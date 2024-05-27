Что вас ожидает: Речная прогулка по Москве-реке — это отличный способ провести время с друзьями или семьёй. Она подарит вам незабываемые впечатления и эмоции. Во время прогулки вы увидите:

Парк Горького — один из самых популярных парков Москвы, где можно погулять, покататься на велосипеде или роликах, посетить музеи и выставки.

Андреевский мост — красивый пешеходный мост, соединяющий два берега Москвы-реки. С моста открывается прекрасный вид на реку и город.

Московский Кремль — символ России, сердце Москвы и другие и другие живописные места Прогулка длится один час. За это время вы успеете насладиться красотой Москвы и сделать красивые фотографии. Важная информация:.

Московский Кремль — символ России, сердце Москвы и другие и другие живописные места Прогулка длится один час. За это время вы успеете насладиться красотой Москвы и сделать красивые фотографии. Важная информация:.

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