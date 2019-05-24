3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Лучшее время для экскурсии по чайной истории Москвы - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода в столице наиболее комфортная, что позволяет насладиться прогулками по городу. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно отправиться на экскурсию, но стоит быть готовым к возможным дождям и более прохладной погоде. Зимой, несмотря на холод, посещение экскурсии возможно, так как часть маршрута проходит в помещении, что позволяет укрыться от непогоды.

На индивидуальной экскурсии по Москве вы откроете для себя историю и традиции чайной культуры столицы. Участники смогут полюбоваться архитектурой особняков чаеторговых семей, узнать о различиях между "кантонским" и "караванным" чаем, а также научиться выбирать и употреблять этот напиток. Экскурсия завершится чаепитием в салоне, где можно попробовать уникальное чайное мороженое. Посещение салона требует предварительного бронирования

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Чайная история города

Экскурсия начнётся около знаменитого «китайского» дома на Мясницкой улице: вы узнаете о его владельцах, чаеторговцах Перловых, и расшифруете символику его фасада. Я расскажу вам историю распространения чая в России, покажу фотографии чайных караванов и цыбиков чая, вспомню чаеторговцев, которые проезжали тысячи километров из Москвы до Кяхты, чтобы доставить жителям города лучший китайский чай.

Чайная культура

Вы узнаете о специализированных чайных фирмах, которые уже в конце 18 века начали заниматься торговлей и расфасовкой чая. Услышите рассказы о крупнейших чаеторговых семьях России, которые были соседями, проживая в пределах Садового кольца. Вы увидите дома Боткиных, Высоцких, Карзинкиных, Абрикосовых и узнаете историю успеха «чайных королей» России. Мы обязательно посетим чайный магазин, где я расскажу вам, какие сорта чая предпочитали москвичи в прошлом, и посоветую, как выбирать чай сегодня.

Завершить экскурсию можно чаепитием в салоне, который располагается в собственном доме главы чайной фирмы Дмитрия Петровича Боткина: здесь вы также сможете отведать чайное мороженое — такого вам не предложат нигде.

Организационные детали