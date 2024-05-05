«Не из прекрасного далёка я изучал Москву… О нет, я жил в ней, я истоптал её вдоль и поперёк… Где я только не был!» — признавался Булгаков. Я покажу вам места, которые не входят в стандартные маршруты по булгаковской Москве.
Гулять будем по Пречистенке и окрестным переулкам: здесь Булгаков строил семейную жизнь, черпал вдохновение — и поселил героев своих книг.
Гулять будем по Пречистенке и окрестным переулкам: здесь Булгаков строил семейную жизнь, черпал вдохновение — и поселил героев своих книг.
Ближайшие даты:
Время начала: 13:30, 16:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
«За мной, читатель!»
Перефразируя цитату из «Мастера и Маргариты», хочется воскликнуть: «Кто сказал, что нет на свете других булгаковских мест, кроме Патриарших?». Прогулявшись по переулкам Пречистенки и Остоженки, вы убедитесь, что этот район занимает особенное место в фельетонах, романах и повестях писателя, а также воспоминаниях родных и друзей, которые были с ним рядом.
Вы увидите
- Дом, где жил профессор Преображенский из «Собачьего сердца»
- Здание Центрохоза, возле которого произошла встреча профессора и пса Шарика
- Два особняка, которые принято считать литературными адресами Маргариты
- Дом, где Булгаков писал свой «закатный роман»
- Загс, куда писатель сбежал с работы, чтобы расписаться с третьей женой
- Здание, где висела люстра, на которой качался кот Бегемот в «нехорошей квартире»
Вы узнаете
- Почему писатель дал профессору фамилию Преображенский
- Почему «пропащий» дом назван «Калабуховским»
- Где именно находится подвал Мастера и дом Маргариты
- Почему имя Айседоры Дункан упоминается в «Собачьем сердце»
- Почему Шариков именует себя Полиграфом Полиграфовичем
- И многое другое!
Организационные детали
Это пешеходная экскурсия, но один из участков маршрута мы проедем на автобусе (4 остановки). Проезд оплачивается отдельно.
в среду в 13:30, в субботу в 16:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|990 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле станции метро «Кропоткинская»
Когда и сколько длится?
Когда: в среду в 13:30, в субботу в 16:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 1233 туристов
Я аккредитованный экскурсовод в Москве. Люблю город, люблю делиться знаниями, люблю гулять, люблю людей и свою профессию. С удовольствием проведу экскурсию по городу или организую прогулку по Москве. Только индивидуальный подход и лучший рассказ.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Татьяна
5 мая 2024
Экскурсия была исключительно интересная. Подача материала гидом Ириной была продумана и преподнесена в яркой увлекательной манере. Полученная информация помогает лучше понять каким человеком был Булгаков Эта экскурсия будет интересна и тем, кто "в теме", и тем, кто еще не очень знаком с произведениями Булгакова.
Ольга
5 мая 2024
Прекрасная экскурсия, много интересной информации, отличная подача экскурсоводом Ириной, слушать рассказ не устаёшь. Рекомендую!
Елена
22 апр 2024
Спасибо Ирине за чудесную прогулку по любимой улице! Узнала много подробностей о Булгакове и его произведениях. Отличная экскурсия и маршрут!
Е
Елена
29 фев 2024
Очень увлекательная экскурсия по местам. связанным с жизнью и творчеством М. А. Булгакова. Ирина прекрасно владеет материалом; время пролетело незаметно; узнала много интересных фактов о жизни любимого писателя
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