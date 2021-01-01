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Красная площадь за 30 минут: история и современность

WeGoTrip
WeGoTrip – Гид из Москвы
Красная площадь за 30 минут: история и современность
Задать вопрос
  • 👥Групповая
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 5 человек

  • 590 ₽ за человека

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Красная площадь за 30 минут: история и современность
Красная площадь за 30 минут: история и современность

Что вы увидите

  • Исторический музей
  • Воскресенские ворота
  • Кремлевская стена
  • Мавзолей
  • Башня Сенат
  • Спасская Башня
  • Собор Василия Блаженного
  • Памятник Минину и Пожарскому
  • Лобное место
  • Средние торговые ряды и ГУМ
  • Казанский Собор Божией Матери
Всего на пару дней в Москве и нужно успеть осмотреть все достопримечательности? Тогда эта экскурсия ⛳ точно для вас! Всего за полчаса вы узнаете все самое интересное о главной площади страны.
На прогулке 👣 вы узнаете обо всех зданиях, которые стоят на Красной площади и вокруг нее. Мы расскажем, почему площадь имеет такое название, какую музыку исполняют Куранты, кто похоронен рядом и в Кремлевской стене, какой заказ получил Владимир Маяковский по работе в ГУМе и многие другие интересные и малоизвестные факты.
Если вы давно хотели побывать в самом сердце Москвы, у нулевого километра, бросить монетку и загадать желание, но никак не находилось времени — присоединяйтесь и наслаждайтесь экскурсией по самой красивой площади Москвы.
Что входит
  • Аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
Что не входит
  • Наушники (возьмите свои)
Начало
🚩 проезд Воскресенские Ворота, 1А
Место завершения
🏁 Никольская улица, 3
Красная площадь за 30 минут: история и современность
Красная площадь за 30 минут: история и современность
Красная площадь за 30 минут: история и современность
Красная площадь за 30 минут: история и современность
Красная площадь за 30 минут: история и современность

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 5 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
WeGoTrip
WeGoTrip
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