5 часов
Групповая
Обзорная экскурсия по Москве с прогулкой - 5 часов
Откройте для себя величие Москвы, её исторические памятники и архитектурные шедевры в компании знающего гида
Начало: Красная площадь
Расписание: Ежедневно в 11:30
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:30
1 500₽ за человека
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Вокруг Кремля с историей от Средневековья до современности
Начало: Манежная улица, д. 2/10 с. 1
Расписание: По субботам в 13:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
5 500₽ за всё до 10 чел.
2 часа
Аудиогид
Красная площадь за 30 минут: история и современность
Начало: Проезд Воскресенские Ворота, 1А
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
590₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММартыненко30 августа 2024Всё понравилось. Особенно прогулка по Красной площади. Гид очень интересно рассказал. Немного не понравилось, что когда выходили из автобуса, гид шла впереди и её не было слышно.
- ТТатьяна9 января 2024Добрый вечер! Экскурсия по Красной площади очень понравилась. Во-первых, хороший текст и озвучка. Во-вторых, можно совершить экскурсию в любое удобное
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Нулевой километр»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Москве
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Москве
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
Сколько стоит экскурсия по Москве в сентябре 2024
Сейчас в Москве в категории "Нулевой километр" можно забронировать 3 экскурсии от 590 до 5 500. Туристы уже оставили гидам 628 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
Забронируйте экскурсию в Москве на 2024 год по теме «Нулевой километр», 628 ⭐ отзывов, цены от 590₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь