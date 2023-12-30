«Сладкая зимняя сказка»
Присоединяйтесь к нашей увлекательной программе — пешеходной экскурсии с мастер-классом на кондитерскую фабрику! Давайте вместе окунемся в мир шоколада и узнаем все тонкости его производства.
Ближайшие даты:
30
дек
дек
3
янв
янв
5
янв
янв
6
янв
янв
13
янв
янв
20
янв
янв
27
янв
янв
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даты
даты
Стоимость билета
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый (18+)
|2 700 ₽
|Школьный
|2 700 ₽
|Пенсионный
|2 700 ₽
|Студенческий
|2 500 ₽
|Семейный (1 взрослый + 2 школьных)
|7 350 ₽
|Семейный (2 взрослых + 2 школьных)
|9 900 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вас ожидает:
- Интерактивная игра «Знакомство с историей какао», за время которой вы узнаете как растет какао, кто его собирает и что дальше с ним делают;
- Переборка какао-бобов, в ходе которой вы узнаете, что может повлиять на вкус шоколада и самостоятельно произведете очистку какао бобов;
- Процесс превращения какао-бобов в шоколад. Вы узнаете, как обжаривают бобы (сможете сами загрузить их в специальную печь), как их дробят и очищают в спец. машине «дробилке-сепараторе» (весь процесс очень наглядный, так как у машины прозрачная дверца), как смешивают с сахаром в специальной мельнице;
- Квест «Из чего состоит шоколад» и дегустация шоколада;
- Изготовление, украшение и упаковка собственной шоколадной плитки. Вы произведете заливку шоколадной плитки, управляя современным роботом, самостоятельно украсите свое изделие орешками, цукатами и другими включениями, а затем с помощью профессиональной упаковочной машины упакуете свои изделия и заберете их с собой.
Согласно расписанию в календаре
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида-сопровождающего
- Экскурсия с рассказом о производстве и переработке какао
- Мастер-класс
- Что не входит
- Трансфер до места встречи
- Сувенирная продукция
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Ст. метро «Площадь Революции», МоскваЗавершение: Район метро Шоссе Энтузиастов
- Когда и сколько длится?
- Когда: Согласно расписанию в календареЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
- Важная информация
- Сбор на платформе станции метро «Площадь Революции» в центре зала у большого экрана. Табличка у экскурсовода «Дорогая моя столица»
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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