Насладитесь живописной прогулкой от Храма Христа Спасителя до Красной площади.

Две важнейшие достопримечательности 🏛️ Москвы — Храм Христа Спасителя и Красная площадь — соединяет улица Волхонка. Этот путь короткий, но он лишает туристов возможности прогуляться 👣 по красивейшим столичным бульварам, заглянуть на старинные переулки и познакомиться с колоритными историями жителей столицы ⭐️ начнем экскурсию ⛳ у Храма Христа Спасителя и отправился на прогулку, где расскажем вам историю 📖 «молочного короля» и покажем самый старый действующий кинозал Москвы. Закончим путешествие на просторной и шумной Тверской улице, от которой пара шагов до Красной Площади.

Один клик — и ваш смартфон станет персональным гидом, который знает ответы на десятки вопросов об архитектуре, истории и достопримечательностях.

Приложение приведет вас к месту начала экскурсии 🧭 и будет вести по маршруту, как живой гид, с помощью встроенных карт. Вы не заблудитесь. Приложение покажет место начала экскурсии, начинайте в любое время.

Важная информация: