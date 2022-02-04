Что вы можете увидеть 🤩

Вы начнете прогулку у музея пастилы и отправитесь гулять по посадским улицам Коломны, которые прекрасно сохранили старинный облик провинциального города.

Буквально на каждом шагу вам будут встречаться уютные домики, украшенные резными наличниками, и купеческие усадьбы.

По пути вы изучите историю знаменитых домов и улиц, посетите святые места Коломенского Посада, узнаете, как проходили дни купцов XVIII века. Ощутить дух старины здесь получится без труда.

А еще Коломна славится своими гастрономическими местами. Здесь вы сможете попробовать русские лакомства, вкус которых уже давно стал забываться. Медовая сладкая пастила и теплые мягкие калачи — не отказывайте себе в этом удовольствии!

Вам захочется изучать город не спеша, поэтому освободите целый день и устройте себе идеальный выходной в Коломне!

Как проходит аудиоэкскурсия

1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии. Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).

3. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Заказы» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон.

4. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.

5. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид.

6. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).

Если вы не получили письмо или SMS с экскурсией в течение 24 часов, звоните или пишите в WhatsApp на +7 (812) 602 74-95.

На экскурсии пригодится удобная одежда и обувь.

В стоимость включено:

интерактивная аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip,

захватывающие истории от местного жителя,

рекомендации коломенских музеев для посещения,

рекомендации, где купить традиционные сладости и гостинцы.

Туристы оплачивают самостоятельно: