Не упустите возможность увидеть Москву с нового ракурса и насладиться красотой города.
Речная прогулка по Москве-реке от причала «Нескучный сад» — это увлекательное путешествие, которое запомнится вам надолго. Вы сможете полюбоваться видами на парк Горького, Андреевский мост и другие достопримечательности.
Речная прогулка по Москве-реке от причала «Нескучный сад» — это увлекательное путешествие, которое запомнится вам надолго. Вы сможете полюбоваться видами на парк Горького, Андреевский мост и другие достопримечательности.
Ближайшие даты:
Время начала: 14:34, 17:19, 20:04
Что вас ожидает:
- Нескучный сад
- ЦПКиО им. Горького
- Крымский мост
- Памятник Петру
- Театр Эстрады
- Храм Христа Спасителя
- Московский Кремль
- Собор Василия Блаженного
- Высотка на Котельнической набережной
Описание экскурсии
Что вас ожидает: Речная прогулка по Москве-реке — это отличный способ провести время с друзьями или семьёй. Она подарит вам незабываемые впечатления и эмоции. Во время прогулки вы увидите:
- Парк Горького — один из самых популярных парков Москвы, где можно погулять, покататься на велосипеде или роликах, посетить музеи и выставки.
- Андреевский мост — красивый пешеходный мост, соединяющий два берега Москвы-реки. С моста открывается прекрасный вид на реку и город.
Московский Кремль — символ России, сердце Москвы и другие и другие живописные места Прогулка длится один час. За это время вы успеете насладиться красотой Москвы и сделать красивые фотографии. Важная информация:.
Московский Кремль — символ России, сердце Москвы и другие и другие живописные места Прогулка длится один час. За это время вы успеете насладиться красотой Москвы и сделать красивые фотографии. Важная информация:.
После оплаты билетов, мы запросим у вас почту. Она нам нужна, чтобы прислать вам билеты. Пожалуйста, указывайте актуальную почту, к которой у вас есть доступ.
Ежедневно в 11:55, 14:55, 17:55
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый (12+)
|600 ₽
|Детский (с 6 до 12 лет)
|400 ₽
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Нескучный сад
- ЦПКиО им. Горького
- Крымский мост
- Памятник Петру
- Театр Эстрады
- Храм Христа Спасителя
- Московский Кремль
- Собор Василия Блаженного
- Высотка на Котельнической набережной
Что включено
- Прогулка на теплоходе
Что не входит в цену
- Питание
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Причал «Нескучный сад»
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 11:55, 14:55, 17:55
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
- Условия возврата электронных билетов:
- Если вы отменяете заказ на билеты на теплоход более чем за 48 часов (72 часа у определенных перевозчиков) до отправления, возврат 100% оплаченной суммы. Если до отправления теплохода (лодки, корабля) менее 48 часов (72 часов у определенных перевозчиков) - билеты вернуть нельзя
- В случае отмены рейса перевозчиком, производится возврат в полном размере стоимости билета
- Чтобы осуществить возврат билета, необходимо отправить письмо на электронную почту hi@sputnik. com, к письму приложить свой электронный билет (ы) и вкратце указать причину возврата
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Диана
27 мая 2024
Все очень понравилось) спасибо большое)
Н
Никита
25 мая 2024
Все понравилось, красивый вид во время прогулки, очень спокойно) можно хорошо провести время как и одному так и в компании, рекомендую 👍🏻
Т
Татьяна
20 мая 2024
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