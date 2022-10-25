К сожалению остались не очень хорошие впечатления от организации прогулки. Мы садились на причале Воробьевы горы. В билете указан причал А, теплоход прокатился до причала Б. Совпало название теплохода в билете. Поднявшись на борт нас было 3 и еще пара. Мы поняли, что мест, что бы сесть нет, стоять можно только посередине. Все люди на стульях за столиками по бортам сидят впритык. Нам повезло, активный ребенок стащил маму с 3 занятых ею стульев и мы смогли сесть. Это испортило общую картину.