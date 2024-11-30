Погрузитесь в древнюю атмосферу Узбекистана, путешествуя по историческим городам Великого шелкового пути.
Вас ждут восхитительные памятники восточной архитектуры, величественные горы, а также увлекательные ремесленные мастерские, где сохранились вековые традиции.
Вас ждут восхитительные памятники восточной архитектуры, величественные горы, а также увлекательные ремесленные мастерские, где сохранились вековые традиции.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Описание экскурсииЧто вас ждёт? Это наш самый комфортный безопасный групповой экскурсионный тур в Узбекистан с авиакомпанией «Uzbekistan Airways на лучших самолетах, из разных городов России (авиабилет включен). Достопримечательности Узбекистана – это, в первую очередь, древние города Великого шелкового пути с их потрясающей восточной архитектурой и уникальными культурными памятниками: Самарканд, Бухара, Хива, Шахрисабз, Ташкент, Коканд, Термез и еще с десяток менее крупных городов, сохранивших свою самобытную атмосферу. Лазурные купола мечетей, грандиозные порталы медресе, стройные минареты, роскошные дворцы, мавзолеи и другие средневековые сооружения, наскальные рисунки, археологические находки времен зороастризма, руины древних городищ и крепостей — здесь вас ждет полноценное погружение в историю Востока. Программы в зависимости от выбранного направления: Ташкент, Бухара или Самарканд. Экскурсия в Ташкенте: Мы прогуляемся по извилистым улицам Старого города, рассматривая древние мечети и медресе. А затем отправимся в современный центр и погрузимся в бурлящую столичную жизнь. Я помогу вам ощутить шарм восточного мира, поделюсь древними легендами и почитаю стихи наших прекрасных поэтов. Вас ожидает:
- Чарующий Старый город Мы прогуляемся по узким улочкам «махалли», увидим старинную мечеть Тиля Шайх, медресе Барак-хана и мавзолей имама в здании 16 века. Я расшифрую особенности восточной архитектуры и расскажу, как устроено образование в местных духовных училищах. Кроме того, вы посетите базар Чорсу — один из самых ярких и колоритных рынков Средней Азии, основанный более десяти столетий назад.
- Современный Ташкент Вы увидите монумент Мужество, построенный на месте эпицентра землетрясения 1966 года. Посетите центральную площадь Независимости и оцените здание оперного театра, возведённое по проекту Щусева при помощи японских военнопленных. Также я покажу вам две великолепные современные мечети: Минор и Хазрати Имам. Расскажу, чем живёт Ташкент сегодня и какие у него планы на будущее. В Самарканде: Ровесник Рима и Вавилона, сердце Великого шелкового пути, столица империи династии Темуридов, жемчужина Востока — все это о неповторимом Самарканде. В сопровождении исторических фактов, тайн и легенд вы исследуете главные памятники города — древние мечети, медресе и усыпальницы. А также отведаете легендарный самаркандский плов и посетите базар, где в изобилии представлены дары Азии.
- Визитные карточки Самарканда Я расскажу об основании «города ветров» и о том, почему, согласно преданию, именно он стал столицей империи Тамерлана. Ну а в центре внимания будут памятники 14-15 вв. Вы посетите Гур-Эмир — усыпальницу династии Темуридов, ставшую прототипом Тадж-Махала. Познакомитесь с комплексом женских усыпальниц Шахи-Зинда, включающим более десятка мавзолеев, где каждый — шедевр средневекового зодчества. А также осмотрите мечеть Биби Ханум, воздвигнутую после победного похода Тамерлана в Индию.
- Вкусы и ароматы Востока Кроме того, вы посетите Центр плова — отведать главное национальное угощение в его самаркандской вариации совершенно необходимо каждому гостю. Нельзя же уехать, не попробовав блюдо, которое высоко оценил сам Александр Македонский! И конечно, мы погуляем по колоритному Сиябскому базару. В Бухаре: В самом сердце сказочной Бухары вы познакомитесь с главными мечетями, медресе и мавзолеями Священного города, услышите предания о Чингисхане и Святом Иове. А также узнаете историю древней неприступной цитадели Арк и осмотрите самый высокий минарет Калян, что словно маяк указывал путь торговым караванам и паломникам, направлявшимся в Бухару.
- Величественный комплекс Ляби-Хауз На одной из центральных площадей Бухары вы познакомитесь с архитектурным ансамблем 16-17 веков, посреди которого располагается дивный водоем. Я расскажу о происхождении его названия, старинных Торговых куполах, их бурной жизни в Средневековье и товарах, которые здесь традиционно продавали.
- Минарет Калян — один из символов Старого города Возле одного из самых высоких зданий в Бухаре вы узнаете, какую роль, помимо места призыва мусульман на молитву, выполняло это древнее 47-метровое сооружение. А также услышите легенду о знаменитом поклоне Чингисхана.
- Мавзолей Саманидов — архитектурная жемчужина Центральной Азии Сияющий под ярким бухарским солнцем, он олицетворяет наступление новой эпохи в развитии среднеазиатской культуры после арабских завоеваний.
- Мавзолей Чашма Аюб — источник Святого Иова В самом сердце Бухары вы изучите еще один памятник религиозной архитектуры, включающий в себя мавзолей и святой источник. Я расскажу о Святом Аюбе (пророке Иове из Библии) и древнем предании, согласно которому здесь появился источник с целебной водой. Важная информация: Направление — в один из городов Узбекистана на выбор туриста: Ташкент Самарканд или Бухара.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- В один городов по желанию туриста Ташкент Самарканд или Бухара
- Достопримечательности Узбекистана
- Колоритные базары, ремесленные мастерские, мавзолеи и памятники
Что включено
- Авиабилет в один конец (из любого города России)
- Экскурсия: Услуга гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Проживание и прочие расходы
- Трансфер
- Питание
- Входные билеты
Место начала и завершения?
Аэропорт города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
- Авиабилет из любого города России в один из городов Узбекистана входит в тур
- Гид, транспорт, трансфер, входные билеты, питание, проживание не включены в тур
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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