3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Москва - чайная столица России

Погрузитесь в мир московской чайной культуры, узнайте о традициях и попробуйте редкие сорта чая в уникальной обстановке
На индивидуальной экскурсии по Москве вы откроете для себя историю и традиции чайной культуры столицы.

Участники смогут полюбоваться архитектурой особняков чаеторговых семей, узнать о различиях между "кантонским" и "караванным" чаем, а также научиться выбирать и употреблять этот напиток. Экскурсия завершится чаепитием в салоне, где можно попробовать уникальное чайное мороженое. Посещение салона требует предварительного бронирования
5
10 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🗺️ Уникальная история чая в Москве
  • 🏛️ Архитектура чаеторговых особняков
  • ☕ Знакомство с редкими сортами чая
  • 📚 Интересные факты о чайных династиях
  • 🍦 Попробуйте чайное мороженое

Лучшее время для посещения

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июн
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Лучшее время для экскурсии по чайной истории Москвы - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода в столице наиболее комфортная, что позволяет насладиться прогулками по городу. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно отправиться на экскурсию, но стоит быть готовым к возможным дождям и более прохладной погоде. Зимой, несмотря на холод, посещение экскурсии возможно, так как часть маршрута проходит в помещении, что позволяет укрыться от непогоды.
Сейчас август — это идеальное время.
Москва - чайная столица России
Москва - чайная столица России
Москва - чайная столица России

Что можно увидеть

  • Китайский дом на Мясницкой
  • Дома Боткиных
  • Дома Высоцких
  • Дома Карзинкиных
  • Дома Абрикосовых

Описание экскурсии

Чайная история города

Экскурсия начнётся около знаменитого «китайского» дома на Мясницкой улице: вы узнаете о его владельцах, чаеторговцах Перловых, и расшифруете символику его фасада. Я расскажу вам историю распространения чая в России, покажу фотографии чайных караванов и цыбиков чая, вспомню чаеторговцев, которые проезжали тысячи километров из Москвы до Кяхты, чтобы доставить жителям города лучший китайский чай.

Чайная культура

Вы узнаете о специализированных чайных фирмах, которые уже в конце 18 века начали заниматься торговлей и расфасовкой чая. Услышите рассказы о крупнейших чаеторговых семьях России, которые были соседями, проживая в пределах Садового кольца. Вы увидите дома Боткиных, Высоцких, Карзинкиных, Абрикосовых и узнаете историю успеха «чайных королей» России. Мы обязательно посетим чайный магазин, где я расскажу вам, какие сорта чая предпочитали москвичи в прошлом, и посоветую, как выбирать чай сегодня.

Завершить экскурсию можно чаепитием в салоне, который располагается в собственном доме главы чайной фирмы Дмитрия Петровича Боткина: здесь вы также сможете отведать чайное мороженое — такого вам не предложат нигде.

Организационные детали

  • Посещение чайного салона нужно резервировать заранее, наличие мест уточняется под каждое посещение отдельно. Эта опция оплачивается дополнительно — 600-1000 руб. /чел., в зависимости от сорта чая и количества участников.
  • Начало экскурсии — у чайного магазина на Мясницкой, 19; окончание — на улице Покровка
  • Экскурсию необходимо оплатить в течение суток после оформления заказа

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Мясницкая 19
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина
Ирина — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 1 час
Провела экскурсии для 97 туристов
Я филолог, люблю Москву за ее энергию, щедрость, разнообразие, за ее восприимчивость к разным культурам. Провожу экскурсии по городу и окрестностям с 2004 года. Предлагаю подружиться с Москвой, услышать ее язык,
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почувствовать, как она говорит с нами палатами, мостовыми, доходными домами, скверами, монументами, тенями на стенах, лучами заходящего солнца. Верю, что экскурсия - не показ коллекции достопримечательностей, а раскрытие души города, встреча с «гением места».

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 10 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
10
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3
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1
И
Огромнейшее спасибо Ирине за очень интересную экскурсию! Получили удовольствие от общения с гидом, узнали много нового, гуляя по, казалось бы, знакомым местам. Ирина _ прекрасный рассказчик, необычайно эрудированный и влюбленный
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в свое дело человек! Ни одной минуты экскурсионного времени не было потрачено впустую. Даже пережидая сильный дождь под деревом, Ирина увлекала нас за собой в далёкие и интереснейшие времена героев своей экскурсии. А ещё очень благодарны за возможность попробовать несколько сортов сорбета на основе чая в клубе "Чайная высота" где Ирина любезно заказала нам столик заранее!

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Т
Спасибо Ирине за захватывающую и структурированную экскурсию, в которой хватало как интересных фактов, так и вопросов к "аудитории", которые помогали чувствовать нашу вовлеченность в процесс! Было очень интересно увидеть уже
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знакомые места в необычном ракурсе, найти историю там, где, как казалось, ты уже тысячу раз был. Рекомендую Ирину не только как отличного экскурсовода, но и хорошего человека!
P.S. Воспользуйтесь опцией посещения Чайного салона, которую вам поможет организовать Ирина - также получите массу необычных впечатлений:)

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А
Отличная экскурсия! Даже не к чему придраться. Гид Ирина - профессионал, показала нам такие места столицы, о которых мы даже не подозревали. Много интересной информации об истории развития торговли чаем
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в Царской России и не только. Два часа пролетели незаметно. Экскурсию приурочила к празднованию своего дня рождения, Ирина подсказала чудесное место, где можно выпить по чашке чая с вкуснейшими десертами после прогулки. Все остались очень довольны, рекомендую!

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В
Сомневаться не имеет смысла- это отличный гид и интересные маршруты по местам, где вы вздуй день проходите со стаканчиком кофе. Посмотреть город другими глазами, погулять под интересный рассказ и с пользой провести время всегда хорошая идея.
Мы были на «Москве чайной» и получили большое удовольствие от проведённого времени в компании такого интеллигентного гида.
Рекомендуем Ирину как профессионала своего дела.
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А
Отличная экскурсия для фанатов чая, много чего нового и интересного узнали о чайной торговле! Чаепитие в чайном клубе, к сожалению, не впечатлило, так как оно представляло немногословное заваривания чая, но чайное мороженое у них понравилось.
Спасибо Ирине за уделённое время и дополнительные рекомендации и книжные материалы по нашим вопросам. Экскурсия была подарком супруга на день рождения, ему понравилось!
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Светлана
Спасибо за интереснейший вечер. Увлекательные истории о чайной Москве, подкрепленные старыми фотографиями. Здорово, когда можно сравнить современный облик зданий с тем, что было несколько веков назад. Получилась душевная прогулка в чудесной компании! И огромное спасибо за рекомендацию места для чайной церемонии (выбрали мойчай. ру). Нам безумно повезло с ведущим церемонии. 2 часа пролетели незаметно.
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