Приглашаю вас на уникальную прогулку по самым романтичным переулкам Москвы — Остоженке и Пречистенке.
Здесь за фасадами старинных особняков скрываются не просто биографии, а самые яркие, скандальные и трогательные истории любви
Описание экскурсии
Что вас ожидает:
- Увидите Москву как город великих чувств и творческих союзов.
- Переосмыслите известные литературные сюжеты, узнав реальную историю, стоящую за ними.
• Получите ответ на вопрос, в чем же секрет страсти, пережившей века. Мы пройдем по следам знаменитых пар, и перед вами оживут их истории:
- Роковая муза Левитана: У дома на Пречистенке, где снимал комнату Левитан, поговорим о его любви к сестре Чехова Марии.
- Страсть и революция: У Дома ученых раскроем драматичную историю Марии Андреевой и Максима Горького — союз, в котором переплелись любовь, политика и большие амбиции.
- Любовь-вдохновение: Вы узнаете, какую роль в судьбе скульптора Веры Мухиной сыграла ее преданность мужу и как это отразилось в ее монументальных работах.
- Буря двух гениев: У знаменитого дома на Пречистенке, где жила Айседора Дункан, мы вспомним ее пылкий и трагический роман с Сергеем Есениным — историю, обреченную на огонь и пепел.
- Прообраз «Мастера и Маргариты»: Мы подойдем к тому самому «Дому Мастера», где разворачивалась реальная история любви Михаила Булгакова и Елены Сергеевны, ставшая главным романом его жизни и основой для бессмертной книги.
- Тихая гавань Толстых: В Померанцевом переулке поговорим о коротком, но важном браке Сергея Есенина и Софьи Толстой — попытке поэта обрести покой.
Классика жанра: Мы вспомним вечную историю Ивана Тургенева и Полины Виардо, найдя тот самый «Дом Муму», и узнаем, как выглядела настоящая семейная идиллия на примере огромной и дружной семьи кондитеров Абрикосовых.
Экскурсия пешеходная, одевайтесь по погоде.
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: Метро Кропоткинская, Сокольническая линия, Москва
Завершение: Метро Парк Культуры, радиальная
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
- Экскурсия пешеходная
- Одевайтесь по погоде
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
