Нулевой километр – экскурсии в Москве

Найдено 3 экскурсии в категории «Нулевой километр» в Москве, цены от 590 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Обзорная экскурсия и прогулка по Красной площади
Пешая
На автобусе
623 отзыва
5 часов
Групповая
Обзорная экскурсия по Москве с прогулкой - 5 часов
Откройте для себя величие Москвы, её исторические памятники и архитектурные шедевры в компании знающего гида
Начало: Красная площадь
Расписание: Ежедневно в 11:30
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:30
1 500 за человека
Вокруг Кремля с историей от Средневековья до современности
Пешая
2 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Вокруг Кремля с историей от Средневековья до современности
Начало: Манежная улица, д. 2/10 с. 1
Расписание: По субботам в 13:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
5 500 за всё до 10 чел.
Красная площадь за 30 минут: история и современность
Пешая
3 отзыва
2 часа
Аудиогид
Красная площадь за 30 минут: история и современность
Начало: Проезд Воскресенские Ворота, 1А
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
590 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мартыненко
    30 августа 2024
    Обзорная экскурсия и прогулка по Красной площади
    Всё понравилось. Особенно прогулка по Красной площади. Гид очень интересно рассказал. Немного не понравилось, что когда выходили из автобуса, гид шла впереди и её не было слышно.
  • Т
    Татьяна
    9 января 2024
    Красная площадь за 30 минут: история и современность
    Добрый вечер! Экскурсия по Красной площади очень понравилась. Во-первых, хороший текст и озвучка. Во-вторых, можно совершить экскурсию в любое удобное
    читать дальше

    время. В-третьих, очень удобно, что не надо галопом бежать за экскурсоводом, можно гулять в своём темпе. Конечно, если с чувством, с толком, с расстановкой, с фото и видео 30 минут мало. Я гуляла по площади 6 января вечером часа два. Спасибо!!! С уважением, Татьяна Кисель.

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Нулевой километр»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Москве
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Обзорная экскурсия и прогулка по Красной площади
  2. Вокруг Кремля с историей от Средневековья до современности
  3. Красная площадь за 30 минут: история и современность
Какие места ещё посмотреть в Москве
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Самое главное
  2. Кремль
  3. Красная площадь
  4. Китай-город
  5. Храм Христа Спасителя
  6. Воробьевы Горы
  7. Храм Василия Блаженного
  8. Никольская улица
  9. Зарядье
  10. Александровский сад
Сколько стоит экскурсия по Москве в сентябре 2024
Сейчас в Москве в категории "Нулевой километр" можно забронировать 3 экскурсии от 590 до 5 500. Туристы уже оставили гидам 628 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
Забронируйте экскурсию в Москве на 2024 год по теме «Нулевой километр», 628 ⭐ отзывов, цены от 590₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
ХорошоТам