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Аудиоэкскурсия в приложении: От храма Христа Спасителя до Красной площади

Surprise Me
Surprise Me – Гид из Москвы
Аудиоэкскурсия в приложении: От храма Христа Спасителя до Красной площади
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  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 🏛История и архитектура
  • 🔭Обзорная
  • 🧘На выходные
  • 🕐Длительность 1 час
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 790 ₽ за экскурсию

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Аудиоэкскурсия в приложении: От храма Христа Спасителя до Красной площади
Аудиоэкскурсия в приложении: От храма Христа Спасителя до Красной площади

Что вы увидите

  • Величественный храм Христа Спасителя
  • Сивцев вражек, где располагась лавка «молочного короля»
  • Кинотеатр «Художественный»
  • Сквер музея Н. Гоголя
  • Дом «Общества распространения практических знаний между образованными женщинами»
  • «Бетонный куб» информагентства ТАСС
  • Московская консерватория и сквер Ростроповича
Насладитесь живописной прогулкой от Храма Христа Спасителя до Красной площади.
Две важнейшие достопримечательности 🏛️ Москвы — Храм Христа Спасителя и Красная площадь — соединяет улица Волхонка. Этот путь короткий, но он лишает туристов возможности прогуляться 👣 по красивейшим столичным бульварам, заглянуть на старинные переулки и познакомиться с колоритными историями жителей столицы ⭐️ начнем экскурсию ⛳ у Храма Христа Спасителя и отправился на прогулку, где расскажем вам историю 📖 «молочного короля» и покажем самый старый действующий кинозал Москвы. Закончим путешествие на просторной и шумной Тверской улице, от которой пара шагов до Красной Площади.
Один клик — и ваш смартфон станет персональным гидом, который знает ответы на десятки вопросов об архитектуре, истории и достопримечательностях.
Приложение приведет вас к месту начала экскурсии 🧭 и будет вести по маршруту, как живой гид, с помощью встроенных карт. Вы не заблудитесь. Приложение покажет место начала экскурсии, начинайте в любое время.

Важная информация:

  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения. Вы получите сообщение со ссылкой на приложение и код экскурсии для скачивания после бронирования;
  • Вы не зависите от гида или группы;
  • Экскурсия пройдёт под вашим контролем.
Что входит
  • Интерактивная экскурсия
  • Викторины
  • Захватывающие истории от местного жителя.
Что не входит
  • Аудиогид
  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения.
Начало
🚩 улица Волхонка, 15
Место завершения
🏁 Брюсов переулок, 15/2
Аудиоэкскурсия в приложении: От храма Христа Спасителя до Красной площади
Аудиоэкскурсия в приложении: От храма Христа Спасителя до Красной площади

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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