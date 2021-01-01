Всего на пару дней в Москве и нужно успеть осмотреть все достопримечательности? Тогда эта экскурсия ⛳ точно для вас! Всего за полчаса вы узнаете все самое интересное о главной площади страны.

На прогулке 👣 вы узнаете обо всех зданиях, которые стоят на Красной площади и вокруг нее. Мы расскажем, почему площадь имеет такое название, какую музыку исполняют Куранты, кто похоронен рядом и в Кремлевской стене, какой заказ получил Владимир Маяковский по работе в ГУМе и многие другие интересные и малоизвестные факты.

Если вы давно хотели побывать в самом сердце Москвы, у нулевого километра, бросить монетку и загадать желание, но никак не находилось времени — присоединяйтесь и наслаждайтесь экскурсией по самой красивой площади Москвы.