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Аудиоэкскурсия по непарадной Москве: от храма Христа Спасителя до Кремля

Пешеходная экскурсия по необычным местам Москвы: от Тверской до Красной Площади
5
1 отзыв
Аудиоэкскурсия по непарадной Москве: от храма Христа Спасителя до Кремля
Аудиоэкскурсия по непарадной Москве: от храма Христа Спасителя до Кремля
Аудиоэкскурсия по непарадной Москве: от храма Христа Спасителя до Кремля

Описание экскурсии

Прогуляйтесь по красивейшим столичным бульварам, загляните на старинные переулки и познакомьтесь с колоритными историями жителей столицы. Ваша прогулка начнется у Храма Христа Спасителя, где вы послушаете о его судьбе в советское время. Затем вы увидите, где находилась лавка легендарного русского предпринимателя по прозвищу «молочный король», а также самый старый действующий кинозал Москвы, которому более 100 лет. Вы пройдете к Дому Полярников, где жили «прибывшие со льдины» исследователи Арктики, и узнаете, почему здание главного информагентства СССР ТАСС называют «домом с глобусом», «говорящим домом» и даже «телевизором». Закончим путешествие на просторной и шумной Тверской улице, от которой пара шагов до Красной Площади. Заинтригованы? Тогда в путь! Один клик — и ваш смартфон станет персональным гидом, который знает ответы на десятки вопросов об архитектуре, истории и достопримечательностях. Приложение приведет вас к месту начала экскурсии и будет вести по маршруту, как живой гид, с помощью встроенных карт. Вы не заблудитесь. Приложение покажет место начала экскурсии, начинайте в любое время. Как проходит аудиоэкскурсия 1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии.
Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение We

Go

Trip (доступно в App Store и Google Play). 3. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. 4. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах. 5. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид. 6. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).

Вы можете выбрать любое удобное время, напишите его в комментарии

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Величественный храм Христа Спасителя
  • Сивцев вражек, где располагась лавка «молочного короля»
  • Кинотеатр «Художественный»
  • Сквер музея Н. Гоголя
  • Дом «Общества распространения практических знаний между образованными женщинами»
  • «Бетонный куб» информагентства ТАСС
  • Московская консерватория и сквер Ростроповича
Что включено
  • Интерактивная аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
  • Захватывающие истории от местного жителя
Что не входит в цену
  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
  • Наушники не включены - необходимо взять свои
Где начинаем и завершаем?
Начало: Улица Волхонка, 15
Завершение: Брюсов переулок, 15/2
Когда и сколько длится?
Когда: Вы можете выбрать любое удобное время, напишите его в комментарии
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Очень здорово - всего понемногу, но классно, особенно истории и виды доставили больше впечатлений!
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