В музее «Царь-Макет» можно отправиться в путешествие по городам и поселкам России, не покидая пределов столицы.
Макеты знаменитых достопримечательностей создают впечатление присутствия настоящих городов и местности.
Макеты знаменитых достопримечательностей создают впечатление присутствия настоящих городов и местности.
Описание экскурсииЧто вас ожидает: Необычное путешествие по стране Мы совершим путешествие по городам и поселкам России, увидим знаменитые достопримечательности. И это все, не покидая пределов столицы, в музее «Царь-Макет». Множество интерактивных сцен, меняющиеся время суток и погода, а также разветвленная система автомобильных и железных дорог. Увидим макет станция Новослободская Московского метрополитена. Познакомимся с миниатюрными жителями «Царь-Макета», среди которых будут герои любимых книг и кинофильмов, знаменитости и сказочные герои. Важная информация: Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Входные билеты
Место начала и завершения?
Ул. Константинова, 11-а, Москва
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 11 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
В путешествии по миниатюрной России нас сопровождала экскурсовод Ольга Тюрина-профессионал своего дела с большой буквы. Об этом говорили: обаяние, прекрасно поставленная и развитая речь, широкий кругозор, знание истории страны. Экскурсию
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Г
Экскурсию проводил Станислав. Увлекательно, познавательно и интересно. Он является не только экскурсоводом, но еще и принимает участие в создании деталей макета и может рассказать о макете с технической стороны его работы.
С его помощью были найдены детали, которые самим вряд-ли бы получилось обнаружить. В целом экскурсия понравилась и будет интересна не только туристам, но и жителям города.
С его помощью были найдены детали, которые самим вряд-ли бы получилось обнаружить. В целом экскурсия понравилась и будет интересна не только туристам, но и жителям города.
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Е
Экскурсию проводил Станислав. Увлекательно, познавательно и интересно. Он является не только экскурсоводом, но еще и принимает участие в создании деталей макета и может рассказать о макете с технической стороны его работы.
С его помощью были найдены детали, которые самим вряд-ли бы получилось обнаружить. В целом экскурсия понравилась и будет интересна не только туристам, но и жителям города.
С его помощью были найдены детали, которые самим вряд-ли бы получилось обнаружить. В целом экскурсия понравилась и будет интересна не только туристам, но и жителям города.
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Т
Замечательный музей. Макеты впечатляют детальностью. Огромное количество проработаных мелких деталей. Поезда ездят, машины ездят! Муж был в восторге. Запускаются различные механизмы. Просто восторг! Экскурсия очень интересная.
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О
Замечательное место для всей семьи. Очень понравилось и взрослым и детям. Спасибо огромное всём организаторам и создателям этих прекрасных макетов. Обязательно буду рекомендовать!!!
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И
Замечательное место для всей семьи. Очень понравилось и взрослым и детям. Спасибо огромное всём организаторам и создателям этих прекрасных макетов. Обязательно буду рекомендовать!!!
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