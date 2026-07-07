Нырнём за Арбат, пройдём малолюдным, но исключительно интересным и живописным маршрутом по переулкам и дворам до Пречистенки. Погрузимся в истории и быт москвичей 19–20 веков. Рассмотрим колоритные здания и культовые места из книг и светских хроник.
И вы в новом свете представите себе известных персонажей эпохи и откроете совсем иной, необычный центр Москвы.
И вы в новом свете представите себе известных персонажей эпохи и откроете совсем иной, необычный центр Москвы.
Описание экскурсии
- Начало маршрута — Смоленская площадь, но довольно быстро мы спрячемся от шума и людского потока в переулках между Арбатом и Пречистенкой
- Будем разглядывать особняки Листа, Берга, Морозова, Якунчиковой, Гутхейля, Миндовского и многих других
- Увидим, доходные дома и палаты Брайдо, Коровина, Юшкова, Фалеева, а также другие интересные постройки
- Я расскажу истории из жизни купеческих династий, промышленных магнатов, инженеров, художников, поэтов и политиков
- Конечный пункт — площадь у Пречистенских Ворот у станции метро «Кропоткинская»
На экскурсии:
- вы увидите, где жил русский Форд
- узнаете, где притаился дом с лепниной, которая и сегодня шокирует внимательного наблюдателя
- откроете для себя маленький московский Сен-Жермен и мысленно перенесётесь на 150 лет назад — в эпоху светских интриг и литературных страстей
- услышите об жизненных драмах и взлётах людей и целых купеческих династий
- обнаружите первый в России подземный пешеходный переход и вход в закрытую станцию метро
- и многое другое!
А ещё нас ждут неожиданные находки: дореволюционные вывески с забавными ошибками, образцы стального супрематизма начала 20 века, загадочные псевдомасонские символы и подлинные статуи иберийских цариц
Кому подойдёт эта экскурсия
Опытным путешественникам, которые хотят больше узнать о городе и лучше его понять через призму событий 19–20 веков.
Организационные детали
- Протяжённость маршрута — около 3 км
- Я использую радиогид, поэтому рекомендую взять собственные проводные наушники с разъёмом jack 3,5 мм. Если их нет — не беда, я выдам
- В начале экскурсии я попрошу приготовить сканер QR-кода на смартфоне, чтобы присоединиться к локальному Telegram-каналу. В него будут приходить материалы во время прогулки — их можно будет изучить даже после её окончания, в течение пары дней (потом он удалится)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Смоленская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Живу в Москве, но много путешествую — изучаю историю, культуру, быт и нравы разных стран и городов. Интересуюсь искусством и архитектурой, но больше всего меня привлекают темы дореволюционного бизнеса и маркетинга, ранне-советской пропаганды, финансов, промышленности и торговли на рубеже 19 и 20 веков
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ц
Посетили экскурсию с коллегами. Мы гуляли по малолюдным переулкам центра Москвы, слушали увлекательные истории о купеческих особняках, знаменитых архитекторах и промышленниках.
Гид Алексей очень интересно рассказал нам о Москве и ее архитектуре XIX–XX веков.
Маршрут продуман идеально: уютные дворы, тихие улочки и потрясающие виды. Время пролетело незаметно!
Отличная прогулка для любителей истории и архитектуры. Рекомендую!
Гид Алексей очень интересно рассказал нам о Москве и ее архитектуре XIX–XX веков.
Маршрут продуман идеально: уютные дворы, тихие улочки и потрясающие виды. Время пролетело незаметно!
Отличная прогулка для любителей истории и архитектуры. Рекомендую!
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Очень понравилась экскурсия - лёгкая и при этом содержательная! Думала, что меня, как аборигена, уже сложно чем-то удивить, но нет - получилось:) Было интересно посмотреть на знакомые места по-новому, заметить
Алексей
Ответ организатора:
Отлично! Я очень рад что экскурсия удалась и получены такие положительные эмоции)
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Л
Огромная благодарность Алексею за интереснейшее время прогулки, рассказ, позитивный настрой! Множество интересных фактов, локаций, очень удобная организация с индивидуальными наушниками и микрофоном, старт и финиш около метро, что тоже очень удобно. Впечатления от экскурсии самые положительные, было очень интересно и познавательно! Огромное спасибо за прекрасное проведённое время!
Алексей
Ответ организатора:
Спасибо! Я рад был организовать для вас эту прогулку по Москве)
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Н
Спасибо Алексею за проведенную экскурсию, было интересно и насыщенно, интересные архитектурные здания
Алексей
Ответ организатора:
Благодарю! Рад был пройтись по Москве в хорошей компании)
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Д
Я искренне рекомендую эту экскурсию! интересный качественный материал, красивый маршрут.
Остались незабываемые впечатления.
Остались незабываемые впечатления.
Алексей
Ответ организатора:
Спасибо! Рад что вы выбрали мою экскурсию, приходите еще
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