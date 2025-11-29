Что вас ожидает:

Увидите Москву как город великих чувств и творческих союзов.

Переосмыслите известные литературные сюжеты, узнав реальную историю, стоящую за ними.

• Получите ответ на вопрос, в чем же секрет страсти, пережившей века. Мы пройдем по следам знаменитых пар, и перед вами оживут их истории:

Роковая муза Левитана: У дома на Пречистенке, где снимал комнату Левитан, поговорим о его любви к сестре Чехова Марии.

Страсть и революция: У Дома ученых раскроем драматичную историю Марии Андреевой и Максима Горького — союз, в котором переплелись любовь, политика и большие амбиции.

Любовь-вдохновение: Вы узнаете, какую роль в судьбе скульптора Веры Мухиной сыграла ее преданность мужу и как это отразилось в ее монументальных работах.

Буря двух гениев: У знаменитого дома на Пречистенке, где жила Айседора Дункан, мы вспомним ее пылкий и трагический роман с Сергеем Есениным — историю, обреченную на огонь и пепел.

Прообраз «Мастера и Маргариты»: Мы подойдем к тому самому «Дому Мастера», где разворачивалась реальная история любви Михаила Булгакова и Елены Сергеевны, ставшая главным романом его жизни и основой для бессмертной книги.

Тихая гавань Толстых: В Померанцевом переулке поговорим о коротком, но важном браке Сергея Есенина и Софьи Толстой — попытке поэта обрести покой.

Классика жанра: Мы вспомним вечную историю Ивана Тургенева и Полины Виардо, найдя тот самый «Дом Муму», и узнаем, как выглядела настоящая семейная идиллия на примере огромной и дружной семьи кондитеров Абрикосовых. Важная информация:.

Классика жанра: Мы вспомним вечную историю Ивана Тургенева и Полины Виардо, найдя тот самый «Дом Муму», и узнаем, как выглядела настоящая семейная идиллия на примере огромной и дружной семьи кондитеров Абрикосовых. Важная информация:.

Экскурсия пешеходная, одевайтесь по погоде.