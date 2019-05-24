3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Погрузитесь в мир московской чайной культуры, узнайте о традициях и попробуйте редкие сорта чая в уникальной обстановке
На индивидуальной экскурсии по Москве вы откроете для себя историю и традиции чайной культуры столицы.
Участники смогут полюбоваться архитектурой особняков чаеторговых семей, узнать о различиях между "кантонским" и "караванным" чаем, а также научиться выбирать и употреблять этот напиток. Экскурсия завершится чаепитием в салоне, где можно попробовать уникальное чайное мороженое. Посещение салона требует предварительного бронирования
Лучшее время для экскурсии по чайной истории Москвы - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода в столице наиболее комфортная, что позволяет насладиться прогулками по городу. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно отправиться на экскурсию, но стоит быть готовым к возможным дождям и более прохладной погоде. Зимой, несмотря на холод, посещение экскурсии возможно, так как часть маршрута проходит в помещении, что позволяет укрыться от непогоды.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Китайский дом на Мясницкой
Дома Боткиных
Дома Высоцких
Дома Карзинкиных
Дома Абрикосовых
Описание экскурсии
Чайная история города
Экскурсия начнётся около знаменитого «китайского» дома на Мясницкой улице: вы узнаете о его владельцах, чаеторговцах Перловых, и расшифруете символику его фасада. Я расскажу вам историю распространения чая в России, покажу фотографии чайных караванов и цыбиков чая, вспомню чаеторговцев, которые проезжали тысячи километров из Москвы до Кяхты, чтобы доставить жителям города лучший китайский чай.
Чайная культура
Вы узнаете о специализированных чайных фирмах, которые уже в конце 18 века начали заниматься торговлей и расфасовкой чая. Услышите рассказы о крупнейших чаеторговых семьях России, которые были соседями, проживая в пределах Садового кольца. Вы увидите дома Боткиных, Высоцких, Карзинкиных, Абрикосовых и узнаете историю успеха «чайных королей» России. Мы обязательно посетим чайный магазин, где я расскажу вам, какие сорта чая предпочитали москвичи в прошлом, и посоветую, как выбирать чай сегодня.
Завершить экскурсию можно чаепитием в салоне, который располагается в собственном доме главы чайной фирмы Дмитрия Петровича Боткина: здесь вы также сможете отведать чайное мороженое — такого вам не предложат нигде.
Организационные детали
Посещение чайного салона нужно резервировать заранее, наличие мест уточняется под каждое посещение отдельно. Эта опция оплачивается дополнительно — 600-1000 руб. /чел., в зависимости от сорта чая и количества участников.
Начало экскурсии — у чайного магазина на Мясницкой, 19; окончание — на улице Покровка
Экскурсию необходимо оплатить в течение суток после оформления заказа
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Мясницкая 19
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 1 час
Провела экскурсии для 97 туристов
Я филолог, люблю Москву за ее энергию, щедрость, разнообразие, за ее восприимчивость к разным культурам. Провожу экскурсии по городу и окрестностям с 2004 года.
Предлагаю подружиться с Москвой, услышать ее язык, читать дальшеуменьшить
почувствовать, как она говорит с нами палатами, мостовыми, доходными домами, скверами, монументами, тенями на стенах, лучами заходящего солнца. Верю, что экскурсия - не показ коллекции достопримечательностей, а раскрытие души города, встреча с «гением места».
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 10 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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И
Ирина
Огромнейшее спасибо Ирине за очень интересную экскурсию! Получили удовольствие от общения с гидом, узнали много нового, гуляя по, казалось бы, знакомым местам. Ирина _ прекрасный рассказчик, необычайно эрудированный и влюбленный читать дальшеуменьшить
в свое дело человек! Ни одной минуты экскурсионного времени не было потрачено впустую. Даже пережидая сильный дождь под деревом, Ирина увлекала нас за собой в далёкие и интереснейшие времена героев своей экскурсии. А ещё очень благодарны за возможность попробовать несколько сортов сорбета на основе чая в клубе "Чайная высота" где Ирина любезно заказала нам столик заранее!
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Т
Тимур
Спасибо Ирине за захватывающую и структурированную экскурсию, в которой хватало как интересных фактов, так и вопросов к "аудитории", которые помогали чувствовать нашу вовлеченность в процесс! Было очень интересно увидеть уже читать дальшеуменьшить
знакомые места в необычном ракурсе, найти историю там, где, как казалось, ты уже тысячу раз был. Рекомендую Ирину не только как отличного экскурсовода, но и хорошего человека! P.S. Воспользуйтесь опцией посещения Чайного салона, которую вам поможет организовать Ирина - также получите массу необычных впечатлений:)
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А
Анна
Отличная экскурсия! Даже не к чему придраться. Гид Ирина - профессионал, показала нам такие места столицы, о которых мы даже не подозревали. Много интересной информации об истории развития торговли чаем читать дальшеуменьшить
в Царской России и не только. Два часа пролетели незаметно. Экскурсию приурочила к празднованию своего дня рождения, Ирина подсказала чудесное место, где можно выпить по чашке чая с вкуснейшими десертами после прогулки. Все остались очень довольны, рекомендую!
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В
Валерия
Сомневаться не имеет смысла- это отличный гид и интересные маршруты по местам, где вы вздуй день проходите со стаканчиком кофе. Посмотреть город другими глазами, погулять под интересный рассказ и с пользой провести время всегда хорошая идея. Мы были на «Москве чайной» и получили большое удовольствие от проведённого времени в компании такого интеллигентного гида. Рекомендуем Ирину как профессионала своего дела.
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А
Анна
Отличная экскурсия для фанатов чая, много чего нового и интересного узнали о чайной торговле! Чаепитие в чайном клубе, к сожалению, не впечатлило, так как оно представляло немногословное заваривания чая, но чайное мороженое у них понравилось. Спасибо Ирине за уделённое время и дополнительные рекомендации и книжные материалы по нашим вопросам. Экскурсия была подарком супруга на день рождения, ему понравилось!
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Светлана
Спасибо за интереснейший вечер. Увлекательные истории о чайной Москве, подкрепленные старыми фотографиями. Здорово, когда можно сравнить современный облик зданий с тем, что было несколько веков назад. Получилась душевная прогулка в чудесной компании! И огромное спасибо за рекомендацию места для чайной церемонии (выбрали мойчай. ру). Нам безумно повезло с ведущим церемонии. 2 часа пролетели незаметно.
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