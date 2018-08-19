3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

История высоток

Вы узнаете причины появления этих высотных зданий: для чего их строили, по какому поводу, кому принадлежит эта идея и как готовились к их строительству. Кто был архитектором каждой высотки (да-да, у всех разные), когда сдавалась в эксплуатацию каждая из них, для каких целей они предназначались и каким служат сегодня.

Архитектурные и инженерные тонкости

Как научиться легко отличать все высотки друг от друга? Какие технологии применялись при их строительстве? На каком фундаменте они стоят? В чём особенности их каркаса, чем обусловлена высокая прочность всех этих зданий? Какая техника применялась при их строительстве? Какими техническими “фишками” они оснащены? На экскурсии мы во всем с вами разберемся.

Любопытные факты и развенчивание легенд

Услышать все байки о «семи сёстрах» интересно (и вы обязательно их услышите), но гораздо интереснее узнать, как всё обстоит на самом деле и откуда они появились. Я поделюсь интересными историями, рассказанными строителями, жильцами и исследователями этих высоток. Также вы узнаете, какие «близнецы» есть у них за границей и кто сейчас живёт в этих домах.

Мы проедем и остановимся у каждой из “семи сестёр” и при желании сможем даже посетить одну из них.