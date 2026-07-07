Нырнём за Арбат, пройдём малолюдным, но исключительно интересным и живописным маршрутом по переулкам и дворам до Пречистенки. Погрузимся в истории и быт москвичей 19–20 веков. Рассмотрим колоритные здания и культовые места из книг и светских хроник. И вы в новом свете представите себе известных персонажей эпохи и откроете совсем иной, необычный центр Москвы.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-6 человек, стоимость зависит от количества людей

от 6000 ₽ за группу

Ваш гид в Москве

Описание экскурсии

Начало маршрута — Смоленская площадь, но довольно быстро мы спрячемся от шума и людского потока в переулках между Арбатом и Пречистенкой

Будем разглядывать особняки Листа, Берга, Морозова, Якунчиковой, Гутхейля, Миндовского и многих других

Увидим, доходные дома и палаты Брайдо, Коровина, Юшкова, Фалеева, а также другие интересные постройки

Я расскажу истории из жизни купеческих династий, промышленных магнатов, инженеров, художников, поэтов и политиков

Конечный пункт — площадь у Пречистенских Ворот у станции метро «Кропоткинская»

На экскурсии:

вы увидите, где жил русский Форд

узнаете, где притаился дом с лепниной, которая и сегодня шокирует внимательного наблюдателя

откроете для себя маленький московский Сен-Жермен и мысленно перенесётесь на 150 лет назад — в эпоху светских интриг и литературных страстей

услышите об жизненных драмах и взлётах людей и целых купеческих династий

обнаружите первый в России подземный пешеходный переход и вход в закрытую станцию метро

и многое другое!

А ещё нас ждут неожиданные находки: дореволюционные вывески с забавными ошибками, образцы стального супрематизма начала 20 века, загадочные псевдомасонские символы и подлинные статуи иберийских цариц

Кому подойдёт эта экскурсия

Опытным путешественникам, которые хотят больше узнать о городе и лучше его понять через призму событий 19–20 веков.

Организационные детали