Вас ждет речное путешествие по центру столицы от причала «Зарядье».
С палубы теплохода откроются живописные виды на главные достопримечательности Москвы: Кремль, Храм Христа Спасителя, Памятник Петру Первому, Собор Василия Блаженного и многие другие.
С палубы теплохода откроются живописные виды на главные достопримечательности Москвы: Кремль, Храм Христа Спасителя, Памятник Петру Первому, Собор Василия Блаженного и многие другие.
Описание аудиогида
Насладитесь видами с верхней палубы теплохода на главные достопримечательности Москвы: Кремль, Храм Христа Спасителя, Памятник Петру Первому, Собор Василия Блаженного и многие другие. Важная информация:
Проносить на борт свои продукты питания и напитки (алкогольные и безалкогольные) запрещено.
Выберите удобную дату из расписания
🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали более 100 раз на ближайшие дниЗабронировать экскурсию
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Парящий мост
- Ландшафтный парк «Зарядье»
- Красный Октябрь
- Московский Кремль
- Храм Христа Спасителя
- Памятник Петру Первому
- Парк искусств «Музеон»
- Парк Горького
- Крымский мост
Что включено
- Прогулка на теплоходе
- Аудиогид
Место начала и завершения?
Причал «Красный Октябрь»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
- Проносить на борт свои продукты питания и напитки (алкогольные и безалкогольные) запрещено
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Москвы
Похожие экскурсии на «Весь центр Москвы: обзорная прогулка от причала «Зарядье»»
Групповая
Москва за 5 часов: Красная площадь и обзорная по центру
Начало: Красная площадь
Расписание: Ежедневно в 11:30
Завтра в 11:30
29 мая в 11:30
2200 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная экскурсия по центру Москвы
Погрузитесь в историю Москвы, пройдитесь по Красной площади, Александровскому саду и узнайте секреты Китай-города. Уникальная архитектура и истории ждут вас
Начало: В районе Кремля
1 июн в 10:00
2 июн в 10:00
8000 ₽ за всё до 5 чел.
Групповая
Речная прогулка по центру Москвы от парка «Зарядье» (круговая)
Оценить открыточные виды столицы
Начало: У причала «Китай-город/Устьинский»
Сегодня в 12:27
Завтра в 12:27
890 ₽ за человека
Групповая
Маршрут "Центральный" на речном трамвае от причала "Зарядье"
Увидеть сердце Москвы с двухпалубного теплохода "Лагуна (Кристалл)", "Советский Союз" или "Мария"
Начало: На причале «Зарядье»
Сегодня в 12:05
Завтра в 11:20
1000 ₽ за человека
990 ₽ за человека