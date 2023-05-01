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Т Татьяна читать дальше уменьшить Ольга провела с юмором. Сам макет превзошёл наши ожидания. Всё сделано с максимальной тщательностью. Макет живой: двигаются люди, машины, поезда; летают вертолёты, птицы, воздушные шары. Меняются день и ночь. Спасибо всем, кто делает нашу жизнь интереснее! В путешествии по миниатюрной России нас сопровождала экскурсовод Ольга Тюрина-профессионал своего дела с большой буквы. Об этом говорили: обаяние, прекрасно поставленная и развитая речь, широкий кругозор, знание истории страны. Экскурсию Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Г Грибанова Экскурсию проводил Станислав. Увлекательно, познавательно и интересно. Он является не только экскурсоводом, но еще и принимает участие в создании деталей макета и может рассказать о макете с технической стороны его работы.

С его помощью были найдены детали, которые самим вряд-ли бы получилось обнаружить. В целом экскурсия понравилась и будет интересна не только туристам, но и жителям города. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Е Екатерина Экскурсию проводил Станислав. Увлекательно, познавательно и интересно. Он является не только экскурсоводом, но еще и принимает участие в создании деталей макета и может рассказать о макете с технической стороны его работы.

С его помощью были найдены детали, которые самим вряд-ли бы получилось обнаружить. В целом экскурсия понравилась и будет интересна не только туристам, но и жителям города. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Т Татьяна Замечательный музей. Макеты впечатляют детальностью. Огромное количество проработаных мелких деталей. Поезда ездят, машины ездят! Муж был в восторге. Запускаются различные механизмы. Просто восторг! Экскурсия очень интересная. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

О Ольга Замечательное место для всей семьи. Очень понравилось и взрослым и детям. Спасибо огромное всём организаторам и создателям этих прекрасных макетов. Обязательно буду рекомендовать!!! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет