Что вы можете увидеть 🤩

Вы начнете прогулку у музея пастилы и отправитесь гулять по посадским улицам Коломны, которые прекрасно сохранили старинный облик провинциального города.
Буквально на каждом шагу вам будут встречаться уютные домики, украшенные резными наличниками, и купеческие усадьбы.
По пути вы изучите историю знаменитых домов и улиц, посетите святые места Коломенского Посада, узнаете, как проходили дни купцов XVIII века. Ощутить дух старины здесь получится без труда.
А еще Коломна славится своими гастрономическими местами. Здесь вы сможете попробовать русские лакомства, вкус которых уже давно стал забываться. Медовая сладкая пастила и теплые мягкие калачи — не отказывайте себе в этом удовольствии!
Вам захочется изучать город не спеша, поэтому освободите целый день и устройте себе идеальный выходной в Коломне!
Как проходит аудиоэкскурсия
1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии. Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
3. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Заказы» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон.
4. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
5. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид.
6. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).
Если вы не получили письмо или SMS с экскурсией в течение 24 часов, звоните или пишите в WhatsApp на +7 (812) 602 74-95.
На экскурсии пригодится удобная одежда и обувь.
В стоимость включено:
- интерактивная аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip,
- захватывающие истории от местного жителя,
- рекомендации коломенских музеев для посещения,
- рекомендации, где купить традиционные сладости и гостинцы.
Туристы оплачивают самостоятельно: