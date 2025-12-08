Семь сталинских высоток — не только украшение и символ столицы, но и памятники эпохи, когда архитектура и технологии служили идее.
Вы узнаете, как, какой ценой и зачем в послевоенной полуголодной Москве возвели «советские пирамиды». Услышите о судьбах, легендах, амбициях и мечтах сталинской эпохи.
Вы узнаете, как, какой ценой и зачем в послевоенной полуголодной Москве возвели «советские пирамиды». Услышите о судьбах, легендах, амбициях и мечтах сталинской эпохи.
Описание экскурсии
- Мы проедем по маршруту, который соединяет Семь сестёр, как на Западе называют эти высотки
- Вы узнаете, как архитектурные гиганты вписывались в план «догнать и перегнать Америку»
- Выясните, почему их заложили в один день и что каждая из них символизировала
- Поймёте, почему восьмая из запланированных высоток не была построена
- Услышите о судьбах архитекторов, строителей-пленных и знаменитых жильцов
Вы увидите:
- Главное здание МГУ, которое до 90-х годов прошлого века было самым высоким в Европе. Его по праву называют городом в городе, а под ним, по слухам, находится ещё один, уходящий в глубину на 37 этажей
- Высотку на Котельнической набережной — изящную и кинематографичную героиню фильмов «Покровские ворота», «Москва слезам не верит» и «Стиляги». Вы узнаете, за что её негласно называли домом артистов и чекистов
- Гостиницу «Ленинградская» — самую миниатюрную из сестёр-гигантесс, которая должна была поражать воображение иностранных туристов. Мы расскажем, за что она попала в Книгу рекордов Гиннесса и как её архитекторы едва не оказались за решёткой
- Здание МИД, которое Хрущёв назвал памятником глупости
- «Дом авиаторов», который стал домом космонавтом и героев знаменитого фильма
- Высотку у Красных Ворот — московскую Пизанскую башню
- Бывшую гостиницу «Украина», которую называют последним подарком Сталина. При желании после экскурсии вы самостоятельно осмотрите её величественный холл и увидите легендарную диораму «Москва — столица СССР». А также полюбуетесь панорамой города из ресторана на верхних этажах
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном автобусе туристического класса
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды. Вы получите одноразовые наушники будете слышать его рассказ по радиогиду
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2580 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Красные Ворота»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — Организатор в Москве
Провела экскурсии для 693 туристов
Наш проект основан в 1997 году — у нас огромный опыт в экскурсионном туризме. Мы тщательно выбираем маршруты и придерживаемся оптимального соотношения цены и качества, чтобы ваши путешествия были насыщенными,
Входит в следующие категории Москвы
Похожие экскурсии из Москвы
Мини-группа
до 12 чел.
Лучший выборВысотка на Котельнической и чаепитие с видом на Кремль
Посетить одну из семи вершин сталинской архитектуры
Начало: На Котельнической набережной
13 дек в 13:30
20 дек в 13:30
2700 ₽ за человека
-
28%
Групповая
Легенды и мифы сталинских высоток
Начало: Триумфальная пл., 2
Расписание: по субботам и воскресеньям в 15:00 и 16:00
10 дек в 14:00
13 дек в 15:00
1080 ₽
1500 ₽ за человека
-
10%
Мини-группа
до 10 чел.
Лучший выбор«Путешествие к звезде»: экскурсия на шпиль Сталинской высотки
Начало: Станция метро Киевская
Расписание: Каждый день без выходных и праздников 11:00-21:00
2430 ₽
2700 ₽ за человека