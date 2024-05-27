Круговая речная прогулка от Нескучного сада по Москве-реке

Не упустите возможность увидеть Москву с нового ракурса и насладиться красотой города.

Речная прогулка по Москве-реке от причала «Нескучный сад» — это увлекательное путешествие, которое запомнится вам надолго. Вы сможете полюбоваться видами на парк Горького, Андреевский мост и другие достопримечательности.
5
3 отзыва
Круговая речная прогулка от Нескучного сада по Москве-реке
Круговая речная прогулка от Нескучного сада по Москве-реке
Круговая речная прогулка от Нескучного сада по Москве-реке
Ближайшие даты:
Время начала: 14:34, 17:19, 20:04

Что вас ожидает:

  • Нескучный сад
  • ЦПКиО им. Горького
  • Крымский мост
  • Памятник Петру
  • Театр Эстрады
  • Храм Христа Спасителя
  • Московский Кремль
  • Собор Василия Блаженного
  • Высотка на Котельнической набережной

Описание экскурсии

Что вас ожидает: Речная прогулка по Москве-реке — это отличный способ провести время с друзьями или семьёй. Она подарит вам незабываемые впечатления и эмоции. Во время прогулки вы увидите:

  • Парк Горького — один из самых популярных парков Москвы, где можно погулять, покататься на велосипеде или роликах, посетить музеи и выставки.
  • Андреевский мост — красивый пешеходный мост, соединяющий два берега Москвы-реки. С моста открывается прекрасный вид на реку и город.
Московский Кремль — символ России, сердце Москвы и другие и другие живописные места Прогулка длится один час. За это время вы успеете насладиться красотой Москвы и сделать красивые фотографии. Важная информация:.
Московский Кремль — символ России, сердце Москвы и другие и другие живописные места Прогулка длится один час. За это время вы успеете насладиться красотой Москвы и сделать красивые фотографии. Важная информация:.
После оплаты билетов, мы запросим у вас почту. Она нам нужна, чтобы прислать вам билеты. Пожалуйста, указывайте актуальную почту, к которой у вас есть доступ.

Ежедневно в 11:55, 14:55, 17:55

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослый (12+)600 ₽
Детский (с 6 до 12 лет)400 ₽

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Нескучный сад
  • ЦПКиО им. Горького
  • Крымский мост
  • Памятник Петру
  • Театр Эстрады
  • Храм Христа Спасителя
  • Московский Кремль
  • Собор Василия Блаженного
  • Высотка на Котельнической набережной
Что включено
  • Прогулка на теплоходе
Что не входит в цену
  • Питание
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Причал «Нескучный сад»
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 11:55, 14:55, 17:55
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
  • Условия возврата электронных билетов:
  • Если вы отменяете заказ на билеты на теплоход более чем за 48 часов (72 часа у определенных перевозчиков) до отправления, возврат 100% оплаченной суммы. Если до отправления теплохода (лодки, корабля) менее 48 часов (72 часов у определенных перевозчиков) - билеты вернуть нельзя
  • В случае отмены рейса перевозчиком, производится возврат в полном размере стоимости билета
  • Чтобы осуществить возврат билета, необходимо отправить письмо на электронную почту hi@sputnik. com, к письму приложить свой электронный билет (ы) и вкратце указать причину возврата
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Д
27 мая 2024
Все очень понравилось) спасибо большое)
Н
25 мая 2024
Все понравилось, красивый вид во время прогулки, очень спокойно) можно хорошо провести время как и одному так и в компании, рекомендую 👍🏻
Т
20 мая 2024

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