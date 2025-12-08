Этот маршрут соединяет три впечатления — прогулку по Красной площади, встречу с сокровищами музея и обзор столицы с её главными видами. Профессиональные гиды расскажут вам о Москве легко и интересно. А после экскурсии по городу вы самостоятельно пройдёте по залам Исторического музея с аудиогидом. В комфортном темпе вы рассмотрите экспонаты, которые собирались веками.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

Описание экскурсии

Красная площадь (50 минут)

Экскурсия начнётся с прогулки по главной площади страны. Вы увидите стены и башни Кремля, здание ГУМа и Мавзолей, а также знаменитый Храм Василия Блаженного — ярчайший символ Москвы. Все достопримечательности мы осмотрим снаружи.

Обзорная поездка по Москве (3 часа)

Далее — классическая автобусная экскурсия по Москве. В программе предусмотрены три остановки с выходами:

На Пречистенской набережной — прогулка по Патриаршему мосту с видами на Кремль, Храм Христа Спасителя, Большой Каменный мост и знаменитый Дом на набережной

— прогулка по Патриаршему мосту с видами на Кремль, Храм Христа Спасителя, Большой Каменный мост и знаменитый Дом на набережной Новодевичьей набережной — у стен Новодевичьего монастыря (без посещения) вы услышите о его истории и увидите собор Смоленской иконы Богоматери, Амвросиевскую церковь с трапезной, палаты Ирины Годуновой, башню Софьи и Большой Новодевичий пруд

— у стен Новодевичьего монастыря (без посещения) вы услышите о его истории и увидите собор Смоленской иконы Богоматери, Амвросиевскую церковь с трапезной, палаты Ирины Годуновой, башню Софьи и Большой Новодевичий пруд Воробьёвых горах. Вы рассмотрите панораму города: спорткомплекс «Лужники», главное здание МГУ, храм Живоначальной Троицы, Новодевичий монастырь, башни делового центра «Москва-Сити» и олимпийские трамплины.

Исторический музей с аудиогидом (1, 5 часа)

А после экскурсии по городу вы самостоятельно посетите главное здание Государственного исторического музея. Здесь собраны редкие артефакты, которые хранят память о самых разных эпохах страны. В музее у вас будет свободное время — вы можете пройти экспозицию за 1,5 часа или остаться здесь до закрытия.

Организационные детали