Красавица Коломна: аудиоэкскурсия по одному из древнейших городов Руси

Коломна - жемчужина Подмосковья

Индивидуально
Коломна — жемчужина Подмосковья.

Приехав сюда из суетливой Москвы, вы совершенно точно влюбитесь в этот милый, уютный и спокойный город.

Прогуляетесь по тихим улочкам с многовековой историей, посетите святые места и попробуете настоящие русские лакомства.
Красавица Коломна: аудиоэкскурсия по одному из древнейших городов Руси
Красавица Коломна: аудиоэкскурсия по одному из древнейших городов Руси
Красавица Коломна: аудиоэкскурсия по одному из древнейших городов Руси
Красавица Коломна: аудиоэкскурсия по одному из древнейших городов Руси
Красавица Коломна: аудиоэкскурсия по одному из древнейших городов Руси
Красавица Коломна: аудиоэкскурсия по одному из древнейших городов Руси

Что вы можете увидеть 🤩

  • церковь Николы Посадского
  • музей пастилы
  • церковь Никиты Мученика
  • музей «Калачная»
  • Пятницкие ворота
  • музей «Душистые радости»
  • Арткоммуналка.
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Вы начнете прогулку у музея пастилы и отправитесь гулять по посадским улицам Коломны, которые прекрасно сохранили старинный облик провинциального города.
Буквально на каждом шагу вам будут встречаться уютные домики, украшенные резными наличниками, и купеческие усадьбы.
По пути вы изучите историю знаменитых домов и улиц, посетите святые места Коломенского Посада, узнаете, как проходили дни купцов XVIII века. Ощутить дух старины здесь получится без труда.
А еще Коломна славится своими гастрономическими местами. Здесь вы сможете попробовать русские лакомства, вкус которых уже давно стал забываться. Медовая сладкая пастила и теплые мягкие калачи — не отказывайте себе в этом удовольствии!
Вам захочется изучать город не спеша, поэтому освободите целый день и устройте себе идеальный выходной в Коломне!

Как проходит аудиоэкскурсия

1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии. Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
3. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Заказы» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон.
4. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
5. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид.
6. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).
Если вы не получили письмо или SMS с экскурсией в течение 24 часов, звоните или пишите в WhatsApp на +7 (812) 602 74-95.
На экскурсии пригодится удобная одежда и обувь.

В стоимость включено:

  • интерактивная аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip,
  • захватывающие истории от местного жителя,
  • рекомендации коломенских музеев для посещения,
  • рекомендации, где купить традиционные сладости и гостинцы.

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • наушники,
  • билеты в музеи.

Ответы на вопросы

Что входит
  • интерактивная аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
  • захватывающие истории от местного жителя
  • рекомендации коломенских музеев для посещения
  • рекомендации, где купить традиционные сладости и гостинцы.
Что не входит
  • Наушники
  • Билеты в музеи.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Посадская улица, 13А, Коломна
Завершение: Коломна, улица Октябрьской Революции, дом 205
Когда и сколько длится
Когда: Вы можете выбрать любое удобное время
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Инструкция по установке аудиогида
  • 1. В течение часа после оплаты вы получите письмо на электронную почту и СМС со ссылкой для доступа к экскурсии.
  • 2. На вашем мобильном устройстве перейдите по ссылке, которую вы получите по смс и электронной почте. Вам будет предложено установить бесплатное мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
  • 3. После установки приложения зайдите в него, используя свой номер телефона. Во вкладке «Заказы» вам будут доступен аудиогид.
  • 4. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически, когда вы окажется в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
  • 5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).
  • Если вы не получили письмо или SMS с экскурсией в течение 24 часов, звоните или пишите в WhatsApp на +7 (812) 602 74-95.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы можете выбрать любое удобное время

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