
Мастер-класс в группе в Москве

«Сладкая зимняя сказка»

Присоединяйтесь к нашей увлекательной программе — пешеходной экскурсии с мастер-классом на кондитерскую фабрику! Давайте вместе окунемся в мир шоколада и узнаем все тонкости его производства.
«Сладкая зимняя сказка»: экскурсия на фабрику Frais с мастер-клаcсом
«Сладкая зимняя сказка»: экскурсия на фабрику Frais с мастер-клаcсом
«Сладкая зимняя сказка»: экскурсия на фабрику Frais с мастер-клаcсом
«Сладкая зимняя сказка»: экскурсия на фабрику Frais с мастер-клаcсом
«Сладкая зимняя сказка»: экскурсия на фабрику Frais с мастер-клаcсом
«Сладкая зимняя сказка»: экскурсия на фабрику Frais с мастер-клаcсом
Ближайшие даты:
30
дек
3
янв
5
янв
6
янв
13
янв
20
янв
27
янв
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даты

Стоимость билета

Тип билетаСтоимость
Взрослый (18+)2 700 ₽
Школьный2 700 ₽
Пенсионный2 700 ₽
Студенческий2 500 ₽
Семейный (1 взрослый + 2 школьных)7 350 ₽
Семейный (2 взрослых + 2 школьных)9 900 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает:

  • Интерактивная игра «Знакомство с историей какао», за время которой вы узнаете как растет какао, кто его собирает и что дальше с ним делают;
  • Переборка какао-бобов, в ходе которой вы узнаете, что может повлиять на вкус шоколада и самостоятельно произведете очистку какао бобов;
  • Процесс превращения какао-бобов в шоколад. Вы узнаете, как обжаривают бобы (сможете сами загрузить их в специальную печь), как их дробят и очищают в спец. машине «дробилке-сепараторе» (весь процесс очень наглядный, так как у машины прозрачная дверца), как смешивают с сахаром в специальной мельнице;
  • Квест «Из чего состоит шоколад» и дегустация шоколада;
  • Изготовление, украшение и упаковка собственной шоколадной плитки. Вы произведете заливку шоколадной плитки, управляя современным роботом, самостоятельно украсите свое изделие орешками, цукатами и другими включениями, а затем с помощью профессиональной упаковочной машины упакуете свои изделия и заберете их с собой.

Согласно расписанию в календаре

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида-сопровождающего
  • Экскурсия с рассказом о производстве и переработке какао
  • Мастер-класс
Что не входит
  • Трансфер до места встречи
  • Сувенирная продукция
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ст. метро «Площадь Революции», Москва
Завершение: Район метро Шоссе Энтузиастов
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно расписанию в календаре
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Важная информация
  • Сбор на платформе станции метро «Площадь Революции» в центре зала у большого экрана. Табличка у экскурсовода «Дорогая моя столица»
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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