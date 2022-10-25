Гранд-экспресс по Москве-реке на теплоходе

4.5
287 отзывов
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Ответы на вопросы
Что может быть лучше прогулки по Москве? Только теплоходная прогулка! Если у вас не так много времени или вы хотите увидеть столицы с непривычного ракурса, добро пожаловать на борт нашего теплохода.

Вы увидите все главные достопримечательности столицы: Храм Христа Спасителя, Московский Кремль, высотку на Котельнической набережной, парящий мост парка Зарядье и многие другие.
Гранд-экспресс по Москве-реке на теплоходе
Гранд-экспресс по Москве-реке на теплоходе
Гранд-экспресс по Москве-реке на теплоходе
Гранд-экспресс по Москве-реке на теплоходе
Гранд-экспресс по Москве-реке на теплоходе
Гранд-экспресс по Москве-реке на теплоходе
Ближайшие даты:
29
апр
30
апр
1
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2
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3
мая
4
мая
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мая
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даты

Что вас ожидает:

  • Дом Музыки
  • Краснохолмский мост
  • Высотка на Котельнической набережной
  • Причал Большой Устьинский мост
  • Собор Василия Блаженного
  • Московский Кремль
  • Театр Эстрады
  • Храм Христа Спасителя
  • Памятник Петру Первому
  • Парк Музеон
  • Причал Крымский мост
  • Парк Горького
  • Пушкинский мост
  • Лужники
  • Московская канатная дорога
  • Причал Воробьевы горы
  • Причал ЦКПиО им. Горького
  • Причал Большой каменный мост
  • Причал Новоспасский мост
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ждёт:

  • Теплоход оборудован всеми удобствами, которые помогут вам отвлечься от суетливого ритма городской жизни. В кафе на нижней палубе можно организовать сытный завтрак или своевременный обед на одного или несколько человек.
  • От погодных сюрпризов с осадками вас укроет нижняя палуба с панорамными окнами. Помимо этого, теплоход оборудован кондиционером, а также позволяет своим гостям комфортно посещать плавание с велосипедом.

Ежедневно с 11:00 до 20:00

🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали более 100 раз на ближайшие дни
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Ответы на вопросы

Что входит
  • Прогулка по реке в одну сторону или с возвратом на причал отправления (в зависимости от выбранного билета)
  • Аудиогид
Что не входит
  • Обед или ужин (при покупке билета без питания)
  • Напитки
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 11:00 до 20:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на 287 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
186
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68
3
21
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2
1
10
Б
25 окт 2022
И
17 окт 2022
М
10 окт 2022
А
10 окт 2022
Все понраваилось
S
9 окт 2022
И
9 окт 2022
О
3 окт 2022
l
2 окт 2022
М
11 сен 2022
А
7 сен 2022
Интересная экскурсия, но люди туда некоторые приходят чтобы выпить и поговорить 😌 не слышно было
Л
6 сен 2022
П
2 сен 2022
В целом прогулка понравилась, красиво, интересно, но сидели мы у репродуктора, иначе рассказа экскурсовода не слышно.
Н
31 авг 2022
Хорошая экскурсия. Провели на кораблике прекрасный вечер с моей взрослой дочерью. Встретились, пообщались, отдохнули и вкусно поужинали. Посмотрели вокруг с непривычного ракурса, да ещё и узнали что-то новое про родной город. Рекомендую такое путешествие не только туристам, но и москвичам.
Ф
29 авг 2022
B
29 авг 2022
К сожалению остались не очень хорошие впечатления от организации прогулки. Мы садились на причале Воробьевы горы. В билете указан причал А, теплоход прокатился до причала Б. Совпало название теплохода в билете. Поднявшись на борт нас было 3 и еще пара. Мы поняли, что мест, что бы сесть нет, стоять можно только посередине. Все люди на стульях за столиками по бортам сидят впритык. Нам повезло, активный ребенок стащил маму с 3 занятых ею стульев и мы смогли сесть. Это испортило общую картину.
Ещё 272 отзыва

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