Что может быть лучше прогулки по Москве? Только теплоходная прогулка! Если у вас не так много времени или вы хотите увидеть столицы с непривычного ракурса, добро пожаловать на борт нашего теплохода.
Вы увидите все главные достопримечательности столицы: Храм Христа Спасителя, Московский Кремль, высотку на Котельнической набережной, парящий мост парка Зарядье и многие другие.
Вы увидите все главные достопримечательности столицы: Храм Христа Спасителя, Московский Кремль, высотку на Котельнической набережной, парящий мост парка Зарядье и многие другие.
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Что вас ожидает:
- Дом Музыки
- Краснохолмский мост
- Высотка на Котельнической набережной
- Причал Большой Устьинский мост
- Собор Василия Блаженного
- Московский Кремль
- Театр Эстрады
- Храм Христа Спасителя
- Памятник Петру Первому
- Парк Музеон
- Причал Крымский мост
- Парк Горького
- Пушкинский мост
- Лужники
- Московская канатная дорога
- Причал Воробьевы горы
- Причал ЦКПиО им. Горького
- Причал Большой каменный мост
- Причал Новоспасский мост
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ждёт:
- Теплоход оборудован всеми удобствами, которые помогут вам отвлечься от суетливого ритма городской жизни. В кафе на нижней палубе можно организовать сытный завтрак или своевременный обед на одного или несколько человек.
- От погодных сюрпризов с осадками вас укроет нижняя палуба с панорамными окнами. Помимо этого, теплоход оборудован кондиционером, а также позволяет своим гостям комфортно посещать плавание с велосипедом.
Ежедневно с 11:00 до 20:00
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Её забронировали более 100 раз на ближайшие дниЗабронировать экскурсию
Ответы на вопросы
- Что входит
- Прогулка по реке в одну сторону или с возвратом на причал отправления (в зависимости от выбранного билета)
- Аудиогид
- Что не входит
- Обед или ужин (при покупке билета без питания)
- Напитки
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно с 11:00 до 20:00Экскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 287 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Б
Баторова
25 окт 2022
И
Ирина
17 окт 2022
М
Максим
10 окт 2022
А
Александр
10 окт 2022
Все понраваилось
S
Sergeeva
9 окт 2022
И
Ильчук
9 окт 2022
О
Ольга
3 окт 2022
l
lera
2 окт 2022
М
Маргарита
11 сен 2022
А
Анна
7 сен 2022
Интересная экскурсия, но люди туда некоторые приходят чтобы выпить и поговорить 😌 не слышно было
Л
Лариса
6 сен 2022
П
Полина
2 сен 2022
В целом прогулка понравилась, красиво, интересно, но сидели мы у репродуктора, иначе рассказа экскурсовода не слышно.
Н
Наталия
31 авг 2022
Хорошая экскурсия. Провели на кораблике прекрасный вечер с моей взрослой дочерью. Встретились, пообщались, отдохнули и вкусно поужинали. Посмотрели вокруг с непривычного ракурса, да ещё и узнали что-то новое про родной город. Рекомендую такое путешествие не только туристам, но и москвичам.
Ф
Фаросатмо
29 авг 2022
B
Bkatrin_
29 авг 2022
К сожалению остались не очень хорошие впечатления от организации прогулки. Мы садились на причале Воробьевы горы. В билете указан причал А, теплоход прокатился до причала Б. Совпало название теплохода в билете. Поднявшись на борт нас было 3 и еще пара. Мы поняли, что мест, что бы сесть нет, стоять можно только посередине. Все люди на стульях за столиками по бортам сидят впритык. Нам повезло, активный ребенок стащил маму с 3 занятых ею стульев и мы смогли сесть. Это испортило общую картину.
Ещё 272 отзыва
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