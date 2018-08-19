3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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ВИП-экскурсия по истории строительства «семи сестер» с лучшим гидом Москвы

Георгий
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Георгий – ваш гид
Интригующие истории, пугающие легенды, забавные байки о высотках и их создании - всё это вы непременно услышите.

Вы узнаете, как же всё было на самом деле, какова истинная история строительства высоток и как появились все эти легенд.

Мы проследим всю цепочку: от идеи создания советских небоскрёбов до процесса их воплощения и превращения в один из символов современной Москвы.
14900 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
На автомобиле
Продолжительность 3 часа
До 10 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии3 отзыва
5
Легенды и мифы сталинских высоток
Легенды и мифы сталинских высоток

Что вас ожидает

История высоток
Вы узнаете причины появления этих высотных зданий: для чего их строили, по какому поводу, кому принадлежит эта идея и как готовились к их строительству. Кто был архитектором каждой высотки (да-да, у всех разные), когда сдавалась в эксплуатацию каждая из них, для каких целей они предназначались и каким служат сегодня.

Архитектурные и инженерные тонкости
Как научиться легко отличать все высотки друг от друга? Какие технологии применялись при их строительстве? На каком фундаменте они стоят? В чём особенности их каркаса, чем обусловлена высокая прочность всех этих зданий? Какая техника применялась при их строительстве? Какими техническими “фишками” они оснащены? На экскурсии мы во всем с вами разберемся.

Любопытные факты и развенчивание легенд
Услышать все байки о «семи сёстрах» интересно (и вы обязательно их услышите), но гораздо интереснее узнать, как всё обстоит на самом деле и откуда они появились. Я поделюсь интересными историями, рассказанными строителями, жильцами и исследователями этих высоток. Также вы узнаете, какие «близнецы» есть у них за границей и кто сейчас живёт в этих домах.

Мы проедем и остановимся у каждой из “семи сестёр” и при желании сможем даже посетить одну из них.

Организационные детали

  • Для группы до 4х человек транспорт входит в стоимость экскурсии. От 5 человек – по запросу.
  • Место начала: желательно, Таганская площадь, но не принципиально
Легенды и мифы сталинских высоток
Легенды и мифы сталинских высоток
Легенды и мифы сталинских высоток
Легенды и мифы сталинских высоток
Легенды и мифы сталинских высоток
Легенды и мифы сталинских высоток
Легенды и мифы сталинских высоток
Легенды и мифы сталинских высоток

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Георгий
Георгий
Я родился и вырос в семье экскурсоводов — родители, брат, всё моё окружение... С гордостью и удовольствием продолжаю семейную традицию: помогаю людям увлекательно открывать новые места уже более 13 лет. В этом я нашёл своё предназначение. Провожу экскурсии с 17 лет, с 2005 года. В 2018 году победил в конкурсе «Московский гид». Теперь по версии канала «Москва-24» и Русского Географического Общества я — лучший гид Москвы. Являюсь создателем многих авторских экскурсий по Москве. За годы накопил большой опыт и работаю с туристическими агентствами, крупными российскими и иностранными компаниями, а также с индивидуальными VIP-клиентами. Говорить о Москве можно часами, но я хочу познакомить вас с этим замечательным городом лично. Вы убедитесь, что у Москвы для нас ещё много историй и что этот город может влюбить в себя кого угодно. Сделаю всё, чтобы такое знакомство запомнилось вам надолго!
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3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

19 августа 2018
Высочайший профессионализм гида сделал экскурсию захватывающей даже для участников, немного уже знакомых с этой темой.
Отличная, запоминающаяся экскурсия!
5 июня 2018
Большое спасибо Георгию за это увлекательное автопутешествие по центру Москвы! Узнали много любопытного не только о «семи сёстрах», но и других интересных исторических зданиях от 18 века до наших дней. Экскурсия насыщенная, но не утомительная. Несколько небольших пеших прогулок сделали её динамичной. Георгий настоящий профессионал и отличный Водитель. Рекомендую!
15 декабря 2017
Экскурсия замечательная, Георгий увлеченнный и грамотный экскурсовод. Интересующимся архитектурой и историей сталинской эпохи экскурсия в самую точку. Спасибо)

Георгий проводит ещё 2 экскурсии

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