Этот маршрут соединяет три впечатления — прогулку по Красной площади, встречу с сокровищами музея и обзор столицы с её главными видами. Профессиональные гиды расскажут вам о Москве легко и интересно. А после экскурсии по городу вы самостоятельно пройдёте по залам Исторического музея с аудиогидом. В комфортном темпе вы рассмотрите экспонаты, которые собирались веками.
Описание экскурсии
Красная площадь (50 минут)
Экскурсия начнётся с прогулки по главной площади страны. Вы увидите стены и башни Кремля, здание ГУМа и Мавзолей, а также знаменитый Храм Василия Блаженного — ярчайший символ Москвы. Все достопримечательности мы осмотрим снаружи.
Обзорная поездка по Москве (3 часа)
Далее — классическая автобусная экскурсия по Москве. В программе предусмотрены три остановки с выходами:
- На Пречистенской набережной — прогулка по Патриаршему мосту с видами на Кремль, Храм Христа Спасителя, Большой Каменный мост и знаменитый Дом на набережной
- Новодевичьей набережной — у стен Новодевичьего монастыря (без посещения) вы услышите о его истории и увидите собор Смоленской иконы Богоматери, Амвросиевскую церковь с трапезной, палаты Ирины Годуновой, башню Софьи и Большой Новодевичий пруд
- Воробьёвых горах. Вы рассмотрите панораму города: спорткомплекс «Лужники», главное здание МГУ, храм Живоначальной Троицы, Новодевичий монастырь, башни делового центра «Москва-Сити» и олимпийские трамплины.
Исторический музей с аудиогидом (1, 5 часа)
А после экскурсии по городу вы самостоятельно посетите главное здание Государственного исторического музея. Здесь собраны редкие артефакты, которые хранят память о самых разных эпохах страны. В музее у вас будет свободное время — вы можете пройти экспозицию за 1,5 часа или остаться здесь до закрытия.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на автобусе туристического класса
- Программа подойдёт взрослым и детям от 10 лет
- В стоимость входят билеты в Исторический музей с аудиогидом (центральное здание). Наушники в музее не выдаются — нужно взять свои
- Красная Площадь может быть закрыта для проведения мероприятий, в этом случае пешеходная часть экскурсии проводится по близлежащим улицам города
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
в понедельник, среду, пятницу и субботу в 09:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|4450 ₽
|Пенсионеры
|4000 ₽
|Школьники
|3900 ₽
|Студенты
|4000 ₽
|инвалиды I и II гр, участники БД
|3350 ₽
Необходима полная оплата.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На станции метро «Площадь Революции»
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду, пятницу и субботу в 09:30
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алла — Организатор в Москве
Провёл экскурсии для 2068 туристов
Наша компания разрабатывает и проводит туры по городам России, Москве, Золотому Кольцу, а также главным достопримечательностям Москвы — от Кремля и Оружейной палаты до Москва-Сити и бункера Сталина в Измайлово. Разрабатываем индивидуальные программы любой сложности. Также предлагаем экскурсии и мастер-классы для школьных групп. Будем рады и иностранным гостям. Ориентируемся на качество и заботимся о наших путешественниках. До встречи!
