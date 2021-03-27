Прогуляйтесь по красивейшим столичным бульварам, загляните на старинные переулки и познакомьтесь с колоритными историями жителей столицы. Ваша прогулка начнется у Храма Христа Спасителя, где вы послушаете о его судьбе в советское время. Затем вы увидите, где находилась лавка легендарного русского предпринимателя по прозвищу «молочный король», а также самый старый действующий кинозал Москвы, которому более 100 лет. Вы пройдете к Дому Полярников, где жили «прибывшие со льдины» исследователи Арктики, и узнаете, почему здание главного информагентства СССР ТАСС называют «домом с глобусом», «говорящим домом» и даже «телевизором». Закончим путешествие на просторной и шумной Тверской улице, от которой пара шагов до Красной Площади. Заинтригованы? Тогда в путь! Один клик — и ваш смартфон станет персональным гидом, который знает ответы на десятки вопросов об архитектуре, истории и достопримечательностях. Приложение приведет вас к месту начала экскурсии и будет вести по маршруту, как живой гид, с помощью встроенных карт. Вы не заблудитесь. Приложение покажет место начала экскурсии, начинайте в любое время. Как проходит аудиоэкскурсия 1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии.

Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение We

Go

Trip (доступно в App Store и Google Play). 3. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. 4. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах. 5. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид. 6. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).