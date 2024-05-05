«Не из прекрасного далёка я изучал Москву… О нет, я жил в ней, я истоптал её вдоль и поперёк… Где я только не был!» — признавался Булгаков. Я покажу вам места, которые не входят в стандартные маршруты по булгаковской Москве. Гулять будем по Пречистенке и окрестным переулкам: здесь Булгаков строил семейную жизнь, черпал вдохновение — и поселил героев своих книг.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

«За мной, читатель!»

Перефразируя цитату из «Мастера и Маргариты», хочется воскликнуть: «Кто сказал, что нет на свете других булгаковских мест, кроме Патриарших?». Прогулявшись по переулкам Пречистенки и Остоженки, вы убедитесь, что этот район занимает особенное место в фельетонах, романах и повестях писателя, а также воспоминаниях родных и друзей, которые были с ним рядом.

Вы увидите

Дом, где жил профессор Преображенский из «Собачьего сердца»

Здание Центрохоза, возле которого произошла встреча профессора и пса Шарика

Два особняка, которые принято считать литературными адресами Маргариты

Дом, где Булгаков писал свой «закатный роман»

Загс, куда писатель сбежал с работы, чтобы расписаться с третьей женой

Здание, где висела люстра, на которой качался кот Бегемот в «нехорошей квартире»

Вы узнаете

Почему писатель дал профессору фамилию Преображенский

Почему «пропащий» дом назван «Калабуховским»

Где именно находится подвал Мастера и дом Маргариты

Почему имя Айседоры Дункан упоминается в «Собачьем сердце»

Почему Шариков именует себя Полиграфом Полиграфовичем

И многое другое!

Организационные детали

Это пешеходная экскурсия, но один из участков маршрута мы проедем на автобусе (4 остановки). Проезд оплачивается отдельно.