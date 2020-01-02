3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Москва — чайная столица России

Погрузиться в историю чайной культуры и торговли

Ирина
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Ирина – ваш гид
Любите ли вы чай так, как люблю его я? Так мог бы сказать почти каждый москвич: жителей столицы не зря называли водохлёбами, а чай — их пятой стихией.

На этой экскурсии вы познакомитесь с историей и традициями московской чайной культуры, полюбуетесь особняками чаеторговых семей, узнаете разницу между «кантонским» и «караванным» чаем и научитесь правильно выбирать и употреблять этот напиток.
3500 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча Мясницкая 19
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У этой экскурсии3 отзыва
5
Москва — чайная столица России
Москва — чайная столица России

Что вас ожидает

Чайная история города
Экскурсия начнётся около знаменитого «китайского» дома на Мясницкой улице: вы узнаете о его владельцах, чаеторговцах Перловых, и расшифруете символику его фасада. Я расскажу вам историю распространения чая в России, покажу фотографии чайных караванов и цыбиков чая, вспомню чаеторговцев, которые проезжали тысячи километров из Москвы до Кяхты, чтобы доставить жителям города лучший китайский чай.

Чайная культура
Вы узнаете о специализированных чайных фирмах, которые уже в конце 18 века начали заниматься торговлей и расфасовкой чая. Услышите рассказы о крупнейших чаеторговых семьях России, которые были соседями, проживая в пределах Садового кольца. Вы увидите дома Боткиных, Высоцких, Карзинкиных, Абрикосовых и узнаете историю успеха «чайных королей» России. Мы обязательно посетим чайный магазин, где я расскажу вам, какие сорта чая предпочитали москвичи в прошлом, и посоветую, как выбирать чай сегодня.

Завершить экскурсию можно чаепитием в салоне, который располагается в собственном доме главы чайной фирмы Дмитрия Петровича Боткина: здесь вы также сможете отведать чайное мороженое — такого вам не предложат нигде.

Организационные детали

  • Посещение чайного салона нужно резервировать заранее, наличие мест уточняется под каждое посещение отдельно. Эта опция оплачивается дополнительно (от 800 руб/чел в зависимости от сорта выбранного вами чая).
  • Начало экскурсии — у чайного магазина на Мясницкой, 19; окончание — на улице Покровка.
Москва — чайная столица России
Москва — чайная столица России
Москва — чайная столица России
Москва — чайная столица России
Москва — чайная столица России
Москва — чайная столица России

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Мясницкая 19.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Ирина
Ирина
Аккредитованный гид при ассоциации гидов-переводчиков г. Москвы. Я люблю Москву за ее энергию, щедрость, разнообразие, за ее восприимчивость к разным культурам. Провожу по городу и окрестностям экскурсии 17 лет. На моих экскурсиях вы обязательно откроете что-то новое о Москве и москвичах. Я думаю, самое интересное в городе - это его люди. Буду рада показать вам Москву.
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3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

2 января 2020
Всем настоятельно рекомендую если вы любите истории из жизни и понимание как были устроены общественные порядки в старину и. Гид изумительный рассказчик и полностью погружён в тему.
3 декабря 2019
Отличная экскурсия для фанатов чая, много чего нового и интересного узнали о чайной торговле! Чаепитие в чайном клубе, к сожалению, не впечатлило, так как оно представляло немногословное заваривания чая, но чайное мороженое у них понравилось.
Спасибо Ирине за уделённое время и дополнительные рекомендации и книжные материалы по нашим вопросам. Экскурсия была подарком супруга на день рождения, ему понравилось!
24 мая 2019
Огромнейшее спасибо Ирине за очень интересную экскурсию! Получили удовольствие от общения с гидом, узнали много нового, гуляя по, казалось бы, знакомым местам. Ирина _ прекрасный рассказчик, необычайно эрудированный и влюбленный в свое дело человек! Ни одной минуты экскурсионного времени не было потрачено впустую. Даже пережидая сильный дождь под деревом, Ирина увлекала нас за собой в далёкие и интереснейшие времена героев своей экскурсии. А ещё очень благодарны за возможность попробовать несколько сортов сорбета на основе чая в клубе "Чайная высота" где Ирина любезно заказала нам столик заранее!

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