Описание экскурсии
Прогуляйтесь по красивейшим столичным бульварам, загляните на старинные переулки и познакомьтесь с колоритными историями жителей столицы. Ваша прогулка начнется у Храма Христа Спасителя, где вы послушаете о его судьбе в советское время. Затем вы увидите, где находилась лавка легендарного русского предпринимателя по прозвищу «молочный король», а также самый старый действующий кинозал Москвы, которому более 100 лет. Вы пройдете к Дому Полярников, где жили «прибывшие со льдины» исследователи Арктики, и узнаете, почему здание главного информагентства СССР ТАСС называют «домом с глобусом», «говорящим домом» и даже «телевизором». Закончим путешествие на просторной и шумной Тверской улице, от которой пара шагов до Красной Площади. Заинтригованы? Тогда в путь! Один клик — и ваш смартфон станет персональным гидом, который знает ответы на десятки вопросов об архитектуре, истории и достопримечательностях. Приложение приведет вас к месту начала экскурсии и будет вести по маршруту, как живой гид, с помощью встроенных карт. Вы не заблудитесь. Приложение покажет место начала экскурсии, начинайте в любое время. Как проходит аудиоэкскурсия 1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии.
Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение We
Go
Trip (доступно в App Store и Google Play). 3. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. 4. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах. 5. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид. 6. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).
Вы можете выбрать любое удобное время, напишите его в комментарии
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Величественный храм Христа Спасителя
- Сивцев вражек, где располагась лавка «молочного короля»
- Кинотеатр «Художественный»
- Сквер музея Н. Гоголя
- Дом «Общества распространения практических знаний между образованными женщинами»
- «Бетонный куб» информагентства ТАСС
- Московская консерватория и сквер Ростроповича
Что включено
- Интерактивная аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
- Захватывающие истории от местного жителя
Что не входит в цену
- Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
- Наушники не включены - необходимо взять свои
Где начинаем и завершаем?
Начало: Улица Волхонка, 15
Завершение: Брюсов переулок, 15/2
Когда и сколько длится?
Когда: Вы можете выбрать любое удобное время, напишите его в комментарии
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Очень здорово - всего понемногу, но классно, особенно истории и виды доставили больше впечатлений!
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