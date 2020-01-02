3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Чайная история города

Экскурсия начнётся около знаменитого «китайского» дома на Мясницкой улице: вы узнаете о его владельцах, чаеторговцах Перловых, и расшифруете символику его фасада. Я расскажу вам историю распространения чая в России, покажу фотографии чайных караванов и цыбиков чая, вспомню чаеторговцев, которые проезжали тысячи километров из Москвы до Кяхты, чтобы доставить жителям города лучший китайский чай.

Чайная культура

Вы узнаете о специализированных чайных фирмах, которые уже в конце 18 века начали заниматься торговлей и расфасовкой чая. Услышите рассказы о крупнейших чаеторговых семьях России, которые были соседями, проживая в пределах Садового кольца. Вы увидите дома Боткиных, Высоцких, Карзинкиных, Абрикосовых и узнаете историю успеха «чайных королей» России. Мы обязательно посетим чайный магазин, где я расскажу вам, какие сорта чая предпочитали москвичи в прошлом, и посоветую, как выбирать чай сегодня.

Завершить экскурсию можно чаепитием в салоне, который располагается в собственном доме главы чайной фирмы Дмитрия Петровича Боткина: здесь вы также сможете отведать чайное мороженое — такого вам не предложат нигде.